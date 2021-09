Airbus lancia un extra high performance wing demonstrator

Airbus ha lanciato un extra-performing wing demonstrator project incentrato sull’accelerazione e la convalida di tecnologie che miglioreranno e ottimizzeranno l’aerodinamica e le performance dell’ala per qualsiasi aereo futuro. Questo scaled demonstrator integrerà e farà volare wing technologies rivoluzionarie su una Cessna Citation VII business jet platform in condizioni di volo rappresentative. Le applicazioni dell’extra-performing wing sarebbero compatibili con qualsiasi propulsion solution and aircraft configurations e ridurrebbero le emissioni di CO2, contribuendo notevolmente alla roadmap di decarbonizzazione di Airbus.

“L’Airbus’ extra-performing wing demonstrator è un altro esempio delle nuove soluzioni orientate alla tecnologia di Airbus per decarbonizzare il settore dell’aviazione”, afferma Sabine Klauke, Chief Technical Officer di Airbus. “Airbus studia continuamente soluzioni parallele e complementari come infrastructure, flight operations and aircraft structure. Con questo dimostratore, faremo progressi significativi nella active control technology attraverso la ricerca e la sperimentazione applicata di varie tecnologie ispirate alla biomimicry”.

Simile a come vola un’aquila, adattando la forma, l’ampiezza e la superficie delle sue ali, questo dimostratore consente una maggiore efficienza di volo. Saranno studiati vari technology bricks per consentire il controllo attivo dell’ala, tra cui: gust sensors, pop-up spoilers o plates che vengono rapidamente deflesse perpendicolarmente all’airflow, multifunctional trailing edges che cambiano dinamicamente la wing surface in volo e una semi-aeroelastic hinge.

Il dimostratore è ospitato all’interno di Airbus UpNext, una consociata interamente controllata di Airbus creata per dare alle tecnologie future un percorso rapido di sviluppo, costruendo dimostratori in modo rapido e su larga scala, al fine di valutare, maturare e convalidare potenziali nuovi prodotti e servizi che comprendono innovazioni tecnologiche radicali.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)