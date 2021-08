Embraer: Eve e Ascent approfondiscono la loro partnership, con l’impegno di portare le UAM operations nella Asia Pacific region

Eve Urban Air Mobility, LLC, una società Embraer, e Ascent Flights Global Ltd. hanno annunciato oggi un approfondimento della loro partnership finalizzata allo sviluppo di un solido Urban Air Mobility (UAM) ecosystem nella regione dell’Asia Pacifico. A partire dal 2026, Eve fornirà ad Ascent fino a 100.000 ore di volo all’anno sul suo electrical vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft, noto anche sul mercato come EVA (Electrical Vertical Aircraft), da utilizzare in città chiave come Bangkok (Thailandia), Manila (Filippine), Melbourne (Australia), Singapore e Tokyo (Giappone).

Sostenuta da oltre 50 anni di esperienza di Embraer nella produzione e certificazione di aeromobili, Eve svela una proposta di valore unica offrendo una suite completa di prodotti e servizi UAM. L’EVA a emissioni zero e a bassa rumorosità di Eve rappresenta un design semplice e intuitivo che continua a raggiungere traguardi di sviluppo. Il primo volo dell’engineering simulator è avvenuto nel luglio 2020, mentre un proof of concept (POC) è seguito nell’ottobre 2020. Parallelamente, il progetto Urban Air Traffic Management (UATM) di Eve ha raggiunto una nuova pietra miliare nella sua collaborazione con la United Kingdom’s Civil Aviation Authority (CAA), per sviluppare un ambiente scalabile necessario per ospitare i voli UAM.

“Ascent è uno dei più grandi attori riguardo l’Urban Air Mobility in Asia Pacific e la sua forte presenza nella regione lo rende un partner ideale per le operazioni di Eve. La regione ha una forte domanda per transportation disruption che può essere soddisfatta con i nostri aerei a basse emissioni. Questa è la ricetta giusta per una crescita sostenibile”, ha affermato Andre Stein, Presidente e CEO di Eve.

Eve prevede di schierare fino a 100 velivoli che saranno commercializzati da Ascent sulle sue rotte attuali e future. Ascent, che funge da piattaforma on-demand indipendente, pagherà il tempo di volo utilizzato sugli aerei di Eve mentre opera in combinazione con partner in Asia Pacifico e in altri mercati. Il dispiegamento degli aeromobili Eve sul network Ascent è subordinato alla stipula di accordi definitivi tra le parti.

“La tecnologia innovativa di Eve, combinata con la sua esperienza di produzione e l’impronta di assistenza globale attraverso Embraer, ci conforta nel portare una soluzione adatta ai complessi requisiti della regione. Con l’Ascent operating system a bordo della flotta Eve e connesso all’UATM di Eve, gli air operator partners avranno il potere di elevare le operazioni UAM su larga scala”, ha evidenziato Lionel Sinai-Sinelnikoff, fondatore e CEO di Ascent.

(Uficio Stampa Embraer)