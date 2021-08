Air France svela la sua lounge completamente ridisegnata all’aeroporto di Montreal-Trudeau

L’11 a gosto 2021 Air France ha aperto ufficialmente la sua lounge completamente ridisegnata presso l’aeroporto internazionale Pierre Elliott Trudeau di Montreal. In associazione con Plaza Premium Group, la compagnia aerea offre ora ai suoi clienti Business e Flying Blue Elite Plus uno spazio vasto, elegante e accogliente, promuovendo l’ospitalità in stile francese per migliorare la loro esperienza di viaggio.

Situata nella sezione internazionale del terminal, questa lounge da 490 mq. ha una capienza di 149 posti. Vanta un’ampia vetrata che offre una vista sulle piste, sugli aerei della compagnia aerea e su uno dei pendii del Mount Royal che domina la città di Montreal.

Air France ha collaborato con aziende canadesi per creare la maggior parte dei mobili e dell’illuminazione. Dominano i colori Air France – sfumature di blu, grigi e bianchi, con tocchi di rosso – così come l’Accent, simbolo del marchio Air France, e il cavalluccio marino alato, simbolo storico della compagnia.

All’ingresso, i clienti vengono accolti dagli agenti di Plaza Premium Group. Sono inoltre disponibili chioschi automatici per una maggiore fluidità.

Sono disponibili sedute e ampi divani per consentire a tutti di rilassarsi, mangiare o lavorare in tutta comodità. È inoltre disponibile un’area di lavoro condivisa. A disposizione di tutti i clienti anche il Wi-Fi gratuito e le prese USB.

I clienti Flying Blue Ultimate hanno accesso a uno spazio più privato, con ampi divani e poltrone.

Un’area consente ai clienti di fare la doccia o rinfrescarsi prima del volo. Infine, per coloro che cercano ispirazione per i viaggi, una schermata “Air France Travel Guide” offre ai clienti idee per i loro prossimi viaggi.

Al centro della lounge, una vasta area offre ristorazione incentrata sulla cucina francese. Un buffet self-service offre piatti caldi e freddi, salati e dolci per soddisfare le aspettative di tutti durante tutta la giornata.

Questo autunno, la lounge introdurrà un nuovo servizio di catering dedicato nell’accogliente atmosfera dell’area “Night Service”. Questa offerta anticipa il desiderio dei clienti Business che viaggiano da Montreal a Parigi con l’ultimo volo serale. Possono scegliere di gustare nella lounge un vero pasto gourmet in stile francese, identico a quello servito a bordo, con in-seat restaurant-style service. Agli aventi diritto saranno offerti antipasti, piatti caldi, formaggi, dolci e una carta di vini e champagne. Durante il volo potranno poi godersi appieno la notte a bordo. Se ne fanno richiesta, il loro vassoio del pasto non verrà caricato sul volo per limitare lo spreco di cibo. I clienti che lo desiderano potranno comunque gustare un altro pasto a bordo.

In un approccio eco-responsabile, Air France privilegia i prodotti locali e stagionali per la sua offerta di ristorazione.

La trasformazione della lounge ha comportato anche lo smaltimento dei vecchi mobili. Alcuni oggetti sono stati donati in beneficenza. Altri sono stati offerti all’asta al personale di Air France-KLM a Montreal. Tutti i proventi sono andati alla Fondazione Le Chaînon, con sede a Montreal, che aiuta le donne bisognose.

La lounge Air France a Montreal è aperta tutti i giorni dalle 14:00 alle 22:00 per i clienti Air France e KLM. L’accesso è gratuito per i clienti Business e Flying Blue Elite Plus e anche i clienti che viaggiano in Economy o Premium Economy possono acquistare l’accesso alla lounge in base alla disponibilità.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)