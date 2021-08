SkyWest Airlines ordina 16 nuovi E175 per operazioni con Delta Air Lines

Embraer ha concordato la vendita di 16 nuovi jet E175 a SkyWest, Inc., per operare nel Delta Air Lines network, aggiungendosi ai 71 jet E175 già operati da SkyWest per Delta. L’aereo E175 volerà esclusivamente con Delta nell’ambito di un Capacity Purchase Agreement (CPA). Il valore del contratto, che sarà incluso nel portafoglio ordini del terzo trimestre di Embraer, è di 798,4 milioni di dollari, in base al prezzo di listino.

Il velivolo da 76 posti sarà consegnato nella livrea Delta e avrà una configurazione a tre classi. Le consegne inizieranno a metà del 2022.

Il presidente e CEO di SkyWest, Chip Childs, ha dichiarato: “SkyWest opera più E175 di qualsiasi altro vettore al mondo. Con questi velivoli avremo quasi 240 E175 operanti con le compagnie aeree del Nord America. Questo mese siamo orgogliosi di aver raggiunto i due milioni di ore di volo con l’E175. I nostri clienti adorano l’E175 e abbiamo grande fiducia e apprezziamo la nostra partnership con Embraer”.

Mark Neely, VP Sales and Marketing, The Americas, Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “La nostra superba partnership con SkyWest continua con questa nuova fornitura per Delta. L’E175 è la spina dorsale del North American regional market e, mentre l’industria inizia a emergere dalla pandemia, stiamo assistendo a una crescente domanda a lungo termine di velivoli adeguati per fornire una connettività domestica redditizia. L’E175 è stato un’ancora di salvezza per i vettori in quanto sono perfettamente adatti per ricostruire rotte, aggiungere frequenze e aggiungere capacità incrementale per soddisfare la domanda domestica in aumento”.

