Emirates: interline agreement con Cemair

In una mossa per supportare l’accelerazione delle operazioni dopo aver potenziato i suoi servizi passeggeri in South Africa, Emirates ha firmato un interline agreement con Cemair, che apre collegamenti verso altre sei destinazioni in Sud Africa attraverso i gateway della compagnia aerea di Johannesburg e Cape Town. La partnership comprende anche un paio di leisure points serviti in esclusiva da Cemair.

Si tratta della prima partnership tra entrambe le compagnie aeree e della quarta airline partnership di Emirates in South Africa. L’accordo tra Emirates e Cemair include la comodità di itinerari con biglietto singolo, onwards booking and baggage transfers da Johannesburg e Cape Town a Bloemfontein, Kimberley, Margate, Durban, Hoedspruit, Plettenberg Bay, George and Sishen.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer, Emirates Airline, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di collaborare con Cemair e iniziare il nostro accordo interline. I nuovi collegamenti Cemair offrono ai nostri clienti ancora più possibilità di viaggiare senza problemi attraverso molti dei più famosi punti di svago del Sud Africa, oltre al vantaggio aggiuntivo della connettività ai punti serviti esclusivamente da Cemair, Margate e Plettenberg Bay. Il collegamento delle nostre reti rafforza il nostro impegno nell’offrire ai nostri clienti ancora più opportunità di viaggio. Non vediamo l’ora di lavorare insieme e rafforzare il nostro rapporto”.

Miles van der Molen, Chief Executive Officer of CemAir, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con Emirates Airline, un nome sinonimo di qualità ed eleganza. Il nostro interline agreement offre ai nostri clienti comodità e risparmio, in quanto ora possono connettersi senza problemi dai nostri voli al vasto network globale di questa iconica compagnia aerea. Mentre continuiamo la nostra espansione durante il periodo di ripresa post Covid, ci rendiamo conto che ora più che mai le partnership sono la chiave del nostro successo. Lavorare con leader di mercato come Emirates Airline è un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno nei confronti dei nostri clienti, per fornire il miglior servizio e valore”.

I clienti possono prenotare il loro viaggio su emirates.com, negli uffici vendite Emirates e nelle agenzie di viaggio.

Emirates ha potenziato le sue operazioni in South Africa all’inizio di questo mese e attualmente opera 14 voli a settimana in South Africa attraverso i suoi gateway di Johannesburg, Cape Town e Durban. La compagnia aerea continua a ricostruire in sicurezza la sua rete globale, collegando i clienti da e attraverso Dubai verso oltre 120 destinazioni.

La compagnia aerea ha ampliato la sua presenza in South and Southern Africa attraverso l’arricchimento delle sue interline and codeshare partnerships con South African Airways, Airlink, Cemair e Flysafair, guidando più opzioni di connettività che offrono maggiori vantaggi ai suoi clienti, supportando al contempo il recupero dei viaggi e dell’industria del turismo.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)