L’Aeronautica Militare celebra il 60° Anniversario delle Frecce Tricolori

Grande successo per la manifestazione dedicata al 60° Anniversario delle Frecce Tricolori, che si è svolta a Rivolto sabato 18 e domenica 19 settembre 2021.

Circa 8.000 spettatori erano presenti per ogni giornata all’evento. Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e le conseguenti misure restrittive adottate per il contenimento del contagio, non è stato possibile celebrare l’evento con il consueto pubblico.

Fitto e molto bello il programma, che ha visto la partecipazione di alcune Pattuglie straniere ospiti e di praticamente tutti gli assetti dell’Aeronautica Militare, oltre all’esibizione della P.A.N. che ha chiuso l’Air Show.

Il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, meglio noto come “Frecce Tricolori”, è la Pattuglia Acrobatica Nazionale (P.A.N.) dell’Aeronautica Militare. Da sessant’anni le Frecce Tricolori solcano i cieli d’Italia e del Mondo e sono uno dei più prestigiosi simboli del ‘made in Italy’. Con le loro esibizioni esprimono le capacità tecniche e umane di tutta l’Aeronautica Militare, incarnandone i valori fondamentali.

La P.A.N. appartiene quindi a quell’insieme di realtà operative dell’Aeronautica Militare che quotidianamente contribuiscono a garantire la sicurezza dei cieli italiani e la tutela degli interessi nazionali, in Patria e all’estero.

“Questo anniversario rappresenta ‘un abbraccio lungo 60 anni’. Sei decenni durante i quali le Frecce Tricolori hanno rappresentato – dall’America alla Russia, dal Nord Europa al Medio Oriente fino ad arrivare al Nord Africa – i valori, la tecnologia, la competenza e la capacità di fare squadra dell’Aeronautica Militare, divenendo un vero e proprio simbolo di italianità, nonché espressione delle capacità dell’industria nazionale. Una storia fatta di competenza e passione, scandita costantemente dall’impegno e dalla collaborazione tra i suoi protagonisti principali: gli uomini e le donne della Forza Armata”, afferma l’Aeronautica Militare.

L’Air Show (identico sulle due giornate di sabato e domenica, sabato il meteo è stato ideale, purtroppo domenica non è stato altrettanto bello) si è aperto con i display delle pattuglie acrobatiche ospiti, cioà l’Orlik Team (Polonia) su velivoli PZR-130 Orlik, i Midnight Hawks (Finlandia) su velivoli BAE Hawk, la Patrulla Aguila (Spagna) su velivoli A-101 Aviojet, la Patrouille Suisse (Svizzera) su velivoli F-5 Tiger II.

A seguire la seconda parte della manifestazione, con i Display dell’Aeronautica Militare.

Il volo della Bandiera italiana con l’elicottero HH-139 ha aperto le esibizioni. Si è partiti con la formazione LEGEND (che riunisce i velivoli da addestramento principali utilizzati dall’Aeronautica Militare dalla fine della seconda Guerra Mondiale ad oggi). A seguire una simulazione di Scramble effettuata da velivoli Eurofighter.

Il Reparto Sperimentale di Volo ha offerto come sempre una spettacolare dimostrazione delle capacità e delle performance dei velivoli, con le esibizioni del C-27J, del T-346 e dell’Eurofighter

Molto interessante la simulazione delle capacità aeree dei principali assetti dell’Aeronautica, con la dimostrazione delle capacità operative dei velivoli coinvolti: F-35, Tornado, Eurofighter, AMX, C-130J, C-27J, KC767, HH-101, G-500 CAEW. L’evento tattico dimostrativo aveva l’obiettivo di dimostrare in 22 minuti le capacità aeree e terrestri dell’Aeronautica Militare. Un F-35A ha simulato un attacco SEAD (Suppression Enemy Air Defense), liberando il campo a Tornado IDS, AMX, ed Eurofighter che si sonosusseguiti in attacchi simulati all’aeroporto, in ondate a 30” di distanza. E’ seguito l’ingresso di due elicotteri HH-101 che hanno sbarcato unità delle Forze Speciali A.M., supportati dagli assetti aerei che li proteggevano sorvolando l’area in Close Air Support (supporto aereo ravvicinato).

L’evento dimostrativo è terminato con un F-35B che ha dimostrato le proprie capacità V/STOL (Vertical/Short Take Off and Landing), atterrando in meno di 200 m al centro della pista, dopo un passaggio in hovering (volo stazionario).

A conclusione, tutti gli assetti hanno sfilato sopra la pista, con il KC-767 in formazione “Tanker” insieme ai caccia, immediatamente seguito dal CAEW (il principale assetto aereo di Comando e Controllo dell’AM), dai velivoli di trasporto tattico C-130J e C-27.

Naturalmente l’Air Show è stato chiuso dall’esibizione della P.A.N., con il suo programma completo.

Sabato erano presenti il Capo dello Stato, giunto a Rivolto a bordo di un Airbus A319CJ scortato da due Eurofighter, la Presidente del Senato, Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini, il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Sen. Stefania Pucciarelli, e il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di squadra aerea Alberto Rosso.

Un grande ringraziamento all’Aeronautica Militare per l’evento, organizzato in modo ottimale, e per il supporto durante la manifestazione.

(Paolo Rebosio – Md80.it – Photo: Paolo Rebosio – Erika Brambilla)