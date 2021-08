Decolla per la prima volta l’Airbus A220 di Air France

Giovedì 26 agosto, l’Airbus A220 con i colori di Air France ha effettuato il suo primo volo. Questo test flight, noto come production flight, è la parte finale dell’assembly phase e rappresenta un’importante pietra miliare prima dell’Airbus A220 delivery process. Il velivolo è decollato dal sito produttivo situato a Mirabel airport (Canada), atterrando poche ore dopo, con i rappresentanti di Airbus presenti a bordo per effettuare vari test durante il volo.

Il production flight viene effettuato per garantire la conformità dell’aeromobile e il corretto funzionamento di tutti i sistemi in volo. Questa fase è stata validata per il primo dei 60 Airbus A220-300 ordinati dalla compagnia per sostituire i suoi Airbus A318 e A319 sugli short and medium-haul networks.

Sebbene il suo ingresso ufficiale nella flotta di Air France non sia previsto fino alla fine di settembre, l’Airbus A220 di Air France volerà di nuovo per convalidare un’altra fase importante del delivery process, ovvero il customer acceptance flight. Durante il volo, i team Airbus, questa volta accompagnati dai team Air France, verificheranno la conformità dell’aeromobile alle specifiche definite da Air France. Questa nuova fase segnerà l’inizio dei training flights in condizioni reali prima dei first commercial flights.

“Con una capacità di 148 posti e un range di 2.300 miglia nautiche, l’A220-300 è perfettamente adatto alla rete a corto e medio raggio di Air France. Il suo ingresso nella flotta migliorerà significativamente la customer experience con sedili più ampi, più spazio per i bagagli, corridoi più ampi e Wi-Fi a bordo.

L’Airbus A220 di ultima generazione incarna gli impegni di sviluppo sostenibile di Air France: utilizza il 20% in meno di carburante rispetto all’aeromobile che sostituisce e ha una noise footprint ridotta del 34% rispetto a un aeromobile di vecchia generazione. Svolgerà un ruolo decisivo nel raggiungimento degli obiettivi di Air France, tra cui una riduzione del 50% delle emissioni di CO2 in termini assoluti sul domestic network da Parigi-Orly e sulle inter-regional routes entro il 2024 (comparate ai 2019 levels) e una riduzione del 50% in CO2 emissions per passenger/km entro il 2030 (comparate ai 2005 levels)”, afferma Air France.

“Air France si prepara a prendere in consegna l’Airbus A220 e non vede l’ora di accogliere i suoi clienti a bordo di questo aereo di ultima generazione che unisce sicurezza e comfort”, conclude la compagnia.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)