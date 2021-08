Boeing nomina Alexander Feldman alla guida del suo Southeast Asia Business, espandendo la presenza nella regione

The Boeing Company ha annunciato oggi la nomina di Alexander Feldman come nuovo president of the company’s Southeast Asia business, a partire dal 27 agosto 2021. Feldman avrà base a Singapore e supervisionerà la strategia e le operazioni, mentre Boeing espande la sua presenza regionale. Feldman diventerà anche director and chairman of Boeing Singapore Pte. Ltd. e president director of PT. Boeing Indonesia. Succede a Ralph ‘Skip’ Boyce, che va in pensione dopo più di 13 anni in Boeing a Singapore.

In precedenza, Feldman è stato presidente e CEO dell’US-ASEAN Business Council (US-ABC) per oltre 12 anni e ne è stato anche presidente nel 2020-2021, aiutando a guidare il Consiglio durante la pandemia COVID-19. In US-ABC, Feldman ha rappresentato 170 delle più grandi aziende statunitensi, tra cui Boeing, e ha gestito sette uffici nel sud-est asiatico. Si è regolarmente consultato con i presidenti, i primi ministri e i gabinetti delle dieci ASEAN nations, nonché con alti funzionari del governo degli Stati Uniti in tre amministrazioni presidenziali.

“Siamo entusiasti che Alex si unisca a Boeing poiché porta al team una forte combinazione di competenze diplomatiche e commerciali acquisite durante i suoi oltre 30 anni nei settori privato e pubblico nella regione”, ha affermato Sir Michael Arthur, president of Boeing International. “Siamo davvero dispiaciuti di vedere Skip partire e lo ringraziamo per aver svolto un lavoro straordinario nel guidare e far crescere le operazioni e la presenza di Boeing in tutta la regione, che ora include uffici di nuova apertura a Jakarta e Hanoi. Gli auguriamo il meglio in futuro”.

La presenza di Boeing in Indonesia e Vietnam sosterrà gli obiettivi di crescita dell’azienda nei suoi commercial airplanes, defense and services businesses. All’inizio di questo mese, Boeing ha fatto una donazione di 500.000 dollari dal Boeing Charitable Trust a CARE, a sostegno degli sforzi di soccorso per il COVID-19 in Indonesia. Feldman ha attinto alla sua vasta esperienza per aiutare a formare una coalizione governativa e industriale per fornire supporto finanziario e medico all’Indonesia e alla regione più ampia, al fine di affrontare l’ondata di casi di coronavirus.

“Sono orgoglioso di unirmi a Boeing, uno dei brand iconici del mondo e un partner forte e in crescita, in uno dei mercati in più rapida crescita e più importanti al mondo: il sud-est asiatico”, ha affermato Feldman. “Con oltre 380 milioni di persone di età inferiore ai 35 anni, il sud-est asiatico sosterrà la crescita di Boeing nei decenni a venire e sosterrà centinaia di migliaia di posti di lavoro americani e innumerevoli altri in tutta la regione”.

Feldman all’inizio della sua carriera ha servito le amministrazioni del President George H.W. Bush e del President George W. Bush, con ruoli di rilievo negli U.S. Departments of State and Commerce. Laureato all’University of Pennsylvania in International Relations con un International Business focus, Feldman è anche Eisenhower Fellow e member of the Council on Foreign Relations.

