News Brevi – 06.09.2021

NORWEGIAN: PASSEGGERI IN CRESCITA AD AGOSTO – I dati sul traffico di Norwegian per agosto mostrano un continuo aumento del numero di passeggeri. Anche il numero di prenotazioni future ha continuato ad aumentare in linea con il network di rotte in espansione di Norwegian, poiché sempre più persone sono completamente vaccinate e i paesi dell’UE/SEE accettano i certificati internazionali COVID per i viaggi. Grazie all’aumento della domanda, Norwegian ha ulteriormente ampliato l’offerta di rotte per la stagione autunnale. “Siamo soddisfatti dell’aumento positivo del numero di passeggeri e della domanda. Tutti in Norwegian hanno lavorato duramente per raggiungere questi risultati e continueremo a offrire buone esperienze ai clienti mentre gestiamo la nostra attività nel modo più efficiente possibile”, ha detto Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Ad agosto Norwegian ha trasportato 790.220 passeggeri, una volta e mezza in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rispetto ad agosto 2020, la capacità totale (ASK) è aumentata del 129% e il traffico passeggeri (RPK) è aumentato del 168%. Inoltre il load factor ad agosto è stato del 72,6%, con un incremento di 10 punti percentuali rispetto allo scorso anno. In base alla domanda, Norwegian ha aperto nuove rotte verso destinazioni in Europa questo autunno. Da Bergen i passeggeri possono volare direttamente a Berlino, Cracovia, Malaga, Alicante, Antalya, Chania, Copenaghen e Londra. Da Ålesund c’è ora un percorso diretto per Alicante. “Abbiamo riaperto diverse rotte sospese dall’inizio della pandemia. Ora è di nuovo possibile viaggiare in diverse città d’Europa, come Pisa, Edimburgo, Monaco, Praga e Vienna. Sappiamo che la pandemia può ancora influenzare la capacità delle persone di viaggiare, tuttavia continueremo ad adattare la nostra rete al trend positivo della domanda passeggeri”, ha continuato Geir Karlsen. Norwegian aveva una media di 38 velivoli in servizio ad agosto. Ad agosto è stato operato un totale del 99,8% dei voli previsti, di cui il 91,9% è partito in orario.

DEERNS RIPROGETTA L’ACUSTICA DEGLI AEROPORTI – Deerns, società di consulenza che fornisce servizi di ingegneria e per l’ambiente, ha studiato soluzioni innovative per rendere gli aeroporti ambienti acusticamente confortevoli: grazie a una finitura metallica di spessore inferiore al centimetro che ospiterà, nel retrostante vuoto centimetrico dell’intercapedine, sia luci che pannelli acustici con fori spaziati decimetrici nelle porzioni luminose e fitti millimetrici nelle porzioni acustiche sarà possibile rendere finalmente più comprensibili gli annunci di ritardi, cambio gate, coincidenze, ritiro bagagli soprattutto quando la lingua non è quella locale e ottenere una riduzione del rumore di fondo (circa 3 dB in meno). In Russia primo progetto pilota. Il costante aumento del numero dei passeggeri (+3,8% nel 2019 rispetto al 2018) che transitano negli aeroporti e l’affollamento, causato dai numerosi controlli dovuti all’emergenza Covid19, rendono gli aeroporti scarsamente confortevoli dal punto di vista acustico con livelli sonori superiori a 60 dB(A), paragonabili al marciapiede di una strada cittadina mediamente trafficata. “Nasce l’idea ambiziosa di progettare un aeroporto completamente open space che combini al design architettonico una progettazione che lo renda acusticamente confortevole e performante: l’edificio, che si caratterizzerà per una pianta curvilinea, un controsoffitto ondulato e una facciata inclinata, sarà presentato come un unico grande blocco alto che al suo interno avrà diverse piccole strutture di servizio chiuse ma ad un’altezza ridotta”, afferma Walter Tiano, senior acoustic consultant.

SAAB AMPLIA LA COLLABORAZIONE CON AALTO UNIVERSITY – Incoraggiata dagli eccellenti risultati della cooperazione di ricerca con la Aalto University, Saab sta ora investendo altri 3 milioni di euro per espandere ulteriormente questa collaborazione strategica in nuove aree di ricerca. Questo nuovo finanziamento porta l’investimento complessivo a 23 milioni di euro per gli anni 2017-2026. Con il finanziamento aggiuntivo, la collaborazione si estenderà oltre il livello di dottorato alla ricerca post-dottorato. Il finanziamento aggiuntivo espande la collaborazione di ricerca in nuove aree, concentrandosi su sistemi autonomi, tecnologie cognitive e apprendimento automatico. Queste tecnologie saranno a lungo termine fattori competitivi critici per i prodotti e le soluzioni sviluppati da Saab in Finlandia e altrove a livello globale. Saab prevede che questo finanziamento della ricerca sosterrà l’Università di Aalto per diventare una delle università leader in queste aree tecnologiche critiche. Nel 2017 Saab ha avviato una sostanziale collaborazione di ricerca con l’Università di Aalto. Da allora, sono in corso dieci progetti di ricerca a livello di dottorato nei settori della tecnologia delle antenne, della microelettronica, dell’elaborazione del segnale digitale, dell’intelligenza artificiale, dell’idroacustica e della tecnologia quantistica. La ricerca sta coinvolgendo oltre 30 professori, ricercatori e dottorandi. I progetti hanno prodotto dozzine di pubblicazioni scientifiche e diverse domande di brevetto. I primissimi dottori in scienze (tecnologia) si diplomeranno quest’anno al programma Saab Aalto.

WIZZ AIR: INFO SULLO SCIOPERO DI DOMANI – Wizz Air informa: “Wizz air informa i suoi passeggeri che a causa dello sciopero di martedì 7 settembre dalle ore 13.00 alle 17.00, sarà costretta a cancellare/spostare alcuni voli e annuncia possibili ritardi. La compagnia si sta impegnando al fine di operare il maggior numero di voli con il minor ritardo possibile e inoltre invierà e-mail ai passeggeri interessati, informandoli sui dettagli relativi al loro volo. Wizz Air si scusa sentitamente per possibili ritardi o cancellazioni dovuti allo sciopero”.

LA SQUADRA PARALIMPICA SPAGNOLA RITORNA IN SPAGNA CON UN VOLO IBERIA – Iberia informa: “Mancano solo poche ore all’arrivo in Spagna della squadra paralimpica spagnola. Sono decollati dall’aeroporto di Narita, a Tokyo, su un volo Iberia, IB6800, alle 09:15 ora locale, e dovrebbero atterrare al T4 dell’aeroporto di Madrid questo pomeriggio, alle 16:25”.

BRITISH AIRWAYS PRONTA A ACCOGLIERE A CASA GLI ATLETI PARALIMPICI – British Airways è pronta ad accogliere a casa gli atleti GB delle Paralimpiadi dopo i Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, con il volo che dovrebbe atterrare oggi alle 19:20. British Airways ha una lunga storia nel supportare eventi sportivi e squadre nazionali. La compagnia aerea è stata partner del Team GB e delle Paralimpiadi GB dal 2008.