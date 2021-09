LATAM Airlines aggiorna più di 200 aeromobili A320 Family con la Descent Profile Optimisation function

LATAM Airlines aggiornerà la propria flotta A320 Family con la Airbus “Descent Profile Optimisation” (DPO) function, un fuel-saving enhancement dell’on-board Flight Management System (FMS) performance database. Questo aggiornamento verrà eseguito su oltre 200 aeromobili della loro flotta A320 Family, diventando la più grande flotta Airbus dotata di questa soluzione per il risparmio di carburante.

Tutti i kit necessari per l’installazione del DPO performance software sulla flotta A320 Family di LATAM inizieranno a essere consegnati dalla fine del 2021 fino all’inizio del 2022.

La DPO function consente all’aeromobile di scendere dall’altitudine di crociera utilizzando solo l’idle engine thrust, riducendo il consumo di carburante e portando una riduzione proporzionale di CO2 e NOx (nitrogen oxide emissions). Per migliorare ulteriormente la riduzione dei consumi, il DPO massimizza il tempo trascorso a un efficient cruise level, non iniziando la discesa troppo presto, di conseguenza riducendo al minimo il tempo trascorso in un ‘level-off’ stage inefficiente alla fine della discesa, quando il i motori dell’aereo generano una spinta per mantenere il volo livellato in aria densa prima del final landing approach..

L’ottimizzazione della traiettoria di volo dell’aeromobile è uno dei fattori chiave per migliorare ulteriormente l’efficienza, in collaborazione con il controllo del traffico aereo. Ottimizzando le traiettorie di discesa dei suoi velivoli e riducendo il fuel flow ai motori – derivante dal più basso ‘idle’ thrust setting durante la fase di discesa – grazie alla funzione DPO, LATAM Airlines genererà un risparmio di carburante di oltre 100 tonnellate all’anno per aeromobile attraverso il loro network, inclusi constrained airports come Lima, Santiago e San Paolo. Ciò ridurrà le emissioni di CO2 di oltre 300 tonnellate all’anno per aeromobile, rappresentando un contributo significativo a operazioni di volo più sostenibili, con 60.000 tonnellate di CO2 ogni anno per l’intera flotta A320 Family di LATAM Airlines.

DPO è una delle numerose flight operations optimisation solutions offerte da Airbus e dalla sua flight operations services subsidiary Navblue. Insieme a una migliore gestione del traffico aereo, queste soluzioni per il risparmio di carburante consentono agli operatori di iniziare subito la decarbonizzazione dell’aviazione.

