SAS presenta il traffic program per l’autunno

Con l’aumento della domanda di viaggi sia leisure che business, SAS continua ad espandere il numero di voli. SAS volerà su più di 160 rotte dirette verso 90 destinazioni durante questo autunno.

SAS incrementa i voli tra le capitali scandinave e importanti destinazioni del proprio network per migliorare ulteriormente la connettività per i viaggiatori. SAS ora servirà tutte le sue destinazioni domestiche in Norvegia e Svezia quando la rotta Arlanda-Sundsvall verrà riaperta a settembre. Inoltre, aumenterà il numero di voli verso importanti destinazioni per i viaggiatori in Europa.

Il crescente interesse per weekend trips and city breaks nelle città europee fa sì che SAS riprenda le sue rotte verso Amsterdam, Dublino, Firenze, Cracovia e Praga. C’è anche un numero crescente di voli verso destinazioni mediterranee più calde nell’Europa meridionale e nelle Isole Canarie, per soddisfare la crescente domanda dei vacanzieri.

SAS volerà rotte più dirette dalle capitali scandinave verso diverse destinazioni statunitensi da settembre in poi e sarà presente anche in Asia, sulle rotte da Copenhagen a Tokyo e Shanghai.

SAS ha introdotto opzioni di riprenotazione più flessibili. La compagnia ha inoltre introdotto una serie di misure e procedure per garantire viaggi aerei sicuri durante la pandemia. Per aiutare i clienti, SAS ha sviluppato una piattaforma digitale, SAS Travel Ready Center, dove i viaggiatori possono prepararsi per il viaggio, verificare le restrizioni di ingresso e i requisiti.

SAS continua a introdurre velivoli nuovi e a basso consumo e dispone di una delle flotte più moderne d’Europa. I nuovi velivoli hanno un consumo di carburante inferiore del 15-30% rispetto agli aerei che sostituiscono. I nuovi velivoli all’avanguardia offriranno ai clienti SAS un modo di viaggiare più piacevole, confortevole e sostenibile.

Riguardo le rotte italiane, SAS collegherà Stoccolma con Milano, Napoli e Roma; Copenhagen con Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Roma, Venezia; Oslo con Milano e Roma.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)