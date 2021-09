News Brevi – 09.09.2021

CONDOR: NOVITA’ NELLA PROGRAMMAZIONE PER L’INVERNO 2021 – La programmazione invernale di Condor presenta numerose novità. Tra di esse: Toronto (YYZ) – stagionalità prolungata fino a Natale; Mauritius (MRU) – ripresa dei voli a partire da Ottobre; Seychelles (SEZ) – ripresa dei voli a partire da Ottobre; Cancun (CUN) – aumento delle frequenze da 4 a 6 voli settimanali da Ottobre; Maldive (MLE) – aumento delle frequenze da 2 a 3 voli settimanali da Ottobre. Dopo aver utilizzato “Condor FlyStream” nell’ultimo anno, Condor sta tornando al suo consueto sistema di intrattenimento a bordo utilizzando i monitor personalizzati. I passeggeri possono godersi più di 70 film blockbuster, classici, film per bambini o documentari, nonché musica e TV. L’intrattenimento Premium è ancora gratuito in Business e Premium Economy. In Economy Class è prenotabile in anticipo o a bordo.

BRITISH AIRWAYS AMPLIA IL SUO NETWORK IN UK – British Airways estenderà tre delle sue più recenti rotte domestiche, Exeter, Glasgow e Leeds da Belfast, questa stagione invernale. I clienti potranno anche prenotare direttamente a Birmingham poiché la compagnia aerea estende ulteriormente la sua rete nel Regno Unito. I clienti possono prenotare su BA.com da oggi con viaggi tra il 31 ottobre 2021 e il 26 marzo 2022. I voli tra Belfast e Birmingham opereranno due volte al giorno, aumentando a tre volte al giorno il giovedì e il venerdì. I voli da Belfast a Exeter, Glasgow e Leeds aumenteranno rispetto alla stagione estiva rispettivamente a 4, 13 e 10 a settimana. La compagnia aerea ha anche lanciato una nuova rotta per Salisburgo, operando da London City e Southampton. Offrendo ai clienti una nuova idea per lo sci questo inverno, i voli operano due volte a settimana da London City, il venerdì e il sabato dal 10 dicembre 2021, e una volta alla settimana da Southampton, il sabato dall’11 dicembre 2021. Tom Stoddart, Managing Director of BA CityFlyer, che opera le rotte, ha dichiarato: “Quest’anno ha dimostrato quanto i clienti vogliono rimanere in contatto con il resto del Regno Unito. Stiamo rispondendo alla domanda dei clienti che abbiamo visto negli ultimi mesi estendendo alcune delle nostre rotte più recenti nel Regno Unito dall’aeroporto di Belfast City”.

EASYJET APRE LA VENDITA AUTUNNALE – easyJet ha lanciato oggi la sua vendita autunnale, il che significa che migliaia di voli in tutta Europa sono ora in vendita. Ali Gayward, Country Manager UK di easyJet, ha commentato: “Siamo davvero lieti di mettere in vendita oggi i nostri voli per l’autunno 2021 e di avere dei prezzi molto speciali di cui speriamo che i passeggeri possano approfittare. I nostri saldi autunnali offriranno ai nostri clienti nel Regno Unito maggiori opportunità di riunirsi con amici e familiari in tutta Europa. Rimaniamo concentrati sul rafforzamento della nostra rete, oltre a fornire ai clienti una scelta più ampia, tariffe di grande valore e un servizio clienti senza rivali”. easyJet ha basi in otto aeroporti del Regno Unito e opera su poco meno di 1.000 rotte sulla sua rete in Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Tutti i clienti che prenotano voli con easyJet beneficiano delle politiche di prenotazione flessibili leader del settore nell’ambito della sua “Promessa di protezione”, il che significa che i clienti possono prenotare ora con la certezza che se i loro piani cambiano, anche la loro prenotazione può cambiare.

AMERICAN AIRLINES LIVE TV FOOTBALL EXPERIENCE IN VOLO – American Airlines è pronta a connettere i clienti con una live TV football experience. A partire dal 9 settembre, i clienti che viaggiano su uno qualsiasi degli American’s domestic narrowbody aircraft avranno accesso gratuito a reti di notizie e sport in diretta 24 ore su 24, 7 giorni su 7. “Investire nella nostra tecnologia Wi-Fi ci ha permesso di offrire più di film e programmi TV”, ha affermato Clarissa Sebastian, Managing Director of Premium Customer Experience and Onboard Products. “American lavora con partner innovativi per fornire ai consumatori contenuti che riflettano i nostri clienti e le loro passioni e sappiamo che poter guardare gli sport in diretta è davvero emozionante per molti”.

