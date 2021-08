Il primo P-8A Poseidon norvegese effettua il volo inaugurale

Il primo dei cinque aerei Boeing P-8A Poseidon per la Norvegia ha effettuato il suo primo volo ieri, 9 agosto. L’aereo è decollato alle 10:03 ora del Pacifico e ha volato per 2 ore e 24 minuti, raggiungendo un’altitudine massima di 41.000 piedi durante il volo dal Renton Municipal Airport al Boeing Field in Seattle.

Il primo volo segna la fase successiva del ciclo di produzione di questo velivolo, in quanto viene trasferito alla Installation and Checkout facility, dove verranno installati i mission systems e verranno effettuati ulteriori test prima della consegna finale alla Norwegian Defence Materiel Agency (NDMA) in seguito quest’anno.

“Questo volo inaugurale è una pietra miliare importante per la Norvegia e il team Boeing rimane impegnato a consegnare la flotta P-8 all’NDMA nei tempi previsti”, ha affermato Christian Thomsen, P-8 Europe program manager. “Il P-8 è una capacità che aiuterà la Norvegia a migliorare anti-submarine warfare, anti-surface warfare, intelligence, surveillance and reconnaissance, search-and-rescue missions, oltre a promuovere una preziosa collaborazione regionale e l’interoperabilità con le nazioni della NATO”.

I cinque P-8A alla fine sostituiranno l’attuale flotta norvegese di sei P-3 Orion e tre DA-20 Jet Falcon. La Royal Norwegian Air Force attualmente opera i suoi P-3 dalla Andoya Air Station. Con l’introduzione dei P-8, le operazioni di volo si sposteranno in nuove strutture presso la Evenes Air Station.

Ad oggi, Boeing ha consegnato 136 velivoli P-8 alla U.S. Navy, alla Royal Australian Air Force, alla Indian Navy e alla Royal Air Force del Regno Unito. La Norvegia è una delle otto nazioni che hanno selezionato il P-8A come velivolo da pattugliamento marittimo, insieme a Stati Uniti, India, Australia, Regno Unito, Corea, Nuova Zelanda e Germania.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: 2021 Jim Anderson Photography / DJ & Company – Boeing)