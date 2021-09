News Brevi – 31.08.2021

QATAR AIRWAYS OFFRE AI MEMBRI PRIVILEGE CLUB PACCHETTI DI VIAGGIO ESCLUSIVI PER LA COPPA DEL MONDO – Qatar Airways Holidays, in collaborazione con Discover Qatar, presenterà presto esclusivi pacchetti viaggio FIFA World Cup Qatar 2022™ per i membri del Privilege Club. L’offerta sarà accessibile a tutti i membri del Privilege Club, regalando ai fan la migliore combinazione possibile tra calcio e viaggio per un’esperienza indimenticabile. In qualità di Official Frequent Flyer Programme della FIFA World Cup Qatar 2022™, i membri del Privilege Club otterranno un’ampia gamma di offerte e vantaggi unici per il campionato e avranno accesso prioritario a specifici pacchetti viaggio 14 giorni prima della loro messa in vendita anche ai futuri membri che si iscriveranno al programma fedeltà della compagnia aerea dopo il lancio. Per garantire che siano i fan i primi ad accedere ai biglietti per l’irripetibile esperienza di assistere alla tanto attesa Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™, i viaggiatori potranno partecipare gratuitamente al programma visitando qatarairways.com/fifaearlyaccess. Ai tanto attesi pacchetti viaggio FIFA World Cup Qatar 2022™ verranno assegnati i biglietti per le partite in relazione al tipo di pacchetto scelto, costituito tramite una selezione di opzioni di soggiorno e voli internazionali di andata e ritorno a bordo della pluripremiata compagnia aerea. Con sette diversi pacchetti tra cui scegliere, i fan potranno combinare più di un pacchetto e potranno guardare fino a sette partite in totale. L’amministratore delegato del Qatar Airways Group, Sua Eccellenza Mr. Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Il palcoscenico è quasi pronto per il più grande torneo di calcio del mondo. Abbiamo aspettato con molta trepidazione di svolgere il nostro ruolo nella realizzazione di un’indimenticabile Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™. Qatar Airways Holidays ha collaborato con Discover Qatar per progettare pacchetti unici e personalizzati che i fan non vorranno perdere. Siamo certi di essere preparati per offrire a tutti i fan e i soci che viaggiano con noi la migliore ospitalità dall’inizio alla fine, grazie alla migliore compagnia aerea del mondo”.

EMIRATES: NUOVE NOMINE PER LA LEADERHIP COMMERCIALE IN VARI MERCATI – Emirates ha annunciato diverse nomine per le iniziative di leadership commerciale in Asia occidentale, Africa, Asia centrale e nei Paesi del Golfo. Sei membri del team specializzati in ruoli di leadership, tutti cittadini degli Emirati Arabi Uniti, aiuteranno a guidare le iniziative commerciali della compagnia nei mercati chiave, con un focus strategico sulla ricostruzione della sua posizione e sulla crescita della clientela, mentre i paesi continuano ad allentare le restrizioni di viaggio. Tutte le nuove nomine sono effettive dal 1° settembre 2021. Adnan Kazim, Direttore Commerciale di Emirates Airline, ha dichiarato: “Grazie alla forza del marchio Emirates, al nostro focus su iniziative commerciali e strategiche per i clienti e sulla ricostruzione calibrata del nostro network basata sulla domanda concreta, la compagnia è ben posizionata a lungo termine per generare buoni risultati sulla strada del recupero. I movimenti che sono stati messi in atto all’interno del team commerciale rafforzano significativamente la nostra struttura di gestione in tutti i mercati chiave”. Jabr Al-Azeeby è stato nominato Vicepresidente per il Regno dell’Arabia Saudita. Mohammed Alnahari Alhashmi è stato nominato Vicepresidente per il Pakistan. Mohammad Sarhan, che in precedenza ricopriva il ruolo di Vicepresidente per il Pakistan, diventerà Vicepresidente per India e Nepal. Rashed Alfajeer, Manager per il Marocco, diventerà Country Manager Iran. Khalfan Al Salami, Country Manager Sudan, diventerà Manager per il Marocco. Rashed Salah Al Ansari, diventerà Country Manager Sudan.