ACCORDO TRA ROLLS-ROYCE E FERRETTI GROUP – Rolls-Royce e Ferretti Group stanno approfondendo la loro cooperazione e sviluppando insieme soluzioni sostenibili. Un primo importante traguardo è una cooperazione per installare un sistema di propulsione ibrida MTU in un nuovo yacht Ferretti. Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group e Andreas Schell, CEO della divisione Power Systems di Rolls-Royce Group, hanno firmato l’accordo a Cannes durante lo Yachting Festival. Rolls-Royce fornirà una soluzione di propulsione ibrida MTU completamente integrata con una potenza di circa 1.432 kilowatt per gruppo propulsore, comprendente due motori diesel M97 Serie 2000 a 12 cilindri, electric drive modules, gearboxes, batteries, control and monitoring systems, altri componenti elettronici e un Catalytic Reduction system (SCR) per la conformità alle normative IMO III.

ROLLS-ROYCE PRESENTE AL DSEI DI QUESTA SETTIMANA A LONDRA – Rolls-Royce presenterà la sua gamma di tecnologie innovative al DSEI di Londra questa settimana. Lo stand espositivo dimostrerà capacità che soddisfano la missione di Rolls-Royce di innovare con soluzioni energetiche efficienti e sostenibili, per soddisfare i requisiti operativi dei clienti. DSEI fornirà a Rolls-Royce ulteriori opportunità per mostrare i nuovi video e app Pioneers of Power, esplorando le opportunità di crescita della Difesa al di fuori del tradizionale mercato delle turbine a gas e dei servizi. Nello stand Rolls-Royce, i prodotti in mostra includeranno il nuovo power and propulsion model di Rolls-Royce, a dimostrazione delle ampie capacità riguardo le Integrated Full Electric and Hybrid Electric Propulsion solutions per le moderne navi militari. Altri modelli in mostra includono V-TEG and deployable hybrid microgrid model e il micro-reactor. Future Combat farà anch’esso parte della vetrina al DSEI, incluso il coinvolgimento del costruttore nel Team Tempest. “La nostra capacità di sviluppare tecnologie all’avanguardia per soddisfare le esigenze energetiche globali, insieme ai nostri avanzati sistemi di propulsione, significa che giocheremo un ruolo importante nella next-generation fighter jet strategy, per garantire che il Team Tempest guidi il mondo nel combat air sector”, afferma Rolls-Royce.

SITA OTTIENE LA CERTIFICAZIONE CARBONNEUTRAL® – SITA, il fornitore di tecnologia per il trasporto aereo, ha ottenuto la certificazione di azienda CarbonNeutral®. Questo importante traguardo, raggiunto con un anno di anticipo rispetto all’obiettivo originale del 2022, è il risultato di azioni compiute da SITA per ridurre le emissioni associate alle operazioni commerciali nel 2020 che hanno portato, per esempio, le emissioni complessive di gas serra a calare del 48% in un anno, partendo dal 2019. Il piano carbon neutral di SITA, il programma Planet+ riconosciuto dalle Nazioni Unite, è stato fondamentale per diminuire le emissioni con iniziative volte a creare luoghi di lavoro sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico, oltre a ridurre i viaggi di lavoro. Inoltre, SITA compensa il 100% delle emissioni che non è in grado di ridurre o eliminare finanziando progetti che aiutano a tagliare e annullare le emissioni e promuovendo più obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Queste azioni di compensazione includono il sostegno alla riforestazione e la protezione della biodiversità. Dopo aver raggiunto la carbon neutrality, l’azienda è ora impegnata a diminuire ulteriormente le emissioni e a raggiungere nuovi obiettivi. In parallelo, SITA lavora inoltre allo sviluppo di nuove tecnologie per aiutare i propri clienti e l’intero settore dell’aviazione a limitare la carbon footprint, concentrandosi in particolare sull’ottimizzazione delle operazioni degli aerei e sulla riduzione del consumo di carburante, per ottenere un calo rilevante e misurabile delle emissioni di CO2.

AIR CANADA SI AGGIUNGE ALLE CELEBRAZIONI DEL WALT DISNEY WORLD RESORT IN FLORIDA – Air Canada sta portando la magia della celebrazione del 50° anniversario del Walt Disney World Resort ai soci Aeroplan con nuovi modi per vivere l’evento cardine di 18 mesi a partire dal 1 ottobre 2021. Da ora fino al 29 settembre 2021, i membri Aeroplan possono partecipare al concorso di Air Canada per avere la possibilità di vincere uno dei 50 premi, tra cui uno dei cinque pacchetti Air Canada Vacations al Walt Disney World Resort in Florida. Air Canada aggiunge anche merchandising Disney e buoni regalo Disney che possono essere riscattati utilizzando i punti Aeroplan sull’eStore di Aeroplan. Inoltre, i soci Aeroplan continueranno a guadagnare e riscattare punti Aeroplan quando viaggiano con Air Canada e Air Canada Vacations al Walt Disney World Resort. Il regolamento completo e il modulo di iscrizione al concorso sono disponibili su aircanada.com/magical50.