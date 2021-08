News Brevi – 28.08.2021

DELTA: PROSEGUE IL FORTE IMPEGNO PER LE CRAF MISSIONS – I team di Delta stanno continuando a lavorare, con l’arrivo di migliaia di passeggeri sfollati. Delta ha impegnato quattro jet – due A330-300, un A350-900 e un B767-300ER – e ha già programmato 25 voli per 6.700 passeggeri fino al 31 agosto a sostegno del CRAF. Ciascuno richiede un equipaggio completo di piloti, assistenti di volo, meccanici e personale di sicurezza. A terra, centinaia di persone Delta stanno lavorando per supportare lo sforzo logistico. I team di Delta stanno operando a Ramstein, in altri aeroporti in Germania, Medio Oriente e al Dulles International Airport. L’Atlanta Journal-Constitution ha pubblicato un rapporto sul lavoro degli equipaggi Delta a sostegno dell’attivazione da parte del governo della Civil Reserve Air Fleet. Dettaglia la massiccia impresa da parte degli equipaggi Delta, non solo per trasportare gli sfollati in sicurezza, ma anche per fornire assistenza e rifornimenti, come pannolini, latte artificiale e altre disposizioni necessarie per dozzine di bambini piccoli a bordo. Delta opererà più di due dozzine di voli CRAF, impegnando quattro jet widebody e innumerevoli ore di impegno dei dipendenti nella missione.

AMERICAN AIRLINES: CRAF COMMAND CENTER PER COORDINARE LE CRAF MISSIONS – A poche ore dall’attivazione della Civil Reserve Air Fleet (CRAF), è stato aperto l’American Airlines CRAF Command Center. “Con dipartimenti e rappresentanti di tutta la compagnia aerea, il centro è effettivamente una versione ridotta del nostro Integrated Operations Center, che coordina con attenzione quasi 6.000 voli al giorno. Il CRAF Command Center è focalizzato singolarmente sul supporto delle missioni di salvataggio del Dipartimento della Difesa. Il primo volo American è arrivato negli Stati Uniti il 25 agosto. Prima di questo, questa squadra dietro le quinte, che funge da centro nevralgico delle nostre missioni, ha fatto di tutto per tenere conto di ogni dettaglio, compresa la preparazione per volare verso nuovi aeroporti, assicurando che i nostri aerei fossero dotati di rifornimenti per rendere il viaggio degli sfollati con noi il più confortevole possibile e supportando i membri dell’equipaggio. È nostro onore e privilegio trasportare in sicurezza cittadini americani e rifugiati afgani a casa loro negli Stati Uniti”, afferma American Airlines. “In quanto aeroporto gemello dell’hub American presso il Reagan National Airport (DCA), Dulles International Airport (IAD) è un aeroporto comune dove deviare gli aerei in caso di condizioni meteorologiche avverse. È anche il motivo per cui l’American IAD team era ben posizionato per essere all’altezza dell’occasione quando alle compagnie aeree statunitensi è stato notificato che il Department of Defense stava attivando la Civil Reserve Air Fleet, con i primi voli previsti in arrivo all’aeroporto”, prosegue American Airlines.

ALASKA AIRLINES SOSTIENE LA AFGHAN HUMANITARIAN AIRLIFT MISSION – Anche Alaska Airlines svolge un ruolo nell’aiutare la missione di rimpatrio dall’Afghanistan. “Alaska Airlines è onorata di supportare la fondamentale missione di trasporto aereo umanitario e l’esercito degli Stati Uniti mentre coordina l’evacuazione di individui e famiglie dall’Afghanistan. Alaska opererà military charter flights per fornire trasporto all’interno degli Stati Uniti ed è pronta a fornire ulteriore supporto al Dipartimento della Difesa nella loro missione. Siamo orgogliosi di supportare i nostri military service members e grati a tutti i nostri dipendenti, molti dei quali hanno cercato di offrire la loro assistenza durante questo momento di bisogno. I nostri valori ci spingono a fare la cosa giusta e porteremo lo stesso senso di servizio a queste operazioni e a coloro che accogliamo a bordo come nostri ospiti. Alaska ha già sostenuto altri sforzi umanitari in passato. Queste operazioni charter sono riservate e separate dal Civil Reserve Air Fleet program e dalle relative attivazioni”, afferma Alaska Airlines.