RYANAIR ANNUNCIA IL WINTER 2021 SCHEDULE DA LONDRA – Ryanair ha annunciato oggi il suo programma invernale 2021 per i suoi tre aeroporti londinesi – Stansted, Luton e Gatwick – aprendo 14 nuove rotte (142 in totale) – che collegano Londra a diverse europee da ottobre. Queste le 14 nuove rotte winter 2021. Da Stansted: Helsinki, Oradea, Stoccolma, Tampere, Trapani, Treviso, Zagabria. Da Luton a: Fuerteventura, Gran Canaria, Grenoble, Napoli, Shannon, Torino. Da Gatwick a Malaga. Michael O’Leary di Ryanair ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare queste 14 nuove rotte dai nostri tre aeroporti londinesi di Stansted, Luton e Gatwick. Creeremo inoltre oltre 500 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di bordo e ingegneri questo inverno nei nostri aeroporti di Londra, mentre ci prepariamo a una maggiore crescita della flotta e delle rotte in S2022”.

AEROSPAZIO: COMMESSA DA 4 MILIONI DI EURO PER LA JOINT-VENTURE PROTOM-UAS DA CALIDUS LLC DI ABU DHABI – Protom, prima KTI (Knowledge & Technology Intensive) company italiana, in joint-venture con UAS (Umbria Aerospace System), si aggiudica una importante commessa da parte della divisione aerospazio di Calidus LLC di Abu Dhabi, fornitrice di sistemi tecnologici e terrestri. Il contratto prevede lo sviluppo, la realizzazione e la fornitura di 15 innovativi sistemi idraulici per il velivolo B250, monomotore biposto utilizzato per l’addestramento e multi-missione militare. Si tratta di un impianto di nuova generazione che fa ricorso a tecnologie innovative. I primi due prototipi dovranno essere pronti entro 14 mesi e i restanti entro i prossimi due anni. La commessa ha un valore di 4 milioni di euro. “Con questa importante commessa – commenta Giuliano Di Paola, dirigente Protom -, per la prima volta la nostra azienda si posiziona sul piano internazionale come integratore e fornitore di sistemi in ambito militare. Lavorare per una realtà come Calidus LLC ci inorgoglisce e rappresenta una nuova importante sfida”.

IBERIA OFFRE DUE VOLI GIORNALIERI VERSO IL MESSICO – Iberia è da sempre impegnata verso il Messico e, con l’intensificarsi della domanda, il numero di frequenze aumenta gradualmente. Dal volo giornaliero di dicembre 2020, quest’estate si è passati a 12 frequenze e, a partire da settembre, Iberia offrirà 14 voli settimanali, il che rafforza il suo impegno in questo mercato. L’aumento delle operazioni mira a favorire il flusso di viaggiatori e il turismo tra le due sponde dell’Atlantico, oltre a migliorare la connettività tra il Messico e le oltre 90 destinazioni che Iberia vola in Europa. Inoltre, grazie all’accordo di distribuzione con Aeroméxico, Iberia espande la sua rete di collegamenti nell’interno del Messico ad altre 40 città messicane, come Monterrey, Cancun, Guadalajara, Acapulco o San Luis Potosí, tra le altre. Questo aumento dei voli coincide anche con una campagna tariffaria molto interessante. Víctor Moneo, Direttore vendite LATAM e accordi istituzionali, ha commentato: “Quest’anno celebriamo il 75° anniversario dei nostri voli per l’America Latina e, nel caso del Messico, il nostro primo volo risale al 1950. Da allora, il nostro impegno in questo strategico mercato rimane intatto. Siamo fiduciosi che questi 14 voli settimanali contribuiranno a dare energia al mercato. Il nostro impegno si consolida anche operando questa rotta con l’aereo più avanzato, l’Airbus A350-900”. Da giugno 2020 Iberia ha programmato il suo Airbus A350-900 sulla rotta Madrid-Città del Messico, per far conoscere ai propri clienti le caratteristiche dell’aereo. Con 348 posti, 31 in Business class e 293 in Economy, questo modello di aeromobile incorpora la classe Economy Premium, un prodotto intermedio con 24 posti che offre più di separazione tra le file di sedili, più reclinazione, sedili più larghi, schermi Full HD da 12 pollici, maggiore franchigia bagaglio o un servizio di bordo differenziato, tra gli altri vantaggi.

