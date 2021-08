Embraer apre un ufficio in Ungheria

Embraer ha annunciato l’apertura di un ufficio a Budapest, capitale dell’Ungheria. L’obiettivo principale è promuovere la cooperazione in Ungheria, che potrebbe tradursi in sviluppi futuri nell’ambito di nuove partnership. L’ufficio crea anche un hub amministrativo per lo sviluppo di progetti in Europa centrale e orientale.

“Embraer è desiderosa di aumentare la sua presenza in Ungheria e di espandere la nostra rete con i rappresentanti dell’alta tecnologia ungheresi e altre parti interessate, con l’obiettivo di stabilire una cooperazione profonda e ben strutturata con alcune delle aziende più qualificate e innovative del paese”, ha affermato Jackson Schneider, President and CEO of Embraer Defense & Security.

Questa iniziativa fa parte della strategia di Embraer per stabilire nuove partnership in mercati selezionati. Alcuni degli aspetti chiave di questa futura cooperazione sono gli sforzi di collaborazione con nuovi partner, progetti a lungo termine e investimenti in una affidabile dual-use technology.

“Meno di un anno fa abbiamo iniziato a lavorare insieme per costruire le tanker-transport capabilities della nostra air force. Non vediamo l’ora di espandere questa cooperazione con attività ingegneristiche e industriali tra Embraer e l’Hungarian aerospace-defense sector”, afferma Gáspár Maróth, Government Commissioner for Defense Development.

L’ufficio impiegherà personale ungherese, staff amministrativo e tecnico che lavorerà in stretta collaborazione con i team di Embraer in Brasile.

(Ufficio Stampa Embraer)