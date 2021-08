Nel panorama dei viaggi in continua evoluzione, Emirates continua a dare priorità alla scelta e alla flessibilità per i suoi clienti, per aiutarli a sfruttare al meglio i cambiamenti che si presentano. Da marzo 2020 la compagnia aerea ha aiutato oltre 2 milioni di clienti a effettuare più cambi di data o destinazione, o a scambiare i loro biglietti con vouchers da utilizzare per viaggi futuri. Più di 92.000 clienti hanno scambiato i loro biglietti con travel vouchers e più di 38.000 di loro hanno volato e stanno pianificando di volare con i loro vouchers riscattati per i biglietti.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer, Emirates Airline, ha dichiarato: “Con la graduale crescita della domanda di viaggi internazionali, la garanzia e la flessibilità delle prenotazioni continueranno a rimanere centrali nella nostra strategia. Assicurarci di avere le politiche di prenotazione più amichevoli per il cliente ha aiutato a creare fiducia tra i viaggiatori quando decidono di volare con noi, dando loro un maggiore controllo sui loro piani di viaggio quando arriva l’incertezza. Ciò significa consentire loro di apportare modifiche senza stress attraverso la nostra generosa politica di esenzione, consentendo un facile riscatto dei voucher, garantendo tempi di elaborazione dei rimborsi più rapidi, il tutto insieme alla nostra copertura assicurativa multirischio leader del settore e all’estensione del tier status e delle miglia per i nostri membri Skywards”.

“La compagnia aerea ha riscritto il playbook riguardo la booking flexibility, quando ha introdotto la validità del biglietto più generosa del settore, offrendo ai clienti la possibilità di trattenere o utilizzare il proprio biglietto in qualsiasi momento per più di 24 mesi. Ora, la compagnia aerea ha esteso il suo booking waiver per i viaggi fino al 31 maggio 2022, assicurando che i clienti possano prenotare con fiducia sapendo di essere pienamente supportati qualora la loro situazione di viaggio dovesse cambiare.

Emirates ha anche continuato il suo impegno di lunga data di onorare i rimborsi ai propri clienti, elaborando fino ad oggi quasi 3,3 milioni di richieste di rimborso dall’inizio della pandemia. La compagnia aerea ha rafforzato le sue capacità di gestire i rimborsi per i biglietti, ottenendo tempi di consegna rapidi per i suoi travel agency partners e i clienti, alzando l’asticella come la più veloce del settore, costruendo più fiducia e lealtà per il futuro.

I clienti Emirates hanno anche beneficiato della copertura di viaggio multirischio più completa del settore da quando è stata lanciata nel dicembre 2020. La compagnia aerea è stata la prima a fornire ulteriori garanzie ai viaggiatori, rafforzando la sua proposta per una maggiore tranquillità. Dalla sua introduzione, oltre 7,2 milioni di clienti hanno volato in tutta sicurezza sapendo di essere protetti dalla Emirates’ multi-risk insurance cover”, afferma Emirates.

Emirates ha anche ispirato la lealtà e aumentato la fidelizzazione dei suoi frequent flyer. Emirates Skywards ha esteso il tier status per oltre 630.000 membri Silver, Gold e Platinum fino al 2022. Ha inoltre esteso la validità di 51 miliardi di Skywards Miles, consentendo ai membri di conservarle per voli futuri, upgrade e altri partner rewards.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)