NUOVO RICONOSCIMENTIO PER DELTA SKYMILES – Per il quinto anno consecutivo, il programma SkyMiles di Delta si è assicurato il secondo posto in assoluto e ha superato tutte le compagnie aeree globali nel’U.S. News & World Report’s annual ranking degli airline loyalty programs. U.S. News ha riconosciuto Delta SkyMiles per il suo numero di voli giornalieri e i “programmi che rendono più facile per i soci guadagnare e riscattare (miglia) e raggiungere o mantenere lo status élite”. “Capire e adattarsi alle esigenze dei nostri clienti è fondamentale per costruire una fedeltà sostenibile dei clienti, e questo non è mai stato più vero di quanto lo sia oggi, poiché tutti ci adattiamo ai cambiamenti introdotti dalla pandemia”, ha affermato Dwight James, S.V.P. of Customer Engagement and Loyalty and CEO of Delta Vacations. Il riconoscimento arriva quando Delta ha guidato il settore nel rendere il suo programma fedeltà più gratificante e facile da usare, con modifiche e aggiornamenti.

DELTA: PROSEGUE LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’URAGANO IDA – I team Delta continuano a valutare la sicurezza e le condizioni operative degli aeroporti colpiti da Ida in Louisiana, Mississippi e Alabama. Le decisioni per riprendere a volare in sicurezza martedì saranno prese di concerto con tutte le parti interessate dell’aviazione e i funzionari locali. Il travel waiver è stato esteso per i clienti con viaggi prenotati fino al 3 settembre, per una maggiore flessibilità con i loro piani di viaggio. I limiti tariffari sono in vigore fino al 3 settembre in aeroporti selezionati in Louisiana, Mississippi e Alabama. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del volo su Delta.com o sull’app mobile Fly Delta. I clienti possono anche ricevere gli aggiornamenti inviati direttamente al proprio dispositivo mobile o tramite e-mail. Delta Air Lines sta contribuendo con 250.000 dollari alla Croce Rossa americana per i soccorsi, per sostenere le persone colpite dalla tempesta. Questo contributo si aggiunge alla sovvenzione di 1 milione di dollari alla Croce Rossa americana come partner dell’Annual Disaster Giving Program (ADGP).

AMERICAN AIRLINES: PHL NUOVO PUNTO DI INGRESSO PER CRAF FLIGHTS – American Airlines informa: “A seguito della notizia che Philadelphia International Airport (PHL) sarebbe diventato il secondo punto di ingresso per gli sfollati in arrivo sui Civil Reserve Air Fleet (CRAF) flights, American Airlines si è rapidamente mobilitata per aiutare i partner aeroportuali e i funzionari della città a prepararsi. Sfruttando la conoscenza e l’esperienza delle precedenti operazioni presso Dulles International Airport (IAD), American ha lavorato con PHL Airport Operations e partner federali per sviluppare un processo che acceleri gli arrivi CRAF. Fondamentale per il piano, i passeggeri e l’equipaggio sono autorizzati a sbarcare in aree sicure dell’aeroporto piuttosto che attendere a bordo degli aerei, migliorando l’esperienza per gli sfollati e garantendo che gli aerei possano essere puliti e ridistribuiti in missioni future senza indugio”. Il piano è stato messo alla prova sabato mattina, quando un Boeing 777-200 American con centinaia di sfollati è atterrato dall’Europa e in 40 minuti tutti i passeggeri e l’equipaggio sono stati in grado di sbarcare. Da allora, il processo ha continuato a migliorare. “Siamo stati in grado di sviluppare e perfezionare un’operazione continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7, guidata dall’aeroporto, dalle agenzie cittadine, dall’esercito e dai nostri partner federali”, ha affermato Anthony Stanley, PHL Director of Administration and Planning for American Airlines. “Negli ultimi tre giorni, più di 1.600 sfollati sono arrivati a PHL sui voli CRAF e siamo pronti ad accoglierne ancora di più nei prossimi giorni”.