DELTA: ULTERIORI AZIONI PER INCREMENTARE ULTERIORMENTE LE VACCINAZIONI TRA I DIPENDENTI – Il CEO di Delta, Ed Bastian, in un messaggio ai dipendenti afferma: “Sin dai primi giorni della pandemia, la nostra priorità numero 1 è sempre stata quella di proteggere le nostre persone e i nostri clienti. Negli ultimi 18 mesi abbiamo investito molto nella pulizia, nei dispositivi di protezione individuale, nei test e, soprattutto, nei vaccini. Oggi sono lieto di annunciare che abbiamo raggiunto il traguardo del 75% delle nostre persone vaccinate, il che ci avvicina di un passo al ritorno a ciò che sappiamo fare meglio: connettere il mondo e gestire la migliore compagnia aerea del pianeta. Voglio ringraziare personalmente tutti voi che avete dedicato del tempo per ricevere una vaccinazione: le vostre azioni stanno facendo davvero la differenza. Oltre a vaccinare la nostra gente, siamo orgogliosi di collaborare con lo stato della Georgia per gestire il più grande sito di vaccinazione di massa dello stato presso il Delta Flight Museum, dove quasi il 35% delle dosi di vaccinazione di massa dello stato sono state somministrate ai residenti. In totale, sono state somministrate più di 150.000 dosi ai nostri dipendenti, ai loro familiari e amici nelle Delta clinics in tutto il paese. Abbiamo sempre saputo che le vaccinazioni sono lo strumento più efficace per mantenere le nostre persone al sicuro e in salute di fronte a questa crisi sanitaria globale. Ecco perché stiamo intraprendendo ulteriori e robuste azioni per aumentare il nostro tasso di vaccinazione. Presto arriveranno ulteriori dettagli dai vostri leader di divisione. Le vaccinazioni sono lo strumento più sicuro, più efficace e più potente che abbiamo per raggiungere i nostri obiettivi, essere all’altezza dei nostri valori e andare avanti”. “Siamo lieti di riconoscere gli oltre 60.000 dipendenti che hanno già scelto di vaccinarsi, senza un mandato a livello aziendale. Sebbene le vaccinazioni dei dipendenti al 75% siano una pietra miliare significativa, la lotta non è finita. L’attuale variante delta B1.617.2 è la variante più aggressiva del virus e i casi sono ancora una volta in aumento in tutto il paese. Questo è il motivo per cui stiamo intraprendendo ulteriori e robuste azioni per incoraggiare le vaccinazioni dei dipendenti attraverso masking, regular testing and medical premium surcharge”, afferma Delta.

AMERICAN E DELTA: AVVISI DI VIAGGIO PER TEMPESTE TROPICALI – American Airlines sta monitorando da vicino l’uragano Ida, arrivato come uragano di categoria 1 sulla Cuba’s Isle of Youth il 27 agosto e che si prevede rafforzerà in un uragano di categoria 3, colpendo il sud-est della Louisiana e gli stati vicini in un secondo approdo il 29 agosto. Al fine di assistere i clienti che hanno scelto di evacuare per via aerea, American ha aggiunto tariffe ridotte per le città della costa centrale del Golfo degli Stati Uniti che dovrebbero essere colpite dall’uragano Ida dal 27 al 31 agosto. American ha anche emesso un avviso di viaggio per 12 aeroporti in Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi e Texas, consentendo ai clienti i cui piani di viaggio sono colpiti dall’uragano Ida di riprenotare senza costi di modifica. American sta monitorando da vicino anche la tempesta tropicale Nora, che si sta muovendo lungo la Mexico’s Pacific Coast e dovrebbe arrivare vicino a Cabo San Lucas come uragano di categoria 1 nei prossimi giorni. American ha emesso un avviso di viaggio per sette aeroporti in Messico, consentendo ai clienti i cui piani di viaggio sono interessati dalla tempesta tropicale Nora di riprenotare senza costi di modifica. Il team della compagnia continuerà a monitorare questi sistemi tenendo in primo piano la sicurezza. A causa del percorso previsto della tempesta tropicale Ida, anche Delta ha emesso un travel waiver per coloro che potrebbero essere interessati, dal 29 al 31 agosto 2021. Con questo, la differenza tariffaria per i clienti verrà annullata quando il viaggio riprenotato nella stessa cabina si verifica entro il 4 settembre 2021. Delta ha anche limitato le tariffe per i clienti in transito in aeroporti selezionati in Texas, Louisiana, Mississippi e Alabama fino al 31 agosto. Il meteorology team nel Delta’s Operation and Customer Center continuerà a monitorare la tempesta e ad apportare modifiche secondo necessità.