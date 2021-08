Japan Airlines firma un CFM56-7B Services Agreement con GE

Japan Airlines (JAL) ha firmato un five-year TrueChoice Overhaul agreement per coprire i suoi motori CFM56-7B che equipaggiano la sua flotta di 48 Boeing 737-800. Il TrueChoice Overhaul agreement copre il tempo e il materiale necessari per revisionare più di 100 motori CFM56-7B.

“Siamo convinti che il TrueChoice Overhaul agreement per il motore CFM56-7B fornirà un nuovo vantaggio competitivo, con riduzione dei costi e OEM high reliability”, afferma Yukio Nakagawa, executive officer in charge of procurement at JAL.

“Il TrueChoice Overhaul agreement con JAL è un’estensione naturale della nostra relazione”, ha affermato Russell Stokes, GE Aviation Services President and Chief Executive Officer. “GE è stata onorata di fornire MRO services and material per i motori GE90, GEnx-1B, CF34-8E e -10E, CF6-80C2 di JAL. Questo accordo ci consentirà di fornire un high-quality OEM service alla flotta di motori CFM56-7B di JAL”.

La TrueChoice suite of engine maintenance offerings comprende una serie di funzionalità e personalizzazioni GE per tutto il ciclo di vita di un motore. Ogni TrueChoice offering è supportata da GE Aviation Fleet Support’s 24/7 Remote Monitoring and Diagnostics per aiutare a ridurre gli oneri di manutenzione e le service disruptions per i clienti.

