Breeze Airways rivela la nuova livrea dell’A220 e conferma l’ordine per altri 20 Airbus A220-300 dalla Final Assembly Line di Mobile

Breeze Airways ha rivelato la sua nuova livrea dell’A220-300, confermando di aver raggiunto un accordo con Airbus per l’acquisto di altri 20 aeromobili. Questo ordine, precedentemente non rivelato, per 20 aeromobili porta il portafoglio ordini totale di Breeze a 80 Airbus A220-300, il primo dei quali sarà consegnato nel quarto trimestre del 2021.

La nuova verniciatura dell’aeromobile è stata completata nello stabilimento di Airbus a Mobile, in Alabama, che consegnerà circa un A220 al mese a Breeze durante i prossimi sei anni e mezzo. Il vettore prevede di iniziare i voli con la flotta Airbus nel secondo trimestre del 2022.

“La superiore efficienza dell’A220 sosterrà gli obiettivi commerciali del nuovo vettore: offrire una grande esperienza di viaggio, con tariffe basse e alta flessibilità. Si prevede che Breeze fornirà un servizio nonstop tra rotte poco servite in tutti gli Stati Uniti a tariffe accessibili.

Breeze ha iniziato a operare tratte commerciali nel maggio 2021. Questo primo Airbus A220 è il primo nuovo aeromobile che sarà operato dal vettore”, afferma Airbus.

“L’A220 è l’unico aeromobile costruito appositamente per il 100-150 seat market e riunisce un’aerodinamica all’avanguardia, materiali avanzati e i motori turbofan PW1500G di Pratt & Whitney di ultima generazione. Beneficiando delle ultime tecnologie, l’A220 è l’aeromobile più silenzioso, pulito ed ecologico della sua categoria. Con un’impronta acustica ridotta del 50% e un consumo di carburante per postoinferiore del 25% rispetto alla generazione precedente, oltre a circa il 50% in meno di emissioni di NOx rispetto agli standard industriali, l’A220 è un ottimo aeromobile per urban operations.

Oltre 170 A220 sono stati consegnati a dieci operatori in Asia, Nord America, Europa e Africa, dimostrando la grande versatilità dell’ultimo membro della Famiglia Airbus”, conclude il costruttore.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Tad Denson – Airwind, Inc. – Airbus)