Qatar Airways lancia una campagna globale per le sue oltre 140 destinazioni nel mondo

Qatar Airways informa: “Qatar Airways offre ai propri clienti in Italia tariffe esclusive per viaggiare verso una delle 140 destinazioni del network e il doppio dei Qpoints. I clienti che aderiranno al programma Privilege Club guadagneranno anche 5.000 Qmiles Bonus e otterranno un’offerta esclusiva per i voli per partecipare alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™.

I passeggeri possono provare i servizi di Qatar Airways e utilizzare la promozione speciale su destinazioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Oceano Indiano solo tramite www.qatarairways.com e gli uffici vendita di Qatar Airways.

A partire già da ora e fino al 13 settembre, la promozione sarà valida su tutti i voli Qatar Airways, prenotando su qatarairways.com il proprio volo per viaggiare fino al 31 agosto 2022.

I passeggeri di Qatar Airways hanno da oggi la possibilità di visitare una delle 140 destinazioni del network dagli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino a prezzi convenienti a partire da 359 euro come Teheran, Zanzibar da 449 euro, Seychelles da 519 euro, Città del Capo a partire da 529 euro, Phuket a partire 589 euro e Maldive da 649 euro.

I passeggeri possono inoltre prenotare adesso in tutta tranquillità e modificare il viaggio quando ne avranno più bisogno, grazie all’elevata flessibilità garantita da Qatar Airways. Per i termini e le condizioni completi visitare il sito qatarairways.com/Flexibility”.

Il programma Privilege Club offre vantaggi di viaggio esclusivi, come accesso illimitato alle lounge, franchigia bagaglio extra gratuita, check-in prioritario, bonus di livello e altro ancora. L’anno scorso, il Privilege Club ha continuato a investire nella ridefinizione del programma, compresa la riduzione del numero di Qmiles necessarie per prenotare voli premio fino al 49%. Ha anche rivisto la sua politica Qmiles di modo che quando un membro li guadagna o li spende, il suo saldo resta valido per 36 mesi.

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire la propria rete, che attualmente è di oltre 140 destinazioni.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)