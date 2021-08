Embraer guida il gruppo di lavoro per introdurre l’UAM a Rio de Janeiro

Eve Urban Air Mobility, spinoff di Embraer, sta collaborando con partner strategici ed enti governativi per lo sviluppo di un nuovo concept of operations (CONOPS) per il futuro mercato dell’Urban Air Mobility (UAM) in Rio de Janeiro. L’obiettivo è convertire le conoscenze acquisite in un framework di dati e analisi funzionante, per guidare tutti gli aspetti operativi del futuro degli UAM.

Sotto il coordinamento di Eve, l’iniziativa riunisce ANAC (Brazil’s National Civil Aviation Agency) e DECEA (Brazil’s Department of Airspace Control), che lavoreranno per valutare l’infrastruttura esistente e le air traffic management (ATM) solutions per abilitare in sicurezza le operazioni UAM attraverso lo sviluppo di imminenti tecnologie.

La sostanziale collaborazione CONOPS include partner come Helisul Aviation, uno dei maggiori operatori di elicotteri in America Latina; Skyports, un’azienda che progetta, costruisce e gestisce vertiporti; Flapper, una piattaforma indipendente per voli on demand; EDP, una delle più grandi aziende del settore energetico. In questo progetto sono inclusi anche Beacon, spinoff di EmbraerX con una piattaforma che collega l’ecosistema degli aviation maintenance services, e Atech, Embraer Group company responsabile dello sviluppo, dell’implementazione e del supporto dell’air control system, e l’air traffic management (civile e militare).

Tutte le parti lavoreranno per introdurre e accelerare in sicurezza la crescita dell’UAM market in Brasile e saranno supportate da RIOgaleão, responsabile del Rio de Janeiro’s Tom Jobim International Airport e Universal Aviation, una delle più grandi airport support companies, così come dalla Brazilian Association of General Aviation (ABAG, Associação Brasileira de Aviação Geral).

“Vogliamo esplorare concetti nuovi e pratici per facilitare l’introduzione sicura dell’urban air mobility industry in Brasile. In questa fase iniziale, descriveremo le principali caratteristiche e requisiti dell’ecosistema, dal punto di vista degli utenti, dei partner, delle entità e dipartimenti governativi coinvolti”, ha affermato André Stein, CEO di Eve. “Secondo l’evoluzione del concetto, concepiremo come democratizzare la mobilità aerea urbana in modo sicuro, economico e accessibile”.

Questa prima simulazione avverrà entro la fine dell’anno a Rio de Janeiro. Verranno utilizzati elicotteri convenzionali per simulare l’electrical vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft di Eve, noto sul mercato anche come EVA (Electrical Vertical Aircraft). L’Eve aircraft sarà completamente elettrico, a misura di comunità, con basso rumore e zero emissioni di carbonio. L’aereo è progettato come un mezzo incentrato sull’uomo, per avvicinare le persone alle loro destinazioni in modo efficiente e confortevole.

Lo sviluppo delle soluzioni innovative riguardo l’UAM garantisce un accesso sicuro ed equo allo spazio aereo urbano utilizzando una serie di elicotteri convenzionali, velivoli ad ala fissa e nel prossimo futuro gli EVA. Questo lavoro collaborativo con le parti interessate sfrutterà la capacità operativa per offrire una positive urban air experience.

(Ufficio Stampa Embraer)