ACI celebra i migliori aeroporti del mondo per la customer experience al global summit

Durante il Customer Experience Global Summit, Airports Council International (ACI) World in collaborazione con Amadeus ha celebrato i vincitori degli Airport Service Quality awards di quest’anno, che mettono in risalto i migliori aeroporti del mondo secondo il giudizio dei loro clienti.

Sebbene la pandemia COVID-19 abbia avuto un impatto drammatico sul traffico passeggeri globale nel 2020, ha anche influito sulle aspettative che i clienti hanno per l’esperienza aeroportuale. In risposta, ACI ha assicurato che il programma ASQ si è evoluto con questi tempi che cambiano, insieme agli aeroporti che si sono adattati per servire meglio i clienti.

ACI ha introdotto un nuovo premio – ‘Best Hygiene Measures by Region’ – basato sulle domande relative all’igiene aggiunte al questionario del sondaggio. Ciò fornisce agli aeroporti un metodo affidabile per misurare la risposta dei clienti alle nuove misure sanitarie e riconosce il successo degli aeroporti nel rispondere all’intensa attenzione all’igiene.

La celebrazione dei premi – tenutasi come un evento ibrido che comprende elementi virtuali e fisici e sponsorizzata dal partner di ACI World Amadeus – ha assegnato 108 premi che sono stati vinti da 89 singoli aeroporti in tutto il mondo.

Sono stati celebrati i vincitori degli ASQ awards for Best Airport by Size & Region e Best Hygiene Measures by Region, i candidati all’ACI Director General’s Roll of Excellence e coloro che hanno ricevuto il riconoscimento Voice of Customer.

“Nell’anno più impegnativo nella storia del nostro settore, i premi ASQ di ACI riconoscono i membri che hanno dato la priorità all’ascolto e alla risposta alla voce del cliente – questo non è mai stato così importante”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Festeggio e mi congratulo con tutti i nostri vincitori e quelli riconosciuti oggi in quanto costituiscono un esempio per l’intero settore mentre ricostruiamo la connettività globale cruciale e guidiamo la ripresa economica globale. ACI continua ad adattare il programma ASQ per garantire che il benchmarking e i risultati rimangano lo standard del settore e siano riflessivi e rilevanti per il mutevole panorama dei viaggi aerei. Sono molto felice che abbiamo anche continuato la nostra partnership di successo con l’azienda globale di tecnologia di viaggio Amadeus per consegnare i premi”.

La società globale di tecnologia di viaggio Amadeus e ACI World hanno stretto una partnership a lungo termine per consegnare gli ASQ Awards, promuovendo il supporto agli aeroporti per migliorare l’esperienza di viaggio per i passeggeri di tutto il mondo.

“In tutto il mondo, gli aeroporti stanno adattando l’esperienza dei passeggeri per fornire un viaggio aeroportuale più sicuro e più snello. Le nuove tecnologie come la biometria e il self-service contactless saranno fondamentali per aiutare il nostro settore a ricostruire i viaggi aerei in modo che siano migliori sia per i passeggeri che per gli operatori aeroportuali”, ha affermato Elena Avila, EVP Airport IT and Airline Operations, Amadeus. “Oggi celebriamo gli aeroporti che, nonostante le difficoltà dell’ambiente attuale, mettono il passeggero al centro di ciò che fanno e incoraggiano la trasformazione del business mentre fanno progredire il settore. Siamo lieti di continuare a sostenere i premi ASQ insieme ad ACI e unirci a loro nel congratularci con tutti i vincitori”.

Il programma Airport Service Quality è il programma di benchmarking e misurazione dell’esperienza dei clienti aeroportuali leader nel mondo. Il programma ASQ Departures misura la soddisfazione dei passeggeri attraverso 34 indicatori chiave di prestazione. Più della metà dei viaggiatori del mondo passa per un aeroporto ASQ.

Airports Council International (ACI) World inoltre ha annunciato oggi una nuova importante evoluzione del suo Airport Service Quality progam, in occasione del terzo annual Customer Experience Global Summit, iniziato a Montreal. I sondaggi ASQ misurano la soddisfazione dei passeggeri mentre viaggiano in un aeroporto e forniscono gli strumenti di ricerca e le informazioni agli aeroporti per comprendere meglio le opinioni dei passeggeri, cosa possono migliorare e i servizi che i passeggeri desiderano da loro.

Per garantire che questo programma risponda a ciò di cui i membri e i passeggeri hanno bisogno e rimanga pertinente e reattivo ai mutevoli atteggiamenti, aspettative e bisogni dei passeggeri, ACI ha annunciato ai partecipanti al summit globale una nuova importante evoluzione dell’ASQ Departures Survey:

– Nuovi indicatori chiave di performance per monitorare meglio il percorso del cliente in evoluzione.

– Nuove domande demografiche e comportamentali per comprendere meglio le esigenze e le aspettative dei passeggeri.

– La risposta emotiva del cliente sarà anche misurata attraverso il questionario per capire come questo influisca sul loro livello di soddisfazione con l’esperienza aeroportuale.

– Il nuovo ASQ Departures Plus – offerto solo tramite tablet – includerà la capacità di scegliere domande aggiuntive da distribuire da un catalogo di quelle predefinite.

Nel creare questi miglioramenti, ACI ha assicurato che i dati storici chiave – che sono così importanti nel benchmarking delle performance nel tempo – non andranno persi poiché il 70% dei KPI sono gli stessi (o leggermente migliorati) e il restante 30% sono nuove opportunità per comprendere meglio il viaggio dei passeggeri di oggi.

“Il nostro Customer Experience Global Summit mira a riunire i leader del settore per discutere ed esplorare come possiamo continuare a dare la priorità alla voce dei nostri clienti e assicurarci di continuare a soddisfare le loro esigenze”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General.

“Stiamo portando fisicamente un buon numero di delegati a Montreal con un incontro ibrido e diamo il benvenuto al settore al nostro primo vertice globale dal 2019. ACI ha evoluto il programma ASQ per riflettere le mutevoli aspettative dei passeggeri, per ottenere una comprensione più profonda dei profili e dei comportamenti dei passeggeri. Più di ogni altro momento nella storia del programma, questo approccio reattivo è stato importante affinché ASQ rimanga il programma chiave del settore che aiuta gli aeroporti a capire come aumentare la soddisfazione dei passeggeri e migliorare le prestazioni aziendali in questo panorama in rapida evoluzione. Siamo entusiasti di riportare il vertice globale nel calendario degli eventi dell’aviazione internazionale poiché arriva in un momento cruciale per il nostro settore, mentre navighiamo in una ripresa e cerchiamo di ricostruire la connettività globale con il cliente al centro dei nostri piani. Vorremmo ringraziare Amadeus per il continuo supporto fornito per gli ASQ Awards e anche tutti gli sponsor che hanno contribuito a portare questo evento alla comunità dell’aviazione”.

La terza edizione del Customer Experience Global Summit di ACI World si terrà come conferenza ibrida al Palais des Congres di Montreal fino al 9 settembre esplorando il tema ‘Gateway to the new travel journey: Share. Rethink. Evolve’. L’evento comprende elementi fisici e virtuali.

(Ufficio Stampa ACI World)