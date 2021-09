Emirates ha trasportato 15,8 milioni di passeggeri nel 2020

Durante i mesi di viaggio estivi di luglio e agosto, Emirates ha gestito quasi 1,2 milioni di clienti nel suo hub, rispetto ai 402.000 clienti nello stesso periodo del 2020, evidenziando la ripresa sicura e regolare dei viaggi internazionali da e verso Dubai. Infatti, nel 2020, Emirates è stata la più grande compagnia aerea internazionale, trasportando oltre 15,8 milioni di passeggeri, secondo le ultime IATA’s World Air Transport Statistics 2021.

Da quando Dubai ha riaperto ai visitatori internazionali, Emirates ha gradualmente ripristinato la sua rete e gli orari dei voli da una manciata di città nel luglio 2020 a oltre 120 destinazioni oggi, con più voli da sovrapporre a oltre 20 rotte Emirates entro ottobre.

“Mirando sempre a fornire la migliore esperienza di viaggio possibile, in particolare durante un periodo turbolento per i viaggi internazionali, Emirates ha continuato a fornire nuovi servizi clienti innovativi, a garantire la salute e la sicurezza dei propri clienti e dipendenti e a fornire le informazioni di viaggio più aggiornate per i clienti in tutto il mondo. Questi investimenti negli ultimi 12 mesi hanno consentito a Emirates di facilitare la ripresa dei viaggi, migliorando al contempo l’esperienza del cliente.

Nel 2019, Emirates ha iniziato a testare e implementare la tecnologia biometrica in vari punti di contatto del percorso del cliente in aeroporto. Nell’ultimo anno la compagnia aerea ha accelerato il lancio della sua tecnologia biometrica e oggi Emirates ha oltre 30 telecamere biometriche attive nel suo hub dell’aeroporto di Dubai, compresi i banchi check-in, agli ingressi della sua First e Business Class lounge e gates selezionati.

Dall’implementazione, oltre 58.000 clienti hanno utilizzato questa comoda opzione di verifica senza contatto e sicura per accedere all’Emirates Lounge e più di 380.000 clienti hanno utilizzato i gate biometrici per imbarcarsi sul volo.

Emirates ha visto una tendenza al rialzo nei clienti che scelgono di utilizzare i suoi canali biometrici sin dalla pandemia e prevede di espandere il numero di gate d’imbarco dotati di scanner biometrici. La compagnia aerea ha anche lavorato a stretto contatto con le parti interessate dell’aeroporto di Dubai, incluso il team di immigrazione (GDRFA) per riattivare gli Smart Gates che consentono ai viaggiatori idonei di attraversare il controllo passaporti all’arrivo e alla partenza in pochi secondi, utilizzando la nuova tecnologia contactless”, afferma Emirates.

“Consentendo ai clienti di effettuare il check-in, ricevere la carta d’imbarco, scegliere i posti a bordo e depositare i bagagli, i nuovi self-service check-in and bag drop kiosks di Emirates hanno visto un crescente utilizzo dall’introduzione nel settembre 2020. A luglio e nel solo mese di agosto, oltre 568.000 clienti hanno utilizzato questo comodo servizio che ha permesso loro di saltare le code, attraversare l’aeroporto e procedere direttamente all’immigrazione. A seguito dell’accoglienza positiva da parte dei clienti, questo mese Emirates introdurrà 6 ulteriori chioschi self-service per il check-in e il deposito bagagli nella First and Business Class terminal area.

Nell’ultimo anno Emirates ha anche introdotto una nuova tecnologia per rendere più facile per i clienti segnalare bagagli in ritardo o danneggiati su emirates.com, riducendo le pratiche burocratiche e lo stress, migliorando la trasparenza e consentendo a Emirates di servire meglio i clienti in termini di controllo, tracciabilità e risoluzione domande relative ai bagagli”, prosegue la compagnia.

“In un ambiente in cui i requisiti di viaggio cambiano ogni giorno a livello di paese, regione o aeroporto, Emirates ha fatto di tutto per fornire le informazioni più recenti ai propri clienti.

Attingendo alla sua rete globale e ai team sul campo per raccogliere e verificare gli ultimi requisiti di ingresso per ciascuna destinazione, l’Emirates’ COVID-19 information hub, aggiornato almeno una volta al giorno, è diventato una delle principali fonti di informazioni autorevoli per i viaggiatori.

Emirates è stata anche un precursore nell’adozione di soluzioni di verifica digitale per i viaggi, dall’adozione di IATA Travel Pass alla collaborazione con le autorità sanitarie degli Emirati Arabi Uniti per consentire controlli digitali senza soluzione di continuità per la documentazione di viaggio COVID-19. Questi progetti offrono molteplici vantaggi. Emirates è stata una delle prime compagnie aeree a registrarsi per IATA Travel Pass ad aprile e oggi offre questa comodità ai clienti che volano tra Dubai e 10 città, con piani per espandere il servizio attraverso la sua rete mentre IATA continua ad espandere i service providers in più mercati. Entro ottobre, la compagnia aerea dovrebbe estendere IATA Travel Pass per i clienti in tutte le sue destinazioni.

Durante lo scorso anno, Emirates ha lavorato a stretto contatto con le autorità e i suoi partner aeronautici per garantire la salute e la sicurezza di tutti i viaggiatori e dipendenti in aeroporto, anche se i protocolli sanitari si sono continuamente evoluti in tutto il mondo.

Oltre ad essere una delle prime compagnie aeree a lanciare i DPI (dispositivi di protezione individuale) per i suoi dipendenti in prima linea nel febbraio 2020, quando i vaccini COVID-19 sono diventati disponibili Emirates ha implementato una campagna a livello aziendale per incoraggiare i dipendenti a proteggere se stessi e gli altri, in uno sforzo che ha portato a vaccinare completamente oltre il 95% di tutti i dipendenti”, conclude la compagnia.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)