Airbus inizia l’assemblaggio del primo future ‘eco-wing’ prototype

“Wing of Tomorrow”, un importante programma di ricerca e tecnologia di Airbus, ha raggiunto un traguardo chiave con l’assemblaggio del suo primo full-size wing prototype.

Il Wing of Tomorrow programme non solo metterà alla prova gli ultimi materiali compositi e le nuove tecnologie nell’aerodinamica e nell’architettura delle ali ma, soprattutto, esplorerà come migliorare la produzione e l’industrializzazione delle ali per soddisfare la domanda futura man mano che il settore emerge dalla pandemia.

Verranno prodotte in totale tre full-size prototype wings: una sarà utilizzata per comprendere l’integrazione dei sistemi; la seconda sarà testata strutturalmente per confrontarla con la modellazione al computer, mentre una terza sarà assemblata per testare la produzione in scala e confrontarla con la modellazione industriale.

Sabine Klauke, Chief Technical Officer di Airbus, ha dichiarato: “Wing of Tomorrow, una parte cruciale del portfolio R&T di Airbus, ci aiuterà a valutare la fattibilità industriale della futura produzione di ali. L’high-performing wing technology è una delle numerose soluzioni – insieme a sustainable aviation fuels and hydrogen – che possiamo implementare per contribuire all’ambizione di decarbonizzazione dell’aviazione. Wing of Tomorrow è anche un esempio di come la collaborazione industriale su larga scala sarà fondamentale per raggiungere l’agenda del nostro settore per un futuro più sostenibile”.

Wing of Tomorrow, finanziato in parte dall’Aerospace Technology Institute del Regno Unito, è un programma Airbus completamente transnazionale che coinvolge partner e team globali nelle sedi europee di Airbus, tra cui Brema in Germania, dove ha sede il ‘Wing Moveables’ team. I tre wing demonstrators riuniranno più di 100 nuove tecnologie per esplorare nuove tecniche di produzione e assemblaggio, con l’obiettivo di rendere l’aviazione più sostenibile.

Il sub-assembly del complesso wing cover ha avuto luogo presso il sito Airbus di Filton, Inghilterra, essendo stato prodotto presso il National Composite Centre di Bristol. Il wing cover e un componente principale da GKN Aerospace, il Fixed Trailing Edge, sono stati consegnati all’Advanced Manufacturing Research Centre, Galles, facility presso l’Airbus’ wing-production plant in Broughton, Flintshire, per l’inizio dell’assemblaggio.