AIR FRANCE ESPONE AL MUSEE DE SEVRES – Poiché l’eleganza è essenziale per esaltare il piacere dei sensi, Air France ha sempre chiamato esperti nel campo della tavola francese per promuovere la sua cucina raffinata nel cielo. Prorogata fino al 24 ottobre 2021, la mostra “À Table! Le repas, tout un art” presenta più di 1.000 pezzi e ripercorre l’affascinante storia della buona tavola francese, dall’antichità ai giorni nostri. Evidenzia anche l’eccezionale patrimonio di Air France. Nel corso della sua storia, Air France non ha mai cessato di interessarsi all’estetica delle linee e delle forme, come testimonia la cura nella scelta delle stoviglie in tutte le sue cabine. Ogni pezzo è stato appositamente realizzato in linea con l’immagine dell’azienda dai più grandi designer.

BRITISH AIRWAYS INIZIA LA PROSSIMA FASE DEL PROPRIO PIANO DI RIAPERTURA LOUNGE – British Airways ha annunciato oggi che passerà alla fase successiva del suo piano di riapertura delle lounge, poiché è pronta ad aprire nuovamente le porte della Concorde Room (specificamente per coloro che volano in First) a JFK e Heathrow il 1 settembre, con una serie di altri miglioramenti in serbo per i clienti. La riapertura delle due lounge esclusive della compagnia aerea, entrambe chiuse da marzo 2020, segue rapidamente le orme della flagship US lounge della compagnia aerea, che ha iniziato ad accogliere nuovamente i clienti idonei dall’inizio di agosto. In concomitanza con la riapertura di entrambe le Concorde Rooms, British Airways introdurrà un nuovo menu di cocktail, creato esclusivamente per la compagnia aerea. Tom Stevens, Director of Brand and Customer Experience, British Airways, ha dichiarato: “Mentre iniziamo a riaccogliere gradualmente i clienti, vogliamo assicurarci che abbiano la migliore esperienza possibile con British Airways. Stiamo esaminando ogni elemento dell’esperienza del cliente: vogliamo che volare con British Airways sia memorabile. I nostri team continueranno a innovare e non vediamo l’ora di condividere sviluppi più entusiasmanti con i nostri clienti nei prossimi mesi”. La compagnia proseguirà gradualmente a riaprire le lounges attraverso il suo network.

SAAB PRESENTA IL NUOVO COMBAT BOAT 90 AL DSEI 2021 – Saab dimostrerà per la prima volta al di fuori della Svezia una nuova generazione del Combat Boat 90 (CB90) fast assault craft. Sarà mostrato dal 14 al 17 settembre alla fiera DSEI di Londra, dove i visitatori avranno l’opportunità di salire a bordo per saperne di più sulle sue nuove capacità. Questo CB90 Next Generation (CB90 NG) presenta nuove funzionalità e molte delle caratteristiche per cui è famoso il CB90 originale. “Questo non è un normale aggiornamento del modello: è il risultato di 30 anni di esperienza da parte degli utenti di tutto il mondo, combinati con un continuo sviluppo tecnico. Il risultato in CB90 NG è una nuova piattaforma pronta ad assumere più ruoli”, ha affermato Anders Hellman, Vice President and Head of business unit Docksta within Saab’s business area Kockums.

