Rolls-Royce North America si unirà allo sforzo di ricerca nella nuova Hypersonics test facility presso la Purdue University

Rolls-Royce sarà il membro fondatore del nuovo Hypersonics Ground Test Center (HGTC) presso la Purdue University, national testing facility for the aerospace industry.

Il nuovo test center supporterà la strategia di difesa nazionale degli Stati Uniti e riunirà molte aziende aerospaziali per migliorare le loro capacità di test. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti considera la capacità ipersonica una priorità assoluta, con sette key rapid prototyping projects in corso, un finanziamento annuale di 3 miliardi di dollari e il Joint Hypersonics Transition Office istituito per coordinare gli sforzi.

Rolls-Royce sta rispondendo a questa priorità urgente con significativi sforzi di sviluppo in corso e amplierà la capacità di test come membro fondatore del nuovo HGTC nel campus di Purdue in Indiana.

Tom Bell, Presidente e CEO di Rolls-Royce North America, ha dichiarato: “Rolls-Royce è orgogliosa di essere il membro fondatore di questa nuova significativa aggiunta alla ricerca aerospaziale. Riconosciamo la leadership dello stato dell’Indiana, della Purdue University e della Purdue Research Foundation per la loro importante visione e investimento che hanno portato alla creazione dell’Hypersonics Ground Test Center. Rolls-Royce ha una storia unica nella high-speed propulsion, che risale al velivolo Concorde e 30 anni di esperienza in hypersonics research con i nostri Department of Defense customers, attraverso la nostra LibertyWorks advanced technology unit in Indianapolis. Siamo fortemente interessati all’area della hypersonic propulsion e attualmente stiamo esplorando lo sviluppo di avanzati supersonic and high-Mach propulsion systems con i nostri clienti”.

Il Purdue testing center creerà capacità aggiuntive per Rolls-Royce, per sviluppare high-Mach propulsion systems, in un modo che non era possibile fare prima. Consentirà inoltre ai partner del Department of Defense di accelerare lo sviluppo di questi nuovi sistemi e tecnologie.

Il nuovo annuncio si basa su un progetto recentemente presentato tra Rolls-Royce North America, Purdue University e Purdue Research Foundation che coinvolge una facility for hybrid-electric and altitude testing capabilities presso Purdue. Complessivamente, i nuovi progetti formeranno un significativo large-scale testing campus presso il Purdue Aerospace District, dove Rolls-Royce dispone già di una electronic controls facility e conduce advanced engine testing presso gli Zucrow Propulsion Labs della scuola.

L’hypersonic flight è un’area di crescente interesse nel campo aerospaziale. Generalmente considerato cinque volte la velocità del suono o superiore, il volo ipersonico presenta notevoli sfide fisiche come temperature estremamente elevate e pressioni significative. La nuova test facility consentirà ai ricercatori dell’industria e dell’università di affrontare le sfide man mano che si sviluppano i programmi aerospaziali.

Il nuovo progetto segue anche un investimento di Rolls-Royce North America di oltre 600 milioni di dollari in impianti di produzione e tecnologia avanzati negli ultimi sei anni a Indianapolis. Si prevede che nel prossimo futuro saranno annunciati ulteriori importanti investimenti in nuove strutture di test presso il sito di Indianapolis dell’azienda. Rolls-Royce si è recentemente impegnata a mantenere uffici e dipendenti nel suo Indianapolis Meridian Center, utilizzando un approccio leader del settore al lavoro ibrido. Rolls-Royce e le società che l’hanno preceduta sono leader nell’innovazione aerospaziale a Indianapolis da oltre un secolo e continueranno a farlo nei decenni a venire grazie ai continui investimenti.

Rolls-Royce e Purdue hanno una partnership di lunga data da molti anni, hanno condotto ricerche aerospaziali insieme e l’università è stata ufficialmente designata come Rolls-Royce University Technology Partnership. L’azienda impiega centinaia di ingegneri Purdue.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)