Delta e American Airlines rispondono alla chiamata del Dipartimento della Difesa per attivare la Civil Reserve Air Fleet

Delta Air Lines informa: “Domenica mattina, il Department of Defense (DoD) ha attivato lo Stage I della Civil Reserve Air Fleet (CRAF), chiedendo a Delta e ad altri vettori di sostenere lo sforzo militare per trasportare le persone che hanno lasciato l’Afghanistan. Delta è in contatto con il Dipartimento della Difesa da diversi giorni prima della chiamata CRAF e si prevede che più voli di soccorso rientrino negli Stati Uniti a partire da lunedì mattina. La compagnia aerea opererà utilizzando aeromobili di riserva disponibili, il che significa che le operazioni commerciali di Delta non sono attualmente interessate”.

“Per decenni, Delta ha svolto un ruolo attivo nel supportare le forze armate statunitensi e le nostre truppe”, ha affermato John Laughter, Delta EVP and Chief of Operations. “Siamo ancora una volta orgogliosi di impegnare le persone Delta e i nostri aerei per sostenere gli sforzi di soccorso del nostro Paese”.

Delta non volerà direttamente in Afghanistan, ma organizzerà velivoli in varie basi militari e fornirà voli di proseguimento per i passeggeri.

Delta fornisce regolarmente il trasporto per le truppe statunitensi che si spostano tra gli Stati Uniti e le località internazionali attraverso il suo Charter Operations group. La compagnia aerea è stata scelta per l’ultima volta per fornire un supporto militare significativo tramite CRAF nel 2002 nell’avvio dell’Operazione Iraqi Freedom.

American Airlines informa: “L’U.S. Department of Defense ha notificato ad American Airlines di aver attivato lo Stage 1 della Civil Reserve Air Fleet (CRAF). A partire da lunedì, American sarà pronta a schierare tre velivoli widebody nelle basi militari e in altri punti di transito sicuri nella penisola arabica e in Europa per assistere nell’evacuazione di emergenza di cittadini statunitensi e rifugiati provenienti da Kabul, Afghanistan.

American fa parte del programma CRAF ed è orgogliosa di adempiere al proprio dovere di aiutare le forze armate statunitensi in questa missione di soccorso umanitario e diplomatico. Le immagini dall’Afghanistan sono strazianti. La compagnia aerea è orgogliosa e grata dei nostri piloti e assistenti di volo, che effettueranno questi viaggi per far parte di questo sforzo salvavita.

American lavorerà per ridurre al minimo l’impatto sui clienti poiché la compagnia aerea rimuove temporaneamente questi velivoli dalle operazioni. La compagnia aerea apprezza la pazienza e la comprensione dei clienti mentre opera questi voli”.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – American Airlines)