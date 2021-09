Bamboo Airways firma un accordo per i motori GEnx

Bamboo Airways ha firmato un Memorandum of Understanding (MOU) con GE Aviation per l’acquisto di motori GEnx per il suo Boeing 787-9 aircraft order che comprende 10 ordini fermi e 20 opzioni, del valore di quasi $2 miliardi (USD) al prezzo di listino.

La cerimonia della firma si è svolta il 21 settembre a New York, Stati Uniti, sotto la testimonianza del presidente del Vietnam Nguyen Xuan Phuc.

Il MOU è il più grande accordo in questa serie di firme per Bamboo Airways. Secondo l’accordo, i motori GEnx da consegnare nel 2022 equipaggeranno la flotta wide-body Boeing 787-9 Dreamliner di Bamboo Airways. Questa flotta opererà su rotte non-stop tra il Vietnam e gli Stati Uniti e il Boeing 787-9 è attualmente uno dei pochi moderni aerei wide-body in grado di soddisfare i requisiti per long-distance international routes come questo volo di 13 ore tra i due Paesi.

“Il GEnx è un high-thrust jet engine sviluppato per i velivoli Boeing 787 Dreamliner e 747-8. Ha il vantaggio di un basso consumo di carburante e di emissioni di CO2 ridotte fino al 15% rispetto al motore CF6 di GE. Rappresentando un enorme passo avanti nella tecnologia di propulsione, il GEnx utilizza materiali leggