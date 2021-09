Airbus mette in evidenza spazio, difesa ed elicotteri al DSEI

Airbus presenterà la sua gamma di prodotti e servizi leader nei segmenti della difesa, dello spazio, delle comunicazioni sicure e degli elicotteri alla fiera DSEI presso Excel, Londra, dal 14 al 17 settembre.

Lo stand Airbus H6-122 presenterà i modelli dell’A400M new generation airlifter e dello Skynet 6A military communications satellite, oltre a un nuovo grande modello dell’ H175M medium transport helicopter.

I visitatori possono saperne di più sulla proposta basata sull’H175M di Airbus Helicopters per soddisfare le esigenze del New Medium Helicopter (NMH) del Regno Unito.

L’esperienza di Airbus nelle comunicazioni sicure sarà un tema chiave al DSEI, inclusa la capacità di comunicazione satellitare militare Skynet. Airbus si sta concentrando sui futuri requisiti milsatcom del MOD del Regno Unito, inclusa la guida del consorzio per i futuri servizi Skynet con i suoi partner KBR, Leidos, Northrop Grumman e QinetiQ.

I nuovi sviluppi nelle comunicazioni sicure saranno caratterizzati da beyond line of sight (BLOS) attraverso rotor blade communications che mostreranno l’Airbus Proteus Unity Satellite Modem System. Questo nuovo sistema leggero utilizza una forma d’onda adattiva che “rileva” la posizione della pala senza alcun input dalla piattaforma stessa e adatta la trasmissione per fornire sempre comunicazioni ottimali.

Nel Multi Domain Combat Cloud, Airbus dimostrerà le multi-domain operations. I rappresentanti di Airbus si uniranno a panel di esperti tra cui “Industry’s role in delivering the Digital Backbone and unleashing the power of Defence’s data” e “Army Warfighting Experiment: Harnessing technology to prepare for complex future warfare”.

DSEI sarà caratterizzato dal Team ICELUS, che riunisce Airbus, Fujitsu e Thales UK per lavorare in collaborazione sull’imminente Systems Integrator (SI) opportunity per l’UK Ministry of Defence (MOD), Land Environment Tactical Communications and Information Systems programme, noto come LE TacCIS.

Il programma LE TacCIS è costituito da più sottoprogrammi e progetti con l’obiettivo di fornire la prossima generazione di comunicazioni militari tattiche nell’ambiente terrestre, fornendo i mezzi per prendere decisioni informate e tempestive abilitate da agili Communication Information Systems (CIS).

Nel maggio 2021 Airbus ha raggiunto la sua 100° consegna di A400M nella stessa settimana in cui la flotta globale di A400M ha raggiunto il traguardo di 100.000 ore di volo, eseguendo missioni in tutto il mondo per tutte e nove le nazioni clienti (Belgium, France, Germany, Kazakhstan, Luxemburg, Malaysia, Spain, Turkey, UK).

(Ufficio Stampa Airbus)