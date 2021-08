News Brevi – 20.08.2021

STAR ALLIANCE: STATEMENT SULLE SINGAPORE VACCINATED TRAVEL LANES – Jeffrey Goh, CEO di Star Alliance, ha fatto le seguenti osservazioni a seguito della dichiarazione del governo di Singapore riguardo un passo significativo nella transizione verso la resilienza al COVID: “L’inizio nel mese prossimo di Vaccined Travel Lanes, con gli arrivi dal Brunei e dalla Germania, è sia un benvenuto che uno sviluppo significativo. Elogiamo la leadership di questa iniziativa per stabilire linee guida caute ma progressive che costituiranno la base per la riapertura dei viaggi internazionali. Ciò è stato sostenuto dall’alto tasso di adozione della vaccinazione da parte dei cittadini di Singapore e dal riconoscimento di simili successi vaccinali in altri paesi chiave. Come parte di una dichiarazione congiunta a giugno, con i miei colleghi di oneworld e SkyTeam abbiamo incoraggiato i governi a esentare i passeggeri completamente vaccinati dai requisiti di quarantena generale e inoltre rimarcato il fatto che i test COVID-19, quando richiesti, dovrebbero essere facilmente accessibili e convenienti. Ogni passo, ogni programma pilota, ogni sforzo per ridurre le numerose e disparate border measures attualmente in vigore in molte giurisdizioni sarà un altro punto di prova che un ritorno a un globally-connected world di viaggi e turismo responsabili è nel nostro mirino, e con esso un ritorno alla crescita economica e al ripristino dei legami culturali e del progresso sociale”.

AEROPORTO DI FORLI’: DAL PRIMO SETTEMBRE OBBLIGO DI GREEN PASS PER VIAGGIARE IN AEREO – L’Aeroporto di Forlì informa: “Si comunica che, per effetto del Decreto Legge 6 agosto 2021, n.11 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, dall’1 settembre 2021 l’utilizzo di aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2. Per accedere all’imbarco è quindi necessario essere muniti di Green Pass comprovante l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi), oppure di certificazione che attesti l’effettuazione di un test molecolare o antigenico con esito negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). Per la certificazione 48 ore si prega di rivolgersi ai laboratori di analisi autorizzati o alle farmacie che aderiscono al Progetto regionale”.

AUSTRIAN AIRLINES PORTA L’AUSTRIAN PARALYMPICS TEAM A TOKYO – Le 16th Summer Paralympics si svolgeranno a Tokyo dal 24 agosto al 5 settembre 2021. In qualità di vettore ufficiale, Austrian Airlines porta ancora una volta gli atleti paralimpici in Giappone senza scalo. Il 20 agosto un gran numero di atleti è decollato per Tokyo. Francesco Sciortino, COO di Austrian Airlines, ha colto l’occasione per un saluto personale direttamente sull’apron: “Il nostro equipaggio farà volare gli atleti e lo spirito paralimpico con un servizio eccellente a Tokyo. In qualità di orgoglioso partner del Comitato Paralimpico austriaco, auguriamo a tutti gli atleti tutto il meglio per i prossimi giochi”. Austrian Airlines farà volare un totale di 24 partecipanti austriaci alle Paralimpiadi in Giappone nei prossimi giorni. Austrian Airlines attualmente vola da Vienna a Tokyo due volte a settimana. Sulla rotta viene utilizzato l’aereo più grande della flotta, un Boeing 777 con oltre 300 posti.

AIR CANADA: AEROPLAN E LCBO SIGLANO UNA LOYALTY PARTNERSHIP – Aeroplan, il principale programma di fidelizzazione dei viaggi del Canada, e LCBO, uno dei maggiori buyers and retailers of beverage alcohol, annunciano una nuova partnership strategica che consente ai membri Aeroplan di guadagnare punti quando fanno acquisti nei negozi LCBO in tutto l’Ontario. Il lancio della nuova partnership è previsto per la fine del 2021. “Siamo entusiasti di unirci a LCBO per offrire ai nostri membri un nuovo modo per guadagnare e riscattare i punti Aeroplan in Ontario”, ha affermato Mark Nasr, Senior Vice President, Products, Marketing and eCommerce, Air Canada. “Le partnership di prestigio come LCBO e altri marchi leader del settore e molto amati sono fondamentali per mantenere questa promessa”. I clienti LCBO guadagneranno un punto Aeroplan per ogni $4 spesi presso LCBO, più punti bonus per l’acquisto di prodotti LCBO selezionati. I punti Aeroplan possono essere riscattati per viaggi verso più di 1.300 destinazioni in tutto il mondo, nonché per hotel, autonoleggi e altro.