Lufthansa supporta il governo federale tedesco con un ponte aereo per assistere l’evacuazione dall’Afghanistan

Lufthansa sta allestendo un ponte aereo da Tashkent, Uzbekistan e Doha, Qatar alla Germania, con breve preavviso, per supportare il German government con voli speciali durante l’evacuazione. Il primo volo speciale noleggiato dal governo tedesco è partito ieri sera da Tashkent. Viene utilizzato un aeromobile a lungo raggio Airbus 340-300.

In poche ore, Lufthansa consente così in modo rapido e flessibile il primo volo speciale dal Paese dell’Asia centrale, dove attualmente nessuna compagnia aerea di Lufthansa Group vola regolarmente. I diritti di traffico sono stati richiesti con breve preavviso, è stato effettuato il crew deployment planning e l’aereo è stato rilasciato per la missione.

Lufthansa opererà ulteriori voli da Tashkent, Doha o altri paesi vicini nei prossimi giorni, come parte dell’airlift e in coordinamento con il German government.

(NdR: date le circostanze, Lufthansa non vola direttamente in Afghanistan per imbarcare coloro che vengono rimpatriati. Lufthansa vola verso punti (Tashkent in Uzbekistan e Doha in Qatar) dove le forze armate stanno portando le persone da rimpatriare).

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)