DELTA: ASSUNZIONI PER 1.500 FLIGHT ATTENDANT – Delta sta cercando di assumere 1.500 professionisti per entrare a far parte della 2021/22 flight attendant class. Queste 1.500 aperture si aggiungono alle altre 1.500 che Delta sta già implementando per i candidati che hanno superato i processi di assunzione prima della pandemia all’inizio del 2020. In tutto, Delta avrà 3.000 nuovi assistenti di volo che serviranno i clienti per i voli dell’estate 2022 e oltre. “Una carriera come assistente di volo Delta è fatta di avventura, passione e, soprattutto, sicurezza”, ha affermato Julieta McCurry, Delta’s Managing Director – Customer Experience & Learning of In-Flight Service. “Stiamo cercando il meglio del meglio per entrare a far parte della famiglia Delta mentre colleghiamo i nostri clienti alle persone e ai luoghi che vogliono vedere, con l’ospitalità e il servizio che ci contraddistingue”. I candidati interessati possono candidarsi su delta.com/careers.

DELTA: CONTINUANO LE CRAF MISSIONS – Le persone Delta stanno continuando i loro sforzi per operare voli a sostegno dell’attivazione da parte del governo federale di una Civil Reserve Air Fleet. Fino a martedì mattina, la compagnia aerea ha realizzato 18 voli completati, 4.270 passeggeri trasportati, 10 voli rimanenti.

IATA: STATEMENT RIGUARDO LE EU TRAVEL RESTRICTIONS PER US VISITORS – Willie Walsh, IATA’s Director General, ha espresso i seguenti commenti in risposta alle restrizioni di viaggio dell’EU per i visitatori statunitensi: “Anche se questo è uno sviluppo deludente per le aziende e le persone che fanno affidamento sui viaggi, i dati provenienti da Stati Uniti e Israele supportano il valore e i benefici della vaccinazione. Poiché i governi giustamente esortano le loro popolazioni a essere vaccinate, i governi devono essere fiduciosi nei benefici che portano, compresa la libertà di viaggiare. Come minimo, coloro che sono completamente vaccinati dovrebbero essere liberi di muoversi senza restrizioni”.

ICAO: L’ALBANIA OTTIENE UNA RIAPERTURA ESEMPLARE DELL’AVIATION SYSTEM – L’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar sta lodando il modello di riapertura del suo aviation system da parte dell’Albania, osservando in particolare che l’aviazione albanese ha superato i livelli di traffico passeggeri pre-pandemia in tandem con una maggiore attuazione degli ICAO safety standards and guidance. Questo fa seguito a una serie di incontri con i leader dell’aviazione europea che si sono svolti la scorsa settimana in occasione del 70th Special Meeting of Directors General of Civil Aviation of the European Civil Aviation Conference (ECAC), ospitato dall’Albania e aperta dal Segretario generale. Oltre al suo incontro bilaterale con il Ministro delle Infrastrutture e dell’Energia dell’Albania, Belinda Balluku, il Segretario Generale ha incontrato il Direttore Esecutivo dell’Aviazione Civile Albanese, Edlira Kraja e altri Director General of Civil Aviation europei. Ulteriori priorità albanesi e paneuropee sono state identificate anche in ulteriori incontri con altri leader dell’aviazione albanesi ed europei, tra cui il presidente dell’ECAC Alessio Quaranta, il Direttore Generale di Eurocontrol, Eammon Brennan, il direttore esecutivo di EASA, Patrick Ky. Sono stati inoltre evidenziati una visita al cantiere del nuovo Vlora International Airport e l’apertura di successo del nuovo Kukës International Airport Zayed. “Il caso dell’Albania e di altri stati della regione dimostra il vantaggio dei governi che investono e sostengono il settore dell’aviazione civile in questi tempi difficili e trae benefici immediati fornendo connettività, essenziale per gli sforzi di recupero in tempi post-pandemia”, ha affermato Salazar.