I membri SkyTeam si impegnano all’unanimità nell’iniziativa 25by2025 di IATA

Tutte le 19 compagnie aeree membri di SkyTeam hanno aderito all’iniziativa 25by2025 dell’International Air Transport Association (IATA), poiché l’alleanza globale di compagnie aeree sostiene una maggiore diversità di genere nel settore. Lanciato nel 2019, 25by2025 è un impegno volontario per aumentare il numero di donne in posizioni di vertice e aree sottorappresentate del 25% o fino a un minimo del 25% entro il 2025.

Impegnandosi nell’iniziativa 25by2025 di IATA, i membri delle compagnie aeree SkyTeam:

– Aumentaranno il numero di donne in senior positions e aree sottorappresentate del 25%, o fino a un minimo del 25% entro il 2025.

– Effettueranno report annuali sulle metriche chiave della diversità.

– Aumenteranno le candidature femminili dalle loro compagnie aeree per IATA governance roles ad un minimo del 25%.

“I membri SkyTeam sostengono all’unanimità l’iniziativa 25by2025 di IATA, lavorando per colmare il divario di genere, garantire una maggiore rappresentanza delle donne nel nostro settore e per riflettere meglio la diversità di genere dei nostri clienti”, ha affermato Kristin Colvile, CEO di SkyTeam e prima CEO donna di una global airline alliance. “SkyTeam e i suoi membri stanno anche lavorando su una varietà di programmi e risorse, tra cui la leadership e lo sviluppo della rete, per coltivare il talento femminile, aumentare il numero di donne in posizioni dirigenziali e aiutare a incoraggiare le future generazioni di donne a scegliere l’aviazione come carriera”.

Tra le compagnie aeree globali, Air France si distingue già dalla massa con una donna, Anne Rigail, a capo della compagnia come CEO e un board of directors esemplare composto da nove donne su 17 membri.

“In Air France facciamo tutto il possibile per agire e promuovere l’accesso delle donne a posizioni di responsabilità. Ci impegniamo a fornire alle donne l’accesso a determinate professioni, in particolare nei settori tecnici, che tradizionalmente possono essere viste come riservate agli uomini. Incoraggiare la diversità di tutte le forme consente all’intera azienda di progredire”, ha affermato Anne Rigail, CEO di Air France.

“Do il benvenuto a SkyTeam e a tutte le sue compagnie aeree associate all’iniziativa 25by2025. Portare avanti questo impegno per migliorare la diversità e l’inclusione rafforzerà le loro attività e l’intero settore. Essere la prima alleanza di compagnie aeree ad aderire 25by2025 invia un segnale sulla determinazione dell’industria aeronautica a colmare il divario di genere. E costituisce un esempio positivo da seguire per gli altri mentre continuiamo ad espandere questo impegno critico del settore tra i membri IATA e oltre”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Entro la fine dell’anno, SkyTeam prevede di lanciare un programma di sviluppo della durata di un anno per promuovere l’avanzamento di carriera per le donne leader tra i suoi membri. Il programma RISE Leadership di SkyTeam, esteso a tutti i 19 membri, fornirà tutoraggio, una serie di opportunità di sviluppo e coaching esecutivo alle leader donne ad alto potenziale di ciascuno SkyTeam airline member. RISE è sponsorizzato da Anne Rigail, CEO di Air France e James Wang, Chairman of China Eastern Investment Company and Chairman of the SkyTeam Executive Board, entrambi impegnati ad aumentare la diversità di genere e l’inclusione nel settore delle compagnie aeree.

25by2025 è un’iniziativa volontaria per migliorare la rappresentanza femminile nel settore del 25% o fino a un minimo del 25% entro il 2025. Finora ci sono 62 firmatari che si sono impegnati a rendere il settore più equilibrato. Nel 2021, nell’ambito di 25by2025, IATA continuerà a raccogliere dati sulle metriche chiave, seguiti dallo sviluppo di un best practice playbook for Diversity, Equity and Inclusion in Airlines (2022) e di un updated study on Diversity Equity & Inclusion in Airlines (2023).

(Ufficio Stampa SkyTeam)