Bombardier consegna il quinto Global Business Jet per la GlobalEye Airborne Surveillance Solution di Saab

Bombardier annuncia il recente arrivo di un quinto Global business jet presso la sede di Linköping, Svezia, di Saab, pronto per la conversione nella Saab’s Airborne Early Warning and Control solution, nota come GlobalEye. L’aereo è stato consegnato a Saab dal sito di produzione Bombardier di Toronto e ha subito lavori di completamento degli interni presso Flying Colors Corp. in Peterborough, Ontario, prima di arrivare in Svezia.

“I Bombardier Global aircraft sono ideali per la conversione in specialized assets e siamo riconosciuti in tutto il mondo per il nostro approccio collaborativo e flessibile e per la nostra esperienza senza pari”, ha affermato Steve Patrick, Vice President, Specialized Aircraft, Bombardier. “Il nostro aereo Global 6000 e sempre più il suo successore, il Global 6500, sono conosciuti come le piattaforme di riferimento per high-altitude, long-endurance missions che richiedono una significativa payload capability con ampia potenza disponibile, ospitate su una piattaforma affidabile con avionica e tecnologia dei sistemi avanzata. Il volo fluido tipico di Bombardier offre un ambiente confortevole per gli operatori e una piattaforma altamente stabile per i sensori”.

“Saab collabora con i leader del settore, motivo per cui abbiamo scelto l’aereo Global 6000 di Bombardier come piattaforma per la nostra advanced Airborne Early Warning and Control solution. Non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione con Bombardier e l’industria canadese”, afferma Carl-Johan Bergholm, Senior Vice President and head of Saab business area Surveillance.

Saab è un’azienda leader a livello mondiale nel campo della difesa e della sicurezza ed è un partner fidato dell’esercito canadese da oltre 30 anni.

L’aereo GlobalEye ha completato il suo volo inaugurale all’inizio del 2018 e tre velivoli sono stati consegnati da Saab al cliente.

“I Bombardier Global business jets sono un brillante esempio di innovazione aerospaziale canadese, con ultra-long range, cabine spaziose, class-leading maintenance intervals and reliability. I Global aircraft sono ideali per una serie di missioni specializzate, da securing airspace, borders and infrastructure a head-of-state transport and humanitarian assistance, incluse long-range medical evacuations”, afferma Bombardier.

La compagnia canadese Flying Colors Corp. supporta Saab attraverso l’introduzione di interni pratici e funzionali per i mission system operators.

“La progettazione di special mission interior richiede un approccio intelligente, ingegnosità e immaginazione”, ha affermato Sean Gillespie, Executive VP for Flying Colors Corp. “Il nostro lavoro con Saab mette in mostra gli alti livelli di competenza tecnica forniti dalla nostra esperienza e dall’eccezionale talento all’interno del nostro team”.

Bombardier Specialized Aircraft offre soluzioni flessibili per i clienti di tutto il mondo, con opzioni di conversione che vanno da pacchetti chiavi in mano che comprendono l’intera attività di progettazione, costruzione, collaudo e certificazione, fino al supporto ingegneristico specializzato e alla supervisione tecnica di customer-specific projects, comprese le modifiche alle forme esterne come antenne, sensori e radar. Bombardier ha designato la sua struttura di Wichita, Kansas, come Centre of Excellence for Specialized Aircraft, con l’esperienza e la competenza necessarie per eseguire modifiche complesse in loco.

Più di 550 Bombardier Global, Challenger and Learjet business aircraft stanno attualmente eseguendo specialized missions in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Lasse Hejdenberg / SAAB – Bombardier)