La nuova Single-Aisle Airspace cabin di Airbus entra in servizio con Lufthansa Group

Lufthansa ha iniziato le operazioni con il suo primo aereo della famiglia A320 – un A321neo – dotato della nuova Single-Aisle Airspace cabin (leggi anche qui). In tal modo, la compagnia aerea diventa il primo operatore in Europa a introdurre le nuove funzionalità della Airspace cabin per i passeggeri a bordo degli aeromobili A320 Family. Nel 2018 Lufthansa Group, cliente di lunga data della famiglia A320, ha scelto di equipaggiare più di 80 dei suoi nuovi aeromobili A320 Family ordinati da Airbus con Airspace cabins.

Le nuove caratteristiche includono: pannelli laterali più sottili per uno spazio personale extra a livello delle spalle; migliori viste attraverso finestrini con cornici ridisegnate e tendine completamente integrate; cappelliere più grandi per il 60% in più di bagagli; le ultime tecnologie di illuminazione full LED; ‘entrance area’ illuminata a LED; nuovi lavatories con caratteristiche touchless e superfici antimicrobiche.

“Lufthansa ha fatto ancora una volta una scelta di innovazione e appeal per i passeggeri, alzando l’asticella per il pubblico volante, sperimentando le next-level, Airbus leading cabin innovations”, afferma Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of International. “Sono lieto di dare il benvenuto a uno dei nostri partner a lungo termine, Lufthansa, che diventa il primo operatore europeo per la A320neo Family Airspace cabin. Non vedo l’ora di volare su uno di questi aerei”.

“Indipendentemente dalla crisi, continuiamo a concentrarci con enfasi su un prodotto premium per i nostri ospiti”, sottolinea Heike Birlenbach, Head of Customer Experience, Lufthansa Group. “Per noi, premium significa fornire offerte di alta qualità, personalizzate e pertinenti per tutti i nostri passeggeri in ogni momento. Con la nuova Airspace cabin, stiamo migliorando significativamente l’esperienza di viaggio sulle rotte a corto raggio e stabilendo un nuovo punto di riferimento del settore”.

Lufthansa opera aeromobili A320 Family dagli anni ’80 ed è stato il primo operatore dell’A321 e dell’A320neo. Il gruppo di compagnie aeree è uno dei maggiori operatori Airbus a livello mondiale.

A fine luglio 2021, la Famiglia A320neo aveva ricevuto più di 7.400 ordini da oltre 120 clienti in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)