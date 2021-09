Ryanair: le trattative per un ordine Boeing MAX 10 si concludono senza accordo

In un proprio comunicato Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato oggi (lunedì 6 settembre) che le trattative con Boeing per un ordine di aeromobili MAX 10 (che avrebbero dovuto seguire le attuali consegne di 210 aerei B737-8200 “Gamechanger”) si sono concluse senza alcun accordo sui prezzi.

Ryanair prenderà in consegna oltre 200 aeromobili B737 “Gamechanger” nei prossimi 5 anni dal 2021 al 2025. Queste consegne vedranno la flotta di Ryanair crescere fino a oltre 600 aeromobili in grado di trasportare oltre 200 milioni di passeggeri all’anno.

Negli ultimi 10 mesi Ryanair e Boeing hanno ampiamente discusso in merito l’ordine degli aerei Boeing MAX10. Tuttavia, la scorsa settimana è diventato chiaro che il divario di prezzo tra i partner non poteva essere colmato e, di conseguenza, entrambe le parti hanno concordato di non perdere altro tempo in questi negoziati”.

Michael O’Leary di Ryanair ha dichiarato: “Siamo delusi di non essere riusciti a raggiungere un accordo con Boeing per l’ordine MAX 10. Tuttavia, Boeing ha una visione più ottimistica dei prezzi degli aerei rispetto a noi e abbiamo un track record disciplinato che prevede di non pagare prezzi elevati per gli aeromobili.

Abbiamo una sequenza di ordini più che sufficiente per consentirci di crescere fortemente nei prossimi 5 anni con una flotta di Boeing 737, che salirà a oltre 600 aeromobili e consentirà a Ryanair di capitalizzare le straordinarie opportunità di crescita che stanno emergendo in tutta Europa, mentre il continente si riprende dalla pandemia di Covid”.

(Ufficio Stampa Ryanair)