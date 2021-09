Embraer: Eve e Helipass collaborano per espandere le operazioni UAM in Francia e oltre

Eve Urban Air Mobility Solutions e Helipass, SAS, hanno annunciato oggi una nuova collaborazione per accelerare e distribuire electrical vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft, noti anche sul mercato come EVA (Electrical Vertical Aircraft), in Francia e in Europa. La partnership mira a far volare l’aereo elettrico di Eve per un totale di 50.000 ore di volo all’anno. Ciò potrebbe comportare un aumento facoltativo di 100.000 ore di volo annuali sulla rete di Helipass.

Helipass prevede di aprire le prenotazioni digitali sulla sua piattaforma per offrire un’esperienza utente innovativa e senza soluzione di continuità ai clienti in tutta la sua rete. Per supportare l’espansione di questa partnership, Eve collaborerà con Helipass per sviluppare formazione, supporto in loco e pubblicazioni tecniche per facilitare il lancio delle operazioni commerciali di EVA.

Dopo l’introduzione commerciale di EVA, prevista per il 2026, entrambe le società cercheranno di lanciare gli aeromobili EVA di Eve nei mercati di Helipass. Questi voli includeranno visite turistiche, trasferimenti in città e in aeroporto, oltre a un crescente servizio su richiesta.

“Siamo molto felici di portare Helipass alla nostra famiglia di partner, aumentando la portata globale delle nostre soluzioni nel mercato UAM. L’Europa non è solo matura per nuove soluzioni di mobilità, ma è anche molto concentrata sull’assicurare un futuro più sostenibile, che è molto in linea con la visione di Eve”, ha affermato Andre Stein, Presidente e CEO di Eve.

“Questo è un grande passo avanti per la mobilità aerea elettrica. Siamo molto orgogliosi di aprire la strada e democratizzare l’aria con Eve. Questo nuovo aereo trasformerà la nostra attività turistica con meno rumore e zero emissioni su tutte le nostre destinazioni per voli sostenibili. Anche l’attività di trasferimento aeroportuale diventerà sostenibile e aperta a tutti come una vera e propria soluzione di mobilità. Helipass, la piattaforma di mobilità aerea con 600 destinazioni e 120 operatori di elicotteri, sta aprendo la strada a un futuro migliore”, ha affermato Frederic Aguettant, CEO di Helipass.

Entrambe le parti esamineranno la crescita del servizio oltre questo accordo per includere ulteriori casi d’uso, nonché i servizi necessari necessari per supportare la scalabilità dei prodotti di mobilità aerea urbana (UAM) nei mercati principali di Helipass.

(Ufficio Stampa Embraer)