Embraer: impegno per carbon neutral operations entro il 2040

Embraer, nell’ambito del suo impegno per un futuro sostenibile, ha annunciato oggi nuovi ambiziosi obiettivi ESG, tra cui l’impegno verso operazioni carbon neutral entro il 2040. L’azienda ha sviluppato responsabilità sociali e obiettivi ambientali, che includono l’offerta di un luogo di lavoro inclusivo per tutti i dipendenti e il lancio di uno zero-emission vehicle, il tutto integrato nel piano di sostenibilità aziendale dell’azienda. Gli obiettivi ESG si concentrano sull’aiutare a far progredire sia l’azienda che l’industria aeronautica.

“In Embraer riconosciamo l’urgenza della crisi climatica e siamo pienamente impegnati per un futuro più sostenibile. Stiamo intensificando i nostri sforzi per ridurre al minimo la nostra impronta di carbonio rimanendo dedicati a soluzioni innovative che hanno un impatto più ampio per i nostri clienti, le nostre comunità locali e i nostri aerei”, afferma Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer. “L’ESG è al centro dell’obiettivo di Embraer ed è per questo che abbiamo incluso l’ESG come uno dei pilastri del nostro piano strategico ‘Fit for Growth’, allineando la strategia aziendale con la responsabilità sociale e le pratiche ambientali”.

Per raggiungere l’obiettivo dell’industria aeronautica di azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050, Embraer svilupperà una gamma di prodotti, servizi e tecnologie sostenibili dirompenti, come l’elettrificazione, l’ibrido, il carburante per l’aviazione sostenibile (SAF) e altre alternative energetiche innovative. La società compenserà anche eventuali emissioni residue che non possono essere ridotte attraverso progetti di efficienza, energia alternativa disponibile o tecnologia avanzata.

In linea con l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius, l’azienda prevede:

Operazioni Carbon Neutral entro il 2040 (Scope 1+2):

– Riduzione del 50% delle emissioni nette di carbonio entro il 2040 da una baseline 2018.

– 100% di energia da fonti rinnovabili entro il 2030.

– Iniziare a utilizzare Sustainable Aviation Fuel (SAF) entro il 2021.

– Crescita a emissioni zero dal 2022 (baseline 2021).

Net Zero Aviation Emissions entro il 2050 (Scope 3):

– Sviluppo di prodotti, servizi e tecnologie sostenibili dirompenti come elettrificazione, ibrido, SAF e altre alternative energetiche innovative.

– Collaborare con i fornitori per rendere gli aerei attuali compatibili con l’uso di 100% SAF.

– Lavorare attivamente con la catena di approvvigionamento per espandere la scala di produzione globale dei SAF.

– Migliorare continuamente l’efficienza del portafoglio attuale.

– Lancio di aeromobili eVTOL a zero emissioni entro il 2026.

Nell’arena sociale, l’istruzione svolge un ruolo chiave nella storia di successo di Embraer. L’azienda promuove un ecosistema per la generazione e la diffusione della conoscenza che crea accesso nelle comunità locali attraverso la programmazione sociale e iniziative educative. Questi hanno un impatto positivo sulla società mentre attraggono talenti locali. Negli ultimi due decenni, Embraer è stato un punto di riferimento della responsabilità sociale delle imprese in Brasile.

A questo proposito Embraer si pone i seguenti obiettivi:

– Avere il 25% di donne nel programma di laurea magistrale in ingegneria aeronautica aziendale entro il 2025.

– Portare più dell’80% degli studenti delle scuole superiori Embraer alle università pubbliche.

– Lanciare “Social Tech”, un nuovo programma incentrato sulla selezione di 1.500 persone da gruppi sottorappresentati nella tecnologia entro il 2025.

Particolare enfasi sarà posta sulla promozione dell’inclusione sociale all’interno dell’azienda. Embraer si impegna a fornire e migliorare la formazione continua sulla diversità e l’inclusione per il 100% delle sue posizioni di leadership entro il 2021 e per tutti i dipendenti entro il 2022. Aumenterà la rappresentanza delle donne nella leadership senior al 20% entro il 2025.

