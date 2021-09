News Brevi – 03.09.2021

KLM NON VOLERA’ A MIAMI, ORLANDO, LAS VEGAS QUESTO INVERNO – KLM informa: “La decisione del governo olandese di designare gli Stati Uniti come very high-risk area significa che anche i viaggiatori vaccinati provenienti dagli Stati Uniti in possesso di un certificato di test negativo o di un recovery certificate dovranno trascorrere altri dieci giorni in quarantena nei Paesi Bassi. La salute e la lotta al COVID-19 sono fondamentali, ma le misure adottate devono essere efficaci e proporzionate. Sembra che altri Stati membri dell’UE, come Italia, Francia e Belgio, non stiano chiudendo la porta con una tripla serratura per i viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti. La decisione del governo olandese è un grande passo indietro per KLM. Di conseguenza, KLM è costretta a rimuovere i nuovi voli proposti da Amsterdam a Orlando, Miami e Las Vegas questo inverno (dal 31 ottobre 2021 al 26 marzo 2022) dal suo programma invernale fino a nuovo avviso. I viaggiatori saranno informati a partire dalla prossima settimana”.

LUFTHANSA GROUP: JORG EBERHART DIVENTA IL NUOVO CHIEF STRATEGY OFFICER – Il 1° ottobre 2021 Jörg Eberhart, attuale CEO di Air Dolomiti, assumerà la carica di “Head of Strategy & Organizational Development” presso Lufthansa Group. Succederà a William Wilms, nominato nell’Executive Board of Lufthansa Technik il primo settembre 2021. Jörg Eberhart è President and CEO of Air Dolomiti dal 2014. Durante questo periodo è stato anche member of the Executive Board of Lufthansa CityLine. In precedenza, ha ricoperto una serie di posizioni dirigenziali presso Lufthansa Group, tra cui la creazione di Aerologic GmbH e l’implementazione del progetto SCORE. Jörg Eberhart ha studiato business administration presso l’Università di Tubinga e possiede una licenza di pilota per l’Airbus A320.

