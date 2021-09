Leonardo: l’Italia torna in Slovacchia al SIAF Air Show

Come avviene tradizionalmente per il principale Slovakian air event, si conferma un’ampia presenza italiana per lo Slovak International Air Fest, presso la base aerea di Malacky.

L’Aeronautica Militare presenterà sia in statica che in volo l’Eurofighter Typhoon, il più performante aereo da supremazia aerea europea, l’impareggiabile manovrabilità del velivolo C-27J Spartan e dell’M-346 Advanced Jet Trainer.

Quest’ultima è oggi la high-performance training platform più avanzata sul mercato, già utilizzata da diversi Clienti Internazionali e gestita dall’Aeronautica Militare Italiana per Phase IV e LIFT training presso l’ “International Flight Training School (IFTS). L’IFTS è il risultato di una collaborazione strategica tra l’Aeronautica Militare Italiana e Leonardo, che ha creato un advanced flight training center in Italia.

Questa iniziativa è un punto di riferimento internazionale per l’addestramento dei piloti militari, in particolare nella fase avanzata di addestramento dei futuri fighter pilots, in grado di soddisfare la crescente domanda dei paesi partner per l’addestramento dei loro piloti ai più alti standard.

La “parte del leone” della presenza italiana tornerà nelle mani della Pattuglia acrobatica Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare Italiana, in Slovacchia per emozionare la folla poco prima di festeggiare il loro 60° anniversario al ritorno in Italia, indossando quindi livree speciali su alcune delle loro code.

La rappresentanza italiana sarà completata da Leonardo, già a supporto delle esigenze della Slovacchia riguardo tactical transportation and special missions con il C-27J Spartan dell’Aeronautica Slovacca, e interessata ad offrire la migliore soluzione anche per le esigenze di addestramento slovacche.

Le soluzioni di Leonardo, basate su una completa integrazione tra state of the art ground based training system e M-345 o M-346 aerial components, possono addestrare in modo sicuro e conveniente i fighter pilots. Il bimotore M-346 è la soluzione più avanzata oggi disponibile per la LIFT (Lead in Fighter Training) phase, che già addestra con successo piloti destinati alle ultime versioni di F-16 e F-35 JSF per le forze aeree polacche, Israele e Singapore.

Il nuovo monomotore M-345 è nato per supportare l’intera transizione del pilota dall’inizio fino alle Advanced/LIFT phases.

Leonardo considera l’innovativo dual-role jet trainer M-345 come la soluzione ideale per l’addestramento dei futuri fighter pilots dell’aeronautica slovacca, massimizzando il rapporto costo-efficienza e riducendo l’intero tempo necessario per addestrare i piloti.

Le sue performance consentono i tipi di missione più impegnativi in un programma di addestramento, offrendo una formazione di alta qualità a un costo significativamente inferiore.

Il training system basato sull’M-345 beneficia dell’esperienza con l’M-346, inclusa la Live Virtual Constructive (LVC) capability. Grazie a on-board Embedded Tactical Training System (ETTS) and real-time data link, i piloti in volo possono eseguire missioni complesse insieme ai piloti seduti all’interno di simulatori nel ground (Virtual) and Computer Generated Forces (CGF, or Constructive), in uno scenario di tipo operativo simulato che include minacce e obiettivi.

Nella sua Multirole Armed Trainer configuration, l’M-345 è ideale per essere un’efficace light combat solution in scenari operativi in evoluzione, in grado di svolgere ruoli operativi e di impiegare un’ampia gamma di air-to-air and air-to-ground weapons.

L’M-345 presenta un approccio innovativo all’intero aircraft system, completamente concepito per l’efficienza: “designed for maintenance”, riduce il supporto a terra, presenta una grande accessibilità dei sistemi di bordo e i vantaggi dell’Health and Usage Monitoring System (HUMS), per ottimizzare i lavori di manutenzione eliminando interventi non necessari. Si presta inoltre ad essere affiancato in collaborazione con l’industria della difesa locale, in un modello di business aperto alla valutazione di eventuali sinergie industriali con le diverse realtà locali, mirando ad una risposta efficace al cliente.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Aeronautica Militare – Leonardo)