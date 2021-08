Bombardier lancia l’app per lo Smart Link Plus Connected Aircraft Program

Bombardier ha annunciato oggi il lancio della sua nuova app myMaintenance, uno strumento esclusivo per supportare i clienti iscritti allo Smart Link Plus connected aircraft program. Gli abbonati a Smart Link Plus ora hanno la capacità unica di prendere real-time in-flight data-driven decisions per monitorare, risolvere i problemi e gestire efficacemente le loro esigenze di servizio aereo.

Grazie alla nuova app myMaintenance di facile utilizzo, i dati dell’aeromobile sono facilmente accessibili, consentendo a flight and maintenance crews di stabilire le priorità in modo rapido ed efficiente e risolvere in modo proattivo le notifiche di guasto degli aeromobili in volo, aumentando l’efficienza operativa dell’aeromobile. I dati del velivolo visualizzati nell’intuitiva app myMaintenance sono disponibili sempre e ovunque su qualsiasi dispositivo elettronico personale.

“I Bombardier business jet operators si aspettano le soluzioni più rapide ai loro problemi operativi e la nuova app myMaintenance, disponibile esclusivamente per gli abbonati a Smart Link Plus, è lì per fornire quella tranquillità”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Services and Support, and Corporate Strategy, Bombardier. “La nuova applicazione fa parte del nostro impegno per le innovazioni digitali che andranno a beneficio dei nostri clienti in quanto meritano di sperimentare il risparmio di tempo e denaro che i big data possono fornire”.

Bookings and installations per gli aeromobili Challenger 300 e Challenger 350 sono ora disponibili, con altri modelli di aeromobili in fase di sviluppo. Gli operatori dei velivoli Challenger 300 e Challenger 350 che ricevono il loro free-of-charge Smart Link Plus box installato presso un Bombardier Service Centre possono quindi connettersi al loro aereo tramite l’app myMaintenance.

Lo Smart Link Plus box è stato recentemente certificato dalla FAA sia per i Challenger 300 che per i Challenger 350. Il box, free-of-charge per i clienti, è una aircraft Health Monitoring Unit che registra i dati cruciali dell’aeromobile. Questo è stato sviluppato in collaborazione con GE Aviation esclusivamente per i velivoli Bombardier, come parte delle GE’s connected aircraft solutions. A seguito della certificazione, i clienti Challenger 300 e Challenger 350 inizieranno le installazioni dello Smart Link Plus box per tutto il mese di agosto. La certificazione di Smart Link Plus per gli aeromobili Challenger 604, Challenger 605, Challenger 650 e Global è prevista nei prossimi mesi.

Lo Smart Link Plus connected aircraft program, incluso Smart Link Plus box, è stato introdotto per la prima volta sul Bombardier Global 7500 e i clienti continuano a beneficiare delle sue capacità avanzate basate sui dati. Oltre il 98% degli attuali clienti degli aeromobili Global 7500 si è iscritto ai servizi Smart Link Plus e i primi utenti della nuova app myMaintenance hanno già iniziato a scoprire i vantaggi sopra descritti. Per saperne di più sul servizio, i potenziali abbonati possono programmare una dimostrazione privata dell’app myMaintenance o guardare una dimostrazione all’NBA-BACE di Las Vegas, NV, dal 12 al 14 ottobre 2021.

