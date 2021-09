Airbus consegna il primo elicottero UH-72B Lakota all’U.S. Army National Guard

Airbus Helicopters, Inc. ha consegnato il primo UH-72B, l’ultima variante del suo elicottero Lakota, alla U.S. Army National Guard dal suo stabilimento di produzione a Columbus, nel Mississippi. Questa consegna è il primo dei 18 elicotteri Lakota UH-72B attualmente in ordine per supportare le missioni critiche della Guardia Nazionale.

“Con l’aggiunta dell’UH-72B Lakota alla nostra flotta, l’esercito degli Stati Uniti aumenta la capacità di salvare vite umane, proteggere le comunità e fornire soccorsi in caso di calamità quando è più necessario”, ha affermato il Col. Calvin Lane, U.S. Army Project Manager for Utility Helicopters. “L’elicottero Lakota è stato un punto fermo dell’esercito per oltre 15 anni e non vediamo l’ora di beneficiare delle ultime tecnologie e prestazioni fornite dalla nuova variante 72B, senza costi aggiuntivi di ricerca e sviluppo per l’esercito”.

L’UH-72B è l’ultima iterazione del collaudato commercial, off-the-shelf aircraft che è stato l’Army’s Light Utility Helicopter dall’assegnazione del primo contratto Lakota nel 2006. L’esercito sta sfruttando i vantaggi di un commercial off-the-shelf (COTS) program ricevendo miglioramenti del prodotto attraverso l’evoluzione del velivolo, senza investire denaro nello sviluppo di tali capacità.

Basato sull’H145 di grande successo, l’UH-72B incorpora tecnologie che aumentano sia la sicurezza che le prestazioni di volo, tra cui five-bladed main rotor, Fenestron shrouded tail rotor, Safran Arriel 2E engines, Airbus-designed Helionix avionics suite. La suite Helionix include un avanzato autopilota dual-duplex a quattro assi per fornire flight envelope and over-limit protection, automated takeoff, fully-coupled approaches to hover.

“I nostri team in Mississippi, molti dei quali sono veterani dell’esercito americano e della Guardia nazionale, sono orgogliosi di costruire e consegnare la prima di questa nuovissima variante Lakota a sostegno delle missioni essenziali dell’esercito che proteggono e servono il nostro paese”, ha affermato Scott Tumpak, vice president responsible for Airbus military helicopter programs in the U.S. “Ringraziamo l’esercito per la fiducia che ha riposto in Airbus per più di 15 anni e oltre, mentre continuiamo a costruire sull’eredità del Lakota per le donne e gli uomini in uniforme che dipendono da esso”.

“Con quasi 10 diverse configurazioni disponibili, il Lakota offre performance comprovate, eccezionale affidabilità operativa e versatilità senza pari per un ampio spettro di missioni militari. Airbus Helicopters, Inc. costruisce il Lakota nel suo stabilimento di produzione a Columbus, nel Mississippi, che impiega una forza lavoro di quasi 250 dipendenti composta per il 40% da veterani statunitensi”, conclude Airbus.

