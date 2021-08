News Brevi – 23.08.2021

WIZZ AIR: COMUNICAZIONE IN MERITO AI POSTI VICINI AD ACCOMPAGNATORI DI MINORI E DISABILI – In riferimento al recente provvedimento dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile sulle sanzioni, ad alcuni vettori, per la richiesta di costi aggiuntivi per l’assegnazione di posti vicini ad accompagnatori di minori e disabili, Wizz Air informa: “Wizz Air ha preso atto della decisione dell’ENAC che denuncia il mancato rispetto da parte di Wizz Air della nuova normativa in materia di posti a sedere di minori e disabili. Siamo lieti di confermare che i nostri sistemi di assegnazione posti sono impostati per garantire che gli accompagnatori siano seduti insieme ai minori e alle persone con disabilità senza costi aggiuntivi. Stiamo analizzando l’esatta sostanza delle preoccupazioni di ENAC, alla luce del fatto che abbiamo sempre affermato esplicitamente questa indicazione nella sezione Avvisi importanti relativi al flusso di prenotazione di Wizz Air”.

IL PRESIDENTE ENAC IN VISITA ALL’AEROPORTO DI PANTELLERIA – Dopo Catania e Comiso, il Presidente dell’ENAC, Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma, ha visitato l’aeroporto di Pantelleria, dove si è svolto il 20 agosto un pubblico incontro organizzato dal Presidente della locale società di handling GAP Vito Riggio, già Presidente ENAC, con la partecipazione, altresì, del vice presidente e assessore dell’Economia della Regione Sicilia, Gaetano Armao. Pantelleria è un aeroporto a gestione diretta ENAC affidato alla società GAP. L’incontro ha riguardato lo sviluppo dello scalo, infrastruttura importante a tutela della mobilità degli abitanti di Pantelleria e volano dell’economia pantesca. Tema centrale, la necessità del rifinanziamento dei collegamenti garantiti dagli oneri di servizio pubblico, affidati al vettore DAT nell’ambito di un network utile e sostenibile. Il potenziamento dell’aeroporto e il miglioramento della qualità dei servizi offerti, infatti, hanno un rilievo particolare non solo a favore dei residenti, ma, più in generale, per incentivare il turismo e l’economia del territorio, favorendo i collegamenti da e per Pantelleria.

BRITISH AIRWAYS: NOVITA’ NELL’OFFERTA FOOD AND DRINK – I clienti British Airways saranno accolti di nuovo a bordo con i nuovi “Best of British Menus”, con l’edizione di settembre che prevede una traditional British Roast dinner. Il roast, che sarà disponibile in First e Club World, offrirà ai clienti che volano in tutto il mondo un assaggio di un piatto tipicamente britannico. Gli chef creeranno anche dessert a tema nei menu mensili, con il tema di settembre “All Things Botanical”. I nuovi menu mensili “Best of British” di British Airways promuovono gli ingredienti stagionali e la provenienza britannica, accompagnando i clienti in un viaggio culinario attraverso le isole britanniche. La compagnia aerea ha lavorato con agricoltori, ristoratori e produttori per trovare ingredienti di grande qualità, dalla fattoria alla tavola. Sajida Ismail, Head of Inflight, ha dichiarato: “Mentre guardiamo al futuro per accogliere nuovamente i clienti che potrebbero non aver volato per un po’, abbiamo voluto celebrare l’occasione offrendo un menu davvero speciale che celebra il meglio della Gran Bretagna. Lavorando con i nostri partner di catering, DO & CO e Newrest, abbiamo creato piatti utilizzando i migliori ingredienti britannici durante la stagione. Siamo particolarmente entusiasti di offrire una roast dinner on board”. L’introduzione dei nuovi menu segue l’introduzione di altri miglioramenti nel food and drink British Airways per i voli a corto raggio nella sua cabina Euro Traveller (economy). I miglioramenti includono l’introduzione del ‘Buy Before you Fly’ menu, tra cui una selezione di cibi gourmet dello chef stellato Michelin Tom Kerridge, e la recente introduzione della tecnologia digitale per ‘Buy on Board’, che consentirà ai clienti di ordinare al proprio posto attraverso un dispositivo mobile. La compagnia aerea ha anche reintrodotto acqua e snack gratuiti sui voli più brevi nella cabina Euro Traveller. Le modifiche fanno parte dell’impegno della compagnia aerea a ridurre gli sprechi alimentari come parte dei suoi più ampi impegni di sostenibilità.

