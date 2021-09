GE avvia i test sul secondo XA100 adaptive cycle engine

GE ha avviato i test sul suo secondo XA100 adaptive cycle engine nell’ambito dell’Adaptive Engine Transition Program (AETP) dell’aeronautica statunitense. I test sono iniziati il 26 agosto 2021 presso la GE’s Evendale, Ohio, altitude test facility. Questo è l’ultimo prototipo di motore pianificato da GE come parte di AETP.

“Il full-scale prototype engine testing è la pietra miliare di uno sforzo pluriennale di maturazione tecnologica e riduzione dei rischi per portare un motore a ciclo adattativo alla piena maturità, in stretta collaborazione con l’aeronautica statunitense. I primi test del motore XA100 di GE sono iniziati nel dicembre 2020, segnando il primo run al mondo di un flight-weight three-stream adaptive cycle engine. I test hanno convalidato con successo la capacità del motore di fornire transformational propulsion capability ai fighter aircraft attuali e futuri. I prototipi di motori assemblati come parte dell’AETP sono progettati per adattarsi e integrarsi direttamente nell’F-35″, afferma GE Aviation.

Il motore XA100-GE-100 combina tre innovazioni chiave per offrire un cambio generazionale nelle combat propulsion performance:

– Un adaptive engine cycle che fornisce sia un high-thrust mode per maximum power, che un high-efficiency mode per un risparmio di carburante ottimale.

– Una third-stream architecture che fornisce un cambiamento radicale nella thermal management capability, consentendo futuri mission systems per una maggiore combat effectiveness.

– Ampio uso di advanced component technologies, inclusi ceramic matrix composites (CMC), polymer matrix composites (PMC), additive manufacturing.

Queste innovazioni rivoluzionarie aumentano la spinta del 10%, migliorano la fuel efficiency del 25% e forniscono una capacità di dissipazione del calore significativamente maggiore, il tutto all’interno dello stesso involucro fisico degli attuali sistemi di propulsione. La migliore efficienza nei consumi dell’XA100 fornisce una significativa riduzione delle emissioni di carbonio. Il motore funzionerà anche con qualsiasi biocarburante approvato dall’aeronautica americana.

“Negli ultimi 14 anni l’aeronautica statunitense e il Congresso hanno investito oltre 4 miliardi di dollari nello sviluppo di motori a ciclo adattivo per maturare le tecnologie associate. Siamo fiduciosi che questa fase del programma ridurrà significativamente il rischio e preparerà GE per un programma di sviluppo ingegneristico e produttivo a basso rischio, coerente con gli obiettivi dell’Air Force”, ha affermato David Tweedie, General Manager for Advanced Combat Engines, GE Edison Works. “Portare il nostro secondo prototipo di motore nella test cell significa che siamo un passo più vicini a portare questa tecnologia di trasformazione nelle mani del warfighter”.

I test sul secondo XA100 consentiranno a GE di continuare a raccogliere dati, di maturare ulteriormente i componenti avanzati del motore e il rivoluzionario design a tre flussi. Una volta completati i test della prima fase a Evendale, GE prevede di testare il motore presso l’Arnold Engineering Development Complex (AEDC) dell’aeronautica statunitense per completare tutte le attività di test AETP pianificate.

“L’Air Force ha messo un enorme rigore negli AETP product requirements. Riteniamo di soddisfare tali requisiti e una grande ragione per questo è la nostra stretta collaborazione con l’Air Force. La nostra partnership è stata un fattore critico per il nostro successo”, ha aggiunto Tweedie.

L’XA100 è un prodotto di GE Edison Works, una business unit dedicata alla ricerca, sviluppo e produzione di soluzioni militari avanzate. Questa business unit ha la piena responsabilità per la strategia, l’innovazione e l’esecuzione di programmi avanzati.

(Ufficio Stampa GE Aviation)