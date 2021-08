Embraer riporta i risultati del secondo timestre 2021

Embraer ha consegnato 14 jet commerciali e 20 jet executive (12 light e 8 large) nel 2Q21, portando le consegne da inizio anno a 23 jet commerciali e 33 executive (22 light e 11 large). Dopo una solida attività di vendita nel periodo in tutte le attività, il total company firm order backlog alla fine del 2Q21 è stato di US$ 15,9 miliardi.

I ricavi nel 2Q21 hanno raggiunto US$ 1,130.5 miliardi, rappresentando una crescita anno su anno del 110,4% rispetto al 2Q20, con una crescita a due cifre in tutti i segmenti. I ricavi del primo semestre 2021 sono cresciuti del 65,5% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Escludendo gli special items, gli adjusted EBIT and EBITDA sono stati rispettivamente di US$ 104,7 milioni e US$ 160,7 milioni, con un adjusted EBIT margin del 9,3% e un adjusted EBITDA margin del 14,2%. Nei primi sei mesi del 2021, l’adjusted EBIT margin è stato del 3,9% e l’adjusted EBITDA margin del 9,2%.

L’utile netto attribuibile agli azionisti di Embraer e l’utile per ADS per il secondo trimestre 2021 sono stati rispettivamente di US$ 87,9 milioni e US$ 0,48, rispetto a US$ (315,3) milioni di perdita netta attribuibile agli azionisti e US$ (1,71) di perdita per ADS nel 2Q20. Nei primi sei mesi del 2021, la perdita netta attribuibile agli azionisti di Embraer è stata di US$ (1,8) milioni e la perdita per ADS è stata di US$ (0,01).

L’adjusted net income (escluse voci speciali e imposte sul reddito differite e contributi sociali) nel 2Q21 è stato di US$ 43,6 milioni, con un adjusted earnings per ADS di US$ 0,24. Questo è il primo adjusted net profit trimestrale della Società registrato dal primo trimestre 2018. Ciò si confronta con l’adjusted net loss di US$ (198,8) milioni e l’adjusted loss per ADS di US$ (1,08) nel 2020. Nella prima metà del 2021, adjusted net loss e adjusted net loss per ADS sono stati rispettivamente di US$ (52,3) milioni e US$ (0,28) per azione, rispetto ad adjusted net loss di US$ (302,8) milioni e adjusted loss per ADS di US$ (1,65) nella prima metà del 2020.

Embraer ha generato un free cash flow nel 2Q21 di US$ 45,1 milioni e nella prima metà del 2021 il free cash usage è stato di US$ (181,4) milioni. Il free cash flow in entrambi i periodi ha rappresentato un miglioramento significativo rispetto al free cash flow negativo nel 2Q20 e nella prima metà del 2020, con una migliore redditività ed efficienza del capitale circolante. La Società ha chiuso il trimestre con una liquidità totale di US$ 2,5 miliardi e un debito netto di US$ 1,8 miliardi.

Il Commercial Aviation segment ha registrato ricavi più che triplicati su base annua, a US$ 388,5 milioni, a causa di consegne significativamente più elevate nel 2Q21 rispetto al 2Q20. I ricavi di Executive Aviation nel 2Q21 sono stati di US$ 266,2 milioni, il 77,6% in più rispetto ai ricavi riportati nel secondo trimestre dell’anno precedente, trainati dalle maggiori consegne sia nella categoria dei light jet che in quella dei large jet. Il Defense & Security segment ha registrato ricavi per US$ 174,9 milioni, raddoppiando su base annua a causa di una combinazione di migliori avanzamenti contrattuali nel 2Q21, poiché il 2Q20 è stato limitato dalla pandemia di Covid-19 e dalle revisioni positive della base dei costi su alcuni contratti in Brasile. I ricavi per il Services & Support segment sono cresciuti del 55,3% anno su anno, a US$ 298,0 milioni nel trimestre, con una crescita in commercial, executive, and defense services nel 2Q21 rispetto al 2Q20. Nella prima metà del 2021 Commercial Aviation ha rappresentato il 34,1% dei ricavi totali, Executive Aviation il 21,6%, Defense & Security il 15,7%, Services & Support ha rappresentato il 28,3% e altro lo 0,3% dei ricavi.

Embraer ha emesso financial and deliveries guidance per il 2021. La Società prevede consegne di jet commerciali di 45-50 aeromobili, consegne di jet executive di 90-95 unità, ricavi consolidati compresi tra US$ 4,0 e US$ 4,5 miliardi, adjusted EBIT margin dal 3,0% al 4,0%, adjusted EBITDA margin dall’8,5% al 9,5%, free cash flow entro un intervallo di utilizzo di US$ 150 million fino al breakeven per l’anno senza M&A, acquisizioni o cessioni.

(Ufficio Stampa Embraer)