Durante l’evento virtuale per annunciare i suoi obiettivi ESG, Embraer ha riportato i progressi nelle sue iniziative nella ricerca sull’elettrificazione aeronautica, incluso il primo volo del suo velivolo dimostrativo completamente elettrico. Il prototipo utilizza un EMB-203 Ipanema e sta eseguendo test di volo presso l’unità di Embraer a Gavião Peixoto, in Brasile, nell’ambito di una cooperazione tecnologica tra Embraer e due dei maggiori fornitori di soluzioni di mobilità elettrica del Brasile, WEG ed EDP. La partnership ha aumentato la conoscenza delle tecnologie necessarie per aumentare l’efficienza energetica di un aeromobile e dei dispositivi elettrici che devono essere integrati in un sistema di propulsione innovativo.

Embraer ha anche annunciato che Embraer Executive Jets, con sede a Melbourne, in Florida, è il primo impianto industriale della società che utilizzerà regolarmente il carburante per aviazione sostenibile (SAF) entro il 2021, rafforzando il forte impegno dell’aviazione d’affari per l’ambiente. Il SAF sarà utilizzato nella dimostrazione dei jet executive e nei voli di produzione di Embraer. Embraer fa parte della Business Aviation Coalition for Sustainable Aviation Jet Fuel (SAF) lanciata nel 2018 e ha promosso discussioni sul percorso da seguire per la continua adozione di SAF nell’aviazione d’affari. La coalizione ha l’obiettivo di ridurre le emissioni attraverso investimenti e innovazione.

Riconoscendo che la crisi climatica richiede un approccio globale e multisettoriale, Embraer ha anche recentemente aderito all’iniziativa Target True Zero lanciata dal World Economic Forum (WEF) come parte dell’impegno per raggiungere gli obiettivi dell’aviazione a emissioni zero attraverso nuovi sistemi di propulsione e tecnologie di alimentazione. L’iniziativa identificherà modi per accelerare la diffusione dell’aviazione a emissioni zero sfruttando le tecnologie elettriche e dell’idrogeno.

Embraer, come sottolineato sopra, lancia il programma Social Tech per generare opportunità per i gruppi sottorappresentati.

L’innovazione e la tecnologia sono direttamente associate alla storia di successo di Embraer e ora svolgeranno anche un ruolo importante nell’aumento dell’impatto sociale positivo dell’azienda sulla società. Attraverso il programma Social Tech, che riunisce piattaforme di formazione a distanza immersive, Embraer promuoverà la formazione professionale in tecnologia per 1.500 persone appartenenti a gruppi minoritari entro il 2025.

Il nuovo programma fa parte di una serie di impegni ambientali, sociali e di governance (ESG) annunciati oggi dall’azienda. Embraer è uno dei maggiori riferimenti di investimento sociale privato in Brasile e realizza progetti incentrati sull’istruzione, che hanno un impatto su migliaia di giovani in situazioni vulnerabili ogni anno.

“La domanda di professionisti qualificati in tecnologia è in crescita nel mercato del lavoro globale, con eccellenti opportunità di carriera spesso fuori dalla portata di gruppi sottorappresentati. Con Social Tech, speriamo di contribuire all’eliminazione delle barriere sociali ed economiche”, ha affermato Carlos Alberto Griner, Vice President of People, ESG and Communication di Embraer. “Il nostro piano è espandere il programma nei prossimi anni per creare maggiori opportunità per le minoranze, inizialmente incentrate sulle persone con disabilità, prima di concentrarci potenzialmente su donne, persone di colore e LGBTQIA+”.

Il primo Embraer Social Tech sarà implementato in collaborazione con l’Istituto brasiliano di gestione e tecnologia dell’informazione (IGTI in portoghese), per promuovere, esclusivamente in questo momento, la formazione professionale per le persone con disabilità nell’area dell’analisi dei dati. La metodologia adottata sarà un bootcamp, un training immersivo per sviluppare abilità e competenze nel settore.

Il programma selezionerà 300 candidati provenienti da tutto il Brasile che non hanno necessariamente bisogno di avere precedenti esperienze nel campo della tecnologia. Le iscrizioni avvengono sul portale IGTI, a partire dal 16 agosto fino al 10 settembre 2021. I partecipanti avranno l’opportunità di lavorare in una delle varie aree aziendali di Embraer, con un’aspettativa di coprire un minimo di 50 posti vacanti. Le attività, della durata di tre mesi, inizieranno ad ottobre.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)