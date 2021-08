News Brevi – 10.08.2021

ENAC: NESSUN ATTACCO HACKER AI SISTEMI INFORMATICI – L’ENAC informa che sono stati superati i rallentamenti e malfunzionamenti di alcuni servizi online e dei contenuti del sito web causati da problemi di funzionamento degli impianti della società che fornisce energia elettrica agli immobili in uso agli uffici all’Ente.

EMIRATES: PARTITO IL PRE-ORDER DUTY FREE SERVICE – I clienti Emirates possono acquistare esclusivi prodotti al dettaglio dal catalogo duty free EmiratesRED della compagnia aerea, ma invece di farlo durante il volo, possono optare di preordinare e acquistare questi articoli prima del volo. I clienti si rilassano e si godono il servizio di bordo di Emirates, mentre il personale di Emirates consegna gli articoli duty-free prenotati direttamente al loro posto. Dal lancio graduale del suo servizio di pre-ordine su www.emiratesred.com a luglio, Emirates ha registrato una buona risposta da parte dei clienti su tutte le rotte. Nuovi prodotti di lusso vengono aggiunti regolarmente e tutti gli ordini verranno consegnati in una confezione esclusiva, perfetta per i regali. I clienti Emirates possono preordinare i loro articoli duty-free da 21 giorni fino a 40 ore prima della partenza del volo. Il servizio è attualmente disponibile per i clienti di tutte le classi, su tutti i voli Emirates in partenza da Dubai. Emirates offrirà progressivamente questo servizio di pre-ordine sui voli in arrivo al suo hub di Dubai. Come parte della strategia in corso di Emirates per consentire soluzioni digitali innovative in tutte le fasi del viaggio, i clienti possono ora effettuare ordini e pagare online comodamente dal proprio dispositivo personale. Ciò consente ai clienti di assicurarsi prodotti che altrimenti potrebbero non essere disponibili in quantità sufficienti a bordo a causa dell’elevata domanda. Ad agosto, ci sono quasi 20 prodotti di lusso su EmiratesRED che sono esclusivi per il preordine e non sono disponibili a bordo. Gestendo dinamicamente il proprio inventario di bordo tramite il pre-ordine, Emirates è in grado di ridurre il consumo di carburante e la propria impronta di carbonio, riducendo il peso su ogni volo. In questo periodo è fondamentale aumentare la flessibilità e reagire in modo dinamico ai mutevoli requisiti operativi e alle preferenze dei clienti. Nei prossimi mesi, la compagnia aerea amplierà la sua gamma di prodotti in pre-ordine, con prodotti ancora più esclusivi tra cui biglietti speciali per alcune delle principali attrazioni di Dubai, articoli su misura creati per Emirates e articoli in edizione limitata provenienti da alcuni dei principali marchi del mondo. La piattaforma tecnologica alla base del servizio di pre-ordine EmiratesRED è stata sviluppata da Bonflite, una società innovativa emersa da Intelak, uno dei più affermati programmi di incubazione degli Emirati Arabi Uniti per le start-up nel settore dei viaggi e dell’aviazione. Dal rilancio dell’EmiratesRED inflight retail on board nel settembre 2020, Emirates ha visto i principali inflight retail performance indicators superare i livelli pre-pandemia, inclusi i ricavi per cliente.

VIRGIN ATLANTIC E DELTA CARGO ESTENDONO LA PARTNERSHIP CON DNATA – Virgin Atlantic Cargo e Delta Cargo hanno esteso la loro partnership di lunga data con dnata per altri cinque anni, continuando con successo le operazioni riguardanti ground handling and export services nell’hub congiunto di Londra Heathrow e dall’aeroporto di Manchester. La partnership include anche i gateway cargo regionali di Londra Gatwick, Aberdeen, Birmingham, Edimburgo e Newcastle. dnata continuerà a supportare le operazioni cargo dei vettori dalle sue strutture all’avanguardia di City East a Londra Heathrow, vantando nuove tecnologie e pratiche pluripremiate. In concomitanza con l’estensione della partnership, i team Virgin Atlantic Cargo e Delta Cargo continueranno a lavorare dalla dnata City East facility. Finora i team operativi cargo e clienti delle compagnie aeree hanno beneficiato del lavoro sotto lo stesso tetto, condividendo modi di lavorare per supportare una crescita significativa per i settori cargo dei due vettori nell’ultimo anno. Anche Virgin Atlantic e Delta Cargo trarranno vantaggio dal nuovissimo impianto, dnata City East Phase 2, entro la fine dell’anno. Tania Boyes, Head of Cargo Operations, Virgin Atlantic Cargo, ha dichiarato: “Non potremmo essere più entusiasti di annunciare che lavoreremo al fianco di dnata per altri cinque anni. Vorremmo ringraziare in particolare dnata per il loro supporto durante gli ultimi 16 mesi, che è stato inestimabile in condizioni senza precedenti e in un momento vitale per le operazioni cargo della nostra compagnia aerea”. Vishal Bhatnagar, Managing Director – Cargo Operations, Delta Cargo, ha dichiarato: “Le nostre operazioni cargo nel Regno Unito sono una parte fondamentale della nostra rete globale e le strutture dnata di livello mondiale che condividiamo con il nostro partner Virgin Atlantic forniscono ai nostri clienti one-roof operations dove possono ritirare e consegnare le spedizioni per entrambi i partner, rendendo più facile fare affari con noi”. Alex Doisneau, Managing Director at dnata UK, ha dichiarato: “Siamo lieti di consolidare la nostra partnership a lungo termine con Virgin Atlantic e Delta Cargo e presto apriremo la nostra nuova facility dnata City East per migliorare ulteriormente il nostro portafoglio”.