EASYJET: NOMINA DEL CHAIR DESIGNATE – easyJet plc annuncia di aver nominato Stephen Hester come director and Chair designate. Stephen entrerà a far parte del Board come non-executive director il 1° settembre 2021 e poi succederà a John Barton come Company’s Chair il 1° dicembre 2021. A quel punto John si dimetterà dal Board dopo aver completato quasi nove anni come Chairman. Stephen Hester è un leader altamente strategico e di successo con oltre 35 anni di esperienza ad ampio raggio in importanti aziende. Commentando la nomina, John Barton, Chair of easyJet, ha dichiarato: “Sono lieto che Stephen sia stato nominato prossimo Chair of easyJet. La sua significativa e variegata esperienza alla guida di importanti aziende internazionali, unita al suo eccezionale pensiero strategico, servirà la compagnia aerea e guiderà la ripresa nel post-pandemia”. Stephen Hester ha commentato: “Come ammiratore di lunga data di easyJet e per la mia esperienza come cliente, sono molto entusiasta di unirmi alla compagnia aerea e non vedo l’ora di fare la mia parte nel guidare il suo continuo successo”. Johan Lundgren, Chief Executive, ha dichiarato: “Non vedo l’ora di lavorare con Stephen in questo momento importante della nostra storia, mentre continuiamo a sfruttare i nostri numerosi punti di forza e le numerose opportunità che ci attendono dopo la pandemia. Negli ultimi quasi nove anni, la compagnia aerea ha beneficiato enormemente della saggia guida di John e quindi i miei ringraziamenti vanno anche a lui per il suo eccezionale contributo durante il suo tempo con noi”.

DELTA APRE LE DOMANDE PER IL PROPEL PROGRAM – Gli studenti delle 12 università partner di Delta possono iscriversi ora fino al 17 settembre al Propel program, Delta’s accelerated flight deck career path program. Il Propel program è stato lanciato nel 2018 e ha accolto centinaia di studenti. Dopo un rigoroso colloquio e un processo di valutazione, Delta offrirà ai candidati prescelti un’offerta di lavoro qualificata, descrivendo in dettaglio un percorso definito e una tempistica accelerata per diventare un pilota Delta. Inoltre, i candidati selezionati accumuleranno ore di volo insegnando presso l’università in cui si sono formati, e quindi avranno la possibilità di volare per uno dei Delta Connection Carriers o volare su aerei militari per l’Air National Guard o Air Force Reserves. Delta offrirà ai candidati selezionati un mentoring individuale con un pilota Delta esperto. Ulteriori informazioni sul programma e sulle università partner della compagnia aerea sono disponibili sul Propel website.

DELTA AIR LINES ANNUNCIA ACCORDO CON TRAVELPORT – Delta Air Lines e Travelport hanno annunciato oggi un transformative global distribution agreement, progettato per migliorare ulteriormente la generazione di valore per l’intero travel retailing ecosystem, comprese travel management companies, agencies, corporations and travelers. “Il nostro nuovo accordo trasformativo con Travelport è un altro grande passo avanti nell’elevare la vendita al dettaglio nell’indirect channel ecosystem a beneficio di tutti i clienti e le parti interessate”, ha affermato Jeff Lobl, managing director of global distribution for Delta Air Lines. “Oltre al modello commerciale basato sul valore, ringraziamo Travelport per la loro partnership e l’impegno a migliorare continuamente il loro agency workspace. Ciò garantisce ai clienti un accesso più facile a tutti i prodotti, che si tratti di un corporate traveler che fa acquisti nell’ambito della travel policy o di un leisure traveler che trova l’itinerario giusto per la propria vacanza”. Travelport continua ad evolvere la sua worldwide retailing platform, Travelport+, con strumenti di vendita al dettaglio di nuova generazione e capacità di merchandising che forniscono valore a lungo termine al canale delle agenzie di viaggio. “L’annuncio di oggi è un’altra pietra miliare innovativa per Delta e il settore, poiché continuiamo a rafforzare le nostre partnership a beneficio dei nostri clienti”, ha affermato Lobl.