IL REPARTO SPERIMENTALE VOLO TORNA IN SCENA IN UNGHERIA – I velivoli del Reparto Sperimentale di Volo hanno incantato il pubblico presente all’Airshow “Himas21” svolto presso la base aerea di Kecskemét lo scorso 28 e 29 agosto. Dopo un periodo di assenza da saloni aeronautici e airshow dovuto alla pandemia Covid-19, l’Aeronautica Militare ha partecipato, con i velivoli del Reparto Sperimentale di Volo, all’Airshow HIMAS21 presso la base di Kecskemét, in Ungheria, in occasione della “Giornata Internazionale dell’Aviazione e dimostrazione della tecnologia militare”. L’evento, organizzato dalle forze armate ungheresi, ha visto, davanti ad un pubblico entusiasta, la partecipazione di circa 15 nazioni e 35 tipi di aeromobili. Diverse le autorità internazionali presenti, tra cui il Comandante Logistico dell’A.M., Generale di Squadra Aerea Giovanni Fantuzzi ed il Comandante del RSV Colonnello Igor Bruni. Durante la manifestazione aerea ungherese i due velivoli C27J e T-346A del 311° Gruppo Volo con le loro evoluzioni hanno catturato la viva attenzione del pubblico presente, facendo conoscere le capacità tecniche dei velivoli dell’Aeronautica Militare e le abilità dei relativi piloti ed equipaggi. I presentatori della stagione 2021, che rappresenteranno i colori dell’Italia e dell’Aeronautica Militare con le loro spettacolari presentazioni tecniche nelle varie manifestazioni che si terranno in giro per l’Europa, sono i Demo Crew Maggiore Stefano Guardigli, Maggiore Jonathan Canestrini ed il Luogotenente Giuseppe Civica (C27J); i Demo-Pilot Maggiore Luca Guasti (T-346A) ed il Maggiore Marco Civini (F-2000 Typhoon). La loro attività è supportata a terra dal Comandante del 311° Gruppo Volo, Tenente Colonnello Federico Petracca, che ne garantisce la sicurezza. Speaker dell’evento è stato il Capitano Raffaele Balice che ha spiegato al pubblico le varie manovre di volta in volta eseguite dai due velivoli, illustrandone particolarità e difficoltà tecniche (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SPAZIO: L’AERONAUTICA MILITARE AL 36TH SPACE SYMPOSIUM – Dal 23 al 26 agosto 2021 si è tenuto presso Colorado Springs (CO, USA) il 36th Space Symposium, evento di rilievo internazionale che si tiene con cadenza annuale con l’obiettivo di raccogliere tutta la comunità mondiale di settore del mondo civile, militare, industriale ed accademico. L’edizione di quest’anno ha assunto maggiore rilevanza anche per l’annullamento di quella dell’anno precedente a causa dell’emergenza sanitaria. Pertanto l’evento ha permesso alla comunità internazionale di aggiornarsi e confrontarsi su quanto avvenuto nel lasso di tempo trascorso. Le sessioni di conferenze, in particolare, hanno fornito una panoramica completa sugli sviluppi avvenuti in ambito civile e militare negli USA e non solo. Ferme restando le limitazioni e riduzioni di budget che hanno investito anche il settore spaziale, soprattutto a causa dello sforzo per fronteggiare l’emergenza sanitaria, gli obiettivi dell’amministrazione statunitense (principalmente Space Force ed esplorazione della Luna/Marte) sono stati confermati. A latere dello Space Symposium si è tenuta la Air Chiefs’ Space Conference, alla sua seconda edizione dal 2019. Alla conference hanno preso parte i Capi e i referenti sullo Spazio delle Air Force dei paesi occidentali. Per l’Aeronautica Militare hanno partecipato il Capo di Stato Maggiore, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, ed il Capo dell’Ufficio Generale per lo Spazio, Generale di Brigata Aerea Roberto Vittori. Presieduta dal Capo della U.S. Space Force, Gen. J. Raymond, la conferenza ha permesso un aggiornamento sugli sviluppi in ambito statunitense del settore spaziale con uno sguardo alla geopolitica dello spazio ed alle attività che gli USA intendono portare avanti con i partner internazionali. In tale occasione è stato, tra l’altro, siglato l’aggiornamento del Military Personnel Exchange Program (MPEP) tra Aeronautica Militare e Department of the Air Force che prevede anche una posizione di Exchange Officer italiano presso la U.S. Space Force. Aspetto, quest’ultimo, particolarmente rilevante anche poiché si tratta del primo Ufficiale di una Forza Armata straniera ad essere invitato a lavorare presso la U.S. Space Force, permettendo così all’Italia, per il tramite dell’Aeronautica Militare, di usufruire di una posizione di primo piano nel panorama della collaborazione internazionale con la controparte statunitense (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ETHIOPIAN AIRLINES PROPONE “MYSHEBASPACE” – Ethiopian Airlines annuncia una nuova opzione digitale denominata MyShebaSpace che consente ai viaggiatori in classe economy di acquistare uno o più posti vuoti a bordo per ottenere spazio extra. Ethiopian ha risposto alla pandemia di COVID 19 istituendo linee guida per la sicurezza dei passeggeri, implementando misure di distanziamento sociale e di sanificazione nel suo aeroporto internazionale di Addis Abeba Bole e all’interno degli aeromobili. La riduzione della capacità degli aeromobili e l’introduzione del viaggio end-to-end per i passeggeri sono alcune delle iniziative che Ethiopian ha intrapreso nella sua continua ricerca di un’elevata esperienza del cliente. Commentando MyShebaSpace, il CEO di Ethiopian Airlines, Mr Tewolde GebreMariam, ha dichiarato: “Con la nostra agilità nell’offerta di focalizzazione sulle esigenze del cliente e la reattività del mercato, nasce la necessità di fornire comodità a coloro che ne hanno bisogno. MyShebaSpace è stato introdotto per consentire agli stimati clienti che preferiscono assicurarsi uno spazio extra di godersi il comfort in cabina economy. Qualsiasi cosa facciamo per far sentire le persone a proprio agio a volare di nuovo è una manifestazione del nostro desiderio di offrire il meglio ed essere all’avanguardia. Crediamo che i nostri clienti apprezzeranno la sensazione di avere il controllo del loro viaggio”. Con i servizi on-demand e l’intelligenza predittiva, MyShebaSpace offrirà spazio extra con una ragionevole integrazione a partire da 30 dollari. “MyShebaSpace non è solo lasciare che i passeggeri paghino un extra per garantirsi un posto vuoto accanto a loro, è l’impegno costante della compagnia aerea per offrire opzioni diversificate in linea con l’evoluzione della domanda dei clienti”, afferma Ethiopian Airlines. MyShebaSpace richiede una 72-hour window prima del flight time per assicurarsi un posto extra ed è accessibile sul sito Ethiopian e sull’app mobile di Ethiopian.