DELTA AGGIUNGE NUOVI CONTENUTI AL PROGRAMMA DI INTRATTENIMENTO IN VOLO – Delta continua a offrire ai clienti più divertimento sul loro prossimo volo con una nuova lista di film di successo, programmi TV e podcast dei migliori studi in arrivo sugli schermi a partire da agosto. Delta Studio continua a ridefinire l’esperienza di intrattenimento a bordo. “La nostra dedizione a portare a bordo il miglior intrattenimento a bordo non finisce mai”, ha affermato Jaclyn Gonzales, Manager – In-Flight Entertainment. “Che si tratti di un’intera stagione di un programma televisivo preferito o della scoperta di un nuovo lungometraggio, il nostro team ha selezionato personalmente la selezione perfetta di intrattenimento per garantire ai clienti qualcosa di nuovo da godersi quando volano con Delta”. I clienti che viaggiano ad agosto e settembre troveranno più di 240 film, con 16 nuove uscite che spaziano dai generi azione, commedia, documentario e drammatico. Anche i programmi TV si stanno aggiornando con Delta che aggiunge 182 nuovi episodi dei migliori programmi. Giusto in tempo per il ritorno a scuola, Delta riafferma il suo impegno per l’istruzione lanciando una nuova partnership con KidNation. KidNation offre intrattenimento educativo adatto alle famiglie attraverso canzoni e video dinamici progettati da educatori ed esperti di sviluppo infantile. Oltre ai contenuti Delta Studio, i clienti possono godere di 12 canali di TV satellitare in diretta, messaggistica gratuita e connettività ad alta velocità veloce e affidabile su più voli. Gli aeromobili Delta 717 non sono dotati di schermi per lo schienale. La TV satellitare in diretta è disponibile sui seguenti aeromobili all’interno delle aree di copertura: A220, A319, A320, A321, 737-700, 737-800, 737-900, 757-200, 757-300. Delta prevede di dotare quasi tutta la sua domestic mainline fleet di connettività avanzata entro la fine del 2022.

ETIHAD: PROMOZIONE SULLE DESTINAZIONI EUROPEE – Etihad Airways offre ai residenti degli Emirati Arabi Uniti la possibilità di godersi le loro destinazioni europee preferite con sconti fino al 40% su voli e hotel. La promozione è aperta fino al 22 agosto 2021 ed è valida per viaggiare fino al 5 dicembre 2021. I voli verso, da e via Abu Dhabi sono supportati dal programma di sanificazione e sicurezza completamente riprogettato della compagnia aerea, Etihad Wellness, che garantisce il mantenimento dei più elevati standard di igiene in ogni fase del viaggio del cliente. Tutti i passeggeri che viaggiano con Etihad ricevono un’assicurazione COVID-19 gratuita, valida per viaggiare fino al 31 marzo 2022. Per rendere il viaggio il più semplice possibile, Etihad ha esteso la sua iniziativa sui documenti di viaggio “Verified to Fly” a tutta la sua rete. I viaggiatori possono convalidare i loro documenti di viaggio COVID-19 online prima di arrivare in aeroporto e quindi accedere ai banchi check-in “Verified to Fly” in aeroporto per evitare le code.

BOEING A SUPPORTO DI CARE INDONESIA – The Boeing Company ha annunciato una donazione di 500.000 dollari (equivalenti a 7,2 miliardi di IDR) dal Boeing Charitable Trust a CARE a sostegno delle attività di soccorso contro il COVID-19 in Indonesia. I fondi saranno utilizzati per aumentare la capacità dei centri sanitari locali, nonché per fornire kit di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari. “Boeing è al fianco del popolo indonesiano mentre la variante delta altamente contagiosa del COVID-19 continua a diffondersi in tutto il paese, lasciando famiglie e comunità in un disperato bisogno di assistenza”, ha affermato Sir Michael Arthur, presidente di Boeing International. “Stiamo combattendo insieme contro il COVID-19 e Boeing si impegna ad aiutare le comunità a rispondere a questa recente ondata di casi. Questa donazione aiuterà a salvare vite umane e a sostenere le persone più colpite”. Arthur ha aggiunto: “Inoltre, l’impegno di Boeing include il raddoppio di ogni dollaro di contributo dato dal nostro personale, molti dei quali sono di origine indonesiana, oltre a lavorare a stretto contatto con CARE Indonesia per garantire che questi fondi abbiano il massimo impatto sulla protezione delle comunità locali”.