QANTAS GROUP: REWARD CAMPAIGN LEGATA ALLE VACCINAZIONI – Qantas Group sta lanciando la sua reward campaign per gli australiani vaccinati contro il COVID-19, per riconoscere il loro ruolo nell’aiutare il paese a uscire dal blocco. Da domani, i Frequent Flyer australiani completamente vaccinati di età pari o superiore a 18 anni potranno richiedere il premio tramite l’app Qantas scegliendo una delle tre opzioni: 1.000 Qantas points; 15 status credits (che aiutano i Frequent Flyer a salire tra i livelli Silver, Gold e Platinum); $20 di sconto sui voli Qantas o Jetstar. I membri verranno quindi automaticamente inseriti in una estrazione di premi per vincere un anno di voli, alloggio e carburante. Dieci premi saranno in palio, con un vincitore selezionato da ogni stato e territorio e due vincitori come parte di una campagna televisiva nazionale. Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha affermato: “Farsi vaccinare è un passo importante che ogni australiano può fare per avvicinarci un po’ alla vita come la conoscevamo. Come vettore nazionale, vogliamo riconoscere coloro che hanno fatto lo sforzo per proteggere se stessi e la comunità. Questo è uno dei più grandi omaggi che abbiamo mai fatto. L’impatto della pandemia sul settore dei viaggi e sui membri del nostro team Qantas Group significa che abbiamo un chiaro interesse nel successo del lancio del vaccino. I nostri equipaggi non vedono l’ora di tornare a riunire la famiglia e gli amici, portare le persone in vacanza e riportare un po’ di energia nell’intera industria del turismo. Per noi, portare il tasso di vaccinazione fino al 70% e all’80% significa che migliaia di persone possono tornare al lavoro. Con il programma di vaccinazione del governo federale che sta crescendo in tutto il paese, ora è il momento ideale per dire grazie agli australiani per essersi fatti avanti e proteggere se stessi e gli altri”. Per maggiori informazioni: qantas.com/berewarded.

ETIHAD AIRWAYS PORTA IL TEAM UAE A TOKYO – Etihad Airways ha ospitato 32 membri dell’UAE Paralympic Committee nel loro viaggio verso i 2020 Paralympic Games che si svolgeranno a Tokyo, Giappone. I Giochi Olimpici hanno raggiunto un finale spettacolare l’8 agosto e proseguono con l’apertura dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 il 24 agosto. 12 atleti rappresenteranno gli Emirati Arabi Uniti negli sport di atletica leggera, powerlifting, ciclismo e tiro. Terry Daly, Executive Director Guest Experience, Brand & Marketing, Etihad, ha dichiarato: “In qualità di compagnia di bandiera nazionale degli Emirati Arabi Uniti, Etihad è orgogliosa di supportare l’UAE Paralympic Committee e far volare il talentuoso UAE National Team e il loro support crew ai Giochi. A nome della famiglia Etihad, auguriamo loro buona fortuna per il loro viaggio olimpico”.

DELTA: TRAVEL WAIVER PER LA TROPICAL STORM HENRI – A causa del percorso previsto della Tropical Strom Henri verso il nord-est, Delta ha emesso un travel waiver per coloro che potrebbero essere interessati. Riguarda Boston, Hartford/Springfield, Martha’s Vineyard and Nantucket, Massachusetts; Newark, New Jersey; New York – John F Kennedy; New York – LaGuardia; White Plains, New York; Portland, Maine; Providence, Rhode Island. Delta ha emesso un travel waiver per coloro che potrebbero essere interessati, in vigore dal 22 al 23 agosto 2021. Con questo, la differenza tariffaria per i clienti verrà annullata quando il viaggio riprenotato nella stessa cabina avviene entro il 26 agosto 2021. Il team meteorologico di Delta nell’Operation and Customer Center della compagnia continuerà a monitorare la tempesta e ad apportare modifiche secondo necessità. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del volo su Delta.com o sull’app mobile Fly Delta. I clienti possono anche ricevere gli aggiornamenti inviati direttamente al proprio dispositivo mobile o tramite e-mail.

AMERICAN AIRLINES: AVVISO DI VIAGGIO PER URAGANO HENRI – American Airlines continua a monitorare la traccia dell’uragano Henri, che dovrebbe arrivare negli Stati Uniti nordorientali il 22 agosto come uragano di categoria 1 e colpire parti di New York e degli stati vicini nei prossimi giorni. American ha emesso un avviso di viaggio per 15 aeroporti in Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York e Rhode Island, consentendo ai clienti i cui piani di viaggio sono interessati di riprenotare senza costi di modifica. American continuerà a monitorare questo sistema tenendo in primo piano la sicurezza.

ANA IMPEGNATA NEL TRASPORTO DEI VACCINI COVID-19 – All Nippon Airways (ANA) ha lavorato in collaborazione con Yusen Logistics Co., Ltd. per trasportare AstraZeneca COVID-19 vaccines dal Giappone in Vietnam, Thailandia e Filippine. I vaccini sono stati forniti dal governo giapponese ai rispettivi paesi come parte delle strategie globali per combattere la diffusione del COVID-19. Il trasporto dei vaccini presenta una serie di sfide logistiche, che richiedono ad ANA di sfruttare tutta la sua gamma di competenze ed esperienze acquisite in prima linea nel trasporto merci. Nonostante le sfide, ANA ha un eccezionale track record nella consegna di prodotti farmaceutici e ha stabilito una struttura operativa affidabile ed efficiente per la consegna globale di vaccini e altre forniture mediche cruciali. Inoltre, ANA è stata certificata dallo IATA’s Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics (CEIV Pharma) dal 2017, diventando così la prima compagnia aerea giapponese a ricevere questa distinzione.