AIR CANADA RIPRENDE I SERVIZI TRA MONTREAL E TORONTO ISLAND AIRPORT – Air Canada ha annunciato che riprenderà il servizio per il Billy Bishop Toronto City Airport, Toronto Island, a partire dall’8 settembre 2021 con cinque voli di andata e ritorno giornalieri per Montreal. “Siamo lieti di riavviare le nostre operazioni al Billy Bishop Airport e di offrire ai nostri clienti la possibilità di volare dentro e fuori da Toronto Island, che è popolare tra i viaggiatori d’affari per la sua vicinanza al centro città e la sua capacità di collegare i viaggiatori alla nostra rete globale attraverso Montreal. Il nostro programma consente ai viaggiatori di volare comodamente tra Montreal e Toronto Island Airport fino a cinque volte al giorno, collegando i due principali centri commerciali e culturali mentre continuiamo a fare la nostra parte per rinvigorire l’economia del Canada. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti di nuovo a bordo, ampliando il nostro servizio quotidiano con il ritorno di più traffico”, ha affermato Mark Galardo, Senior Vice President, Network Planning and Revenue Management, Air Canada. Il servizio sarà operato da Air Canada Express Jazz con aeromobile De Havilland Dash 8-400, con snack e bevande gratuiti. Air Canada offre ai suoi clienti un servizio di bus navetta gratuito tra il centro e Toronto City Airport.

DELTA RIPRENDE LE OPERAZIONI A NEW ORLEANS – Con l’arrivo giovedì del volo 2237 all’aeroporto internazionale Louis Armstrong di New Orleans da Atlanta, il servizio Delta è ripreso a MSY a seguito degli impatti dell’uragano Ida all’inizio di questa settimana. Il riavvio del servizio Delta include attualmente tre voli in entrata e in uscita giovedì tra New Orleans e Atlanta, che hanno consentito il viaggio aereo di passeggeri e merci essenziali nella regione. Mentre il servizio è ripreso, Delta incoraggia i clienti a monitorare i propri voli utilizzando delta.com o l’app FlyDelta, nonché a organizzare in anticipo l’alloggio e il trasporto via terra, poiché entrambi attualmente rimangono limitati. Per coloro che hanno prenotato un viaggio in entrata o in uscita da New Orleans, Delta dispone un’ulteriore travel waiver per fornire ai clienti la flessibilità necessaria per apportare modifiche ai propri itinerari secondo necessità, con effetto dal 2 al 12 settembre 2021. Con questo, la differenza tariffaria per i clienti verrà annullata quando si verifica una nuova prenotazione di viaggio nella stessa cabina entro il 3 ottobre 2021. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del volo su Delta.com o sull’app mobile Fly Delta. I clienti possono anche ricevere gli aggiornamenti inviati direttamente al proprio dispositivo mobile o tramite e-mail.

ETIHAD AIRWAYS PREVEDE UN AUMENTO DELLA DOMANDA MENTRE ABU DHABI SI APRE AI VIAGGIATORI COMPLETAMENTE VACCINATI – Etihad Airways è pronta per un aumento dei viaggi da e per Abu Dhabi in seguito all’annuncio del governo di rimuovere l’obbligo di quarantena per tutti i viaggiatori vaccinati che arrivano dall’estero. I viaggiatori completamente vaccinati (con vaccini approvati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità) possono arrivare da tutte le destinazioni internazionali senza la necessità di mettersi in quarantena. A tutti i viaggiatori sarà richiesto un test PCR entro 48 ore dalla partenza, un test all’arrivo e un nuovo test in giorni selezionati a seconda del paese da cui hanno viaggiato. I viaggiatori non vaccinati, tuttavia, dovrebbero seguire le regole in base alla destinazione da cui provengono. Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad, ha commentato: “La notizia è in perfetto orario per iniziare a dare il bentornato al mondo ad Abu Dhabi. Ci aspettiamo un enorme aumento della domanda da parte di turisti, amici e parenti in visita da tutto il mondo. Ciò darà anche ai residenti degli Emirati Arabi Uniti una maggiore flessibilità e tranquillità quando si viaggia in tutto il mondo. L’emirato ha realizzato uno dei migliori programmi di salute pubblica al mondo per proteggere la popolazione, con un tasso di vaccinazione estremamente elevato e soluzioni tecnologiche intelligenti per garantire la sicurezza di residenti e visitatori. Questo è un enorme passo avanti mentre gli Emirati Arabi Uniti si preparano ad ospitare l’EXPO 2020, il Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix e molti altri eventi globali nei prossimi mesi. Etihad opera attualmente verso 65 destinazioni passeggeri con una delle flotte più giovani e sostenibili al mondo. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti ad Abu Dhabi con Etihad per godere di questa destinazione di livello mondiale, un emirato e una capitale che siamo così orgogliosi di chiamare la nostra casa”. Etihad è stata la prima compagnia aerea al mondo a vaccinare completamente il suo equipaggio a bordo. Etihad richiede inoltre che il 100% dei suoi passeggeri mostri un test PCR negativo prima dell’imbarco per proteggere l’ambiente di bordo, che ora è riconosciuto come uno dei migliori al mondo.

IBERIA E THEPOWERMBA OFFRONO CORSI DI BUSINESS, MARKETING DIGITALE E IMPRENDITORIALITA’ A BORDO – Iberia offre da questo settembre sui suoi voli a lungo raggio un contenuto unico e innovativo: la formazione a 30.000 piedi di quota. La compagnia aerea collabora con ThePowerMBA, la business school che sta rivoluzionando la formazione in tutto il mondo, e propone diversi corsi per imprenditori e dirigenti a bordo dei suoi aerei wide-body che effettuano voli intercontinentali. Attraverso tre blocchi masterclass incentrati sulle aree dell’imprenditorialità, del business e del marketing digitale, i passeggeri avranno l’opportunità di apprendere, in un formato dirompente di 15 minuti di lezione, da alcuni dei più grandi riferimenti nel mondo degli affari e dell’imprenditorialità. In questo modo, i clienti Iberia possono sfruttare i loro voli intercontinentali per formare e ampliare le loro conoscenze di business, imprenditorialità e marketing digitale. Questa collaborazione tra Iberia e ThePowerMBA è nata con l’obiettivo di durare nel tempo e ampliare masterclass e contenuti per soddisfare lo scopo di offrire la prima università in volo. ThePowerMBA è stata recentemente nominata la migliore scuola di business digitale in Spagna.