Alaska Airlines continua l’ottimizzazione della flotta con 12 ulteriori Boeing 737-9

Alaska Airlines ha annunciato che sta accelerando la crescita della sua flotta, esercitando anticipatamente le opzioni su 12 Boeing 737-9. Gli aeromobili in opzione sono ora impegni fermi per il 2023 e il 2024. Questo impegno aggiuntivo porta il total firm 737-9 order di Alaska a 93 velivoli, cinque dei quali sono attualmente in servizio.

Alaska ha annunciato un restructured agreement con Boeing nel dicembre 2020 per acquisire 68 aeromobili 737-9 tra il 2021 e il 2024, con opzioni per altre 52 consegne tra il 2023 e il 2026. Quest’anno, la compagnia aerea ha esercitato 25 delle opzioni, di cui 13 aerei a maggio. Come parte di questa transazione, Alaska aggiungerà 25 opzioni per riempire quelle che sono state esercitate.

“Siamo entusiasti di accelerare la crescita di Alaska, basandoci sulla nostra solida base finanziaria che ci ha permesso di superare la pandemia”, ha affermato Nat Pieper, Alaska Airlines senior vice president of fleet, finance and alliances. “Questi velivoli sono un investimento prudente e a lungo termine nella nostra attività, che possiamo fare mantenendo allo stesso tempo il nostro solido bilancio”.

“Boeing continua ad essere un partner eccezionale per Alaska. Abbiamo iniziato a far volare i nostri primi 737-9 la scorsa primavera e siamo estremamente soddisfatti delle performance operative, finanziarie e ambientali dell’aereo”, ha affermato Pieper. “Gli aerei stanno superando le nostre aspettative – dalla silenziosità dei motori al maggiore range che forniscono – e i nostri ospiti li adorano”.

I 737-9 Alaska sono configurati per trasportare 178 ospiti, con 16 First Class seats e 24 Premium Class seats.

Alaska ha recentemente ampliato il servizio di ristorazione sui voli. Gli ospiti inoltre possono rimanere in contatto con inflight internet or satellite Wi-Fi disponibile sulla maggior parte dei voli.

Alaska è il nuovo membro dell’alleanza globale oneworld. Con oneworld e le compagnie aeree partner aggiuntive, gli ospiti possono volare fino a 1.000 destinazioni in tutto il mondo. I viaggiatori possono anche guadagnare e riscattare miglia con il programma Mileage Plan per volare su più di 20 oneworld and airline partners.

(Ufficio Stampa Alaska Airlines – Photo Credits: Alaska Airlines)