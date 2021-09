oneworld sostiene il global ambition statement per 10% sustainable aviation fuel entro il 2030

L’alleanza oneworld ha sostenuto il World Economic Forum Clean Skies for Tomorrow Coalition’s 10% sustainable aviation fuel (SAF) by 2030 ambition statement, segnalando ulteriormente l’importanza della sostenibilità per oneworld.

“oneworld, la prima alleanza globale di compagnie aeree a impegnarsi per net zero emissions entro il 2050, è orgogliosa di essere tra i 60 firmatari che hanno sostenuto il coalition’s ambition statement. L’alleanza e le sue compagnie aeree membri sono fortemente impegnate a svolgere un ruolo attivo nel percorso globale affinché le tecnologie SAF raggiungano il 10% della fornitura globale di aviation fuel entro il 2030.

Il sostegno di oneworld al coalition’s ambition statement arriva poco dopo che l’alleanza globale ha presentato la sua initial carbon roadmap il 31 agosto, tracciando il percorso verso il suo net zero emissions target. Le tecnologie SAF, come opzione più fattibile per ridurre le emissioni dell’aviazione a breve termine, contribuiranno in modo chiave al viaggio dell’alleanza verso una maggiore sostenibilità. L’avanzamento dell’uso del SAF riconosciuto dagli schemi approvati dall’ICAO sarà un obiettivo per l’alleanza, che si impegna a sostenere l’azione dell’industria per la decarbonizzazione dell’aviazione. Gli sforzi per la sostenibilità di oneworld sono guidati dall’Environment and Sustainability Board dell’alleanza, presieduto dall’IAG Head of Sustainability Jonathon Counsell e con la rappresentanza di tutte le compagnie aeree associate.

Insieme alle sue compagnie aeree associate, oneworld è pronta a collaborare con le parti interessate per espandere e promuovere l’uso di SAF e chiede l’attuazione di impostazioni politiche per incentivare e far crescere la produzione di SAF. Investimenti mirati, meccanismi di supporto, sovvenzioni finanziarie e regolamenti hanno il potenziale per consentire la transizione del settore verso il SAF”, afferma oneworld

S.E. Akbar Al Baker, oneworld Governing Board Chairman and Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “In qualità di principale alleanza di compagnie aeree in prima linea nella sostenibilità ambientale, oneworld è orgogliosa di supportare il World Economic Forum nel suo ambition statement for sustainable aviation fuel. Ci impegniamo a lavorare con i nostri partner per svolgere un ruolo in questo importante viaggio e facciamo appello a tutte le parti interessate per il loro supporto attivo verso l’utilizzo di SAF disponibile su scala commerciale, conveniente e certificato secondo gli schemi riconosciuti dall’ICAO e da altre autorità competenti”.

Il CEO di oneworld, Rob Gurney, ha dichiarato: “La sostenibilità è al centro delle priorità di oneworld e il nostro sostegno a questo importante ambition statement oggi sottolinea ulteriormente il nostro impegno. L’espansione dell’uso del SAF sarà cruciale per la decarbonizzazione dell’aviazione a breve termine, ma riconosciamo che nessuna compagnia aerea può farlo da sola. Riteniamo che il nostro sostegno al coalition’s statement creerà ulteriore slancio per gli sforzi del settore verso la sostenibilità e speriamo che stimolerà gli altri ad agire”.

(Ufficio Stampa oneworld)