Lufthansa migliora l’esperienza di viaggio con una cabina innovativa

I passeggeri Lufthansa possono ora vivere un’esperienza di volo completamente nuova su short and medium-haul routes. Grazie a una nuova cabina innovativa, la compagnia aerea migliora notevolmente il comfort di viaggio.

Domani il primo Airbus 321neo con la moderna Airspace Cabin decollerà da Francoforte per Fuerteventura. Oltre che da Lufthansa, la nuova cabina sarà utilizzata anche da Swiss, Brussels ed Eurowings nei nuovi aeromobili della Airbus A320 Family.

La nuova cabina ha molto da offrire. Le nuove cappelliere hanno un volume del 40% più grande e possono contenere persino il 60% in più di valigie, poiché possono essere riposte verticalmente nella cappelliera.

Il design della cabina e l’area d’ingresso sono stati ampiamente ridisegnati e ora appaiono più luminosi e amichevoli. La cosiddetta Human Centric Lighting, uno speciale sistema di illuminazione programmato e flessibile, illumina la cabina con una calda luce rossa, toni intermedi graduati, fino alla luce blu più fredda. A seconda dell’ora del giorno o della notte, la luce nella cabina dell’aereo è così orientata ai bioritmi dei passeggeri.

Anche il seating comfort è stato migliorato: le pareti laterali della cabina Airspace offriranno ai passeggeri più spazio nella zona delle spalle. Inoltre, moderni washrooms sono ancora più fruibili per le persone con mobilità ridotta.

“Indipendentemente dalla crisi, continuiamo a concentrarci con enfasi su un’offerta premium per i nostri ospiti”, sottolinea Heike Birlenbach, Head of Customer Experience, Lufthansa Group. “Per noi, premium significa fornire alta qualità, offerte pertinenti e individualizzate per tutti i nostri passeggeri in ogni momento. Con la nuova Airspace Cabin stiamo migliorando significativamente l’esperienza di viaggio sulle short-haul routes”.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)