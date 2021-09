La Rolls-Royce Ultrafan power gearbox stabilisce un nuovo world aerospace record

Rolls-Royce ha annunciato che la sua UltraFan® power gearbox ha stabilito un nuovo world aerospace record nella sua facility in Germania.

La gearbox ha raggiunto 87.000 cavalli o 64 megawatt – sufficienti per alimentare una città delle dimensioni di Bath, nel Regno Unito – in un test a Dahlewitz, vicino a Berlino. Il traguardo è stato raggiunto mentre continua la costruzione della power gearbox che verrà consegnata per l’attuale UltraFan demonstrator engine, UF001, entro la fine dell’anno.

UltraFan, che è scalabile per velivoli narrowbody o widebody, è un elemento chiave dell’impegno di Rolls-Royce nel rendere i viaggi più sostenibili. Le turbine a gas continueranno a essere la base dell’aviazione a lungo raggio per molti anni e l’efficienza di UltraFan contribuirà a migliorare l’economia di una transizione industriale verso combustibili più sostenibili, che probabilmente saranno più costosi a breve termine rispetto al tradizionale jet fuel. Il primo test run del motore sarà condotto con sustainable aviation fuel al 100%.

Holger Klinger, Sub-System Executive Power Gearbox, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Raggiungere questo record è un altro grande risultato che mette in mostra le performance e la durata di questo componente chiave per il nostro programma UltraFan. La power gearbox technology è fondamentale per il successo della prossima generazione di Rolls-Royce jet engines e sono orgoglioso di vederci spingere di nuovo i confini ingegneristici”.

La PGB svolge un ruolo centrale per il motore UltraFan, contribuendo a fornire eccellenti livelli di efficienza su un’ampia gamma di spinte. Ha un planetary design, con ogni “planet” in grado di contenere la forza di un Trent XWB engine a full throttle. È progettata per consentire alla turbina nella parte posteriore del motore di funzionare a una velocità molto elevata mentre il fan nella parte anteriore opera a una velocità inferiore. Ciò rende il motore molto efficiente, rendendo il motore UltraFan il 25% più efficiente nei consumi rispetto alla prima generazione di motori Rolls-Royce Trent.

I test di sviluppo del primo prototipo di gearbox, incentrati su validation, endurance and reliability, sono iniziati nel 2017 presso la dedicated PGB test facility in Dahlewitz. Durante un rigoroso regime di test, la power gearbox da allora ha accumulato più di 650 ore di test e ha dimostrato la sua capacità di gestire la potenza equivalente di un’intera griglia di vetture di Formula 1.

Oltre agli high power testing, il PGB è stato sottoposto a test sull’Attitude Rig della facility, che simula l’effetto della gearbox sull’ala di un aereo in volo, attraverso fasi come decollo, salita, virata e discesa.

(Ufficio Stgampa Rolls-Royce)