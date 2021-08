Embraer espande il Services Network per i Business Jets negli Stati Uniti

Embraer sta espandendo i suoi service network providers nella regione nordorientale degli Stati Uniti, con nuovi servizi presso selezionati Embraer Authorized Service Centers (EASC). La società ha assegnato a tre service centers maggiore capacità per servire più Embraer business jet models.

“Con la crescente flotta di business jet Embraer negli Stati Uniti, stiamo rafforzando la nostra rete di servizi per servire meglio i nostri clienti nella regione. Tutte e tre le strutture offriranno grandi opzioni a questi clienti per la manutenzione programmata e non programmata, la sostituzione di componenti e parti e le ispezioni a vari livelli di complessità”, ha affermato Frank Stevens, Vice President, Global MRO Centers, Embraer Services & Support.

Hawthorne Global Aviation Services, LLC, con base presso il Long Island MacArthur Airport in Long Island, New York, incrementa le capacità di manutenzione degli aeromobili per includere Phenom 100, Phenom 300, Legacy 450 e Legacy 500, Praetor 500 e Praetor 600. Questo espande le loro attuali capacità di manutenzione, che servono il Legacy 600 e il Legacy 650.

Un altro fornitore di servizi in questa regione ad essere autorizzato per ulteriori aircraft maintenance capabilities è Jet East Aviation, LLC, presso il Trenton-Mercer Airport in Trenton, New Jersey. Ora, il centro servizi aggiunge la manutenzione degli aeromobili Legacy 450, Legacy 500, Praetor 500 e Praetor 600 alle attuali capacità riguardanti i Phenom 100 e Phenom 300.

Pro Star Aviation, LLC, con base presso il Manchester-Boston Regional Airport in Manchester, New Hampshire, è stata autorizzata per svolgere servizi per i Phenom 100 e Phenom 300, Legacy 450 e Legacy 500, Legacy 600 e Legacy 650, Praetor 500 e Praetor 600.

Embraer mantiene i suoi servizi anche con altri partner nella regione, come Constant Aviation, con base presso il Cleveland Hopkins International Airport in Cleveland, Ohio, e Stevens Aerospace and Defense Systems, presso il South Carolina Technology & Aviation Center in Greenville, South Carolina.

(Ufficio Stampa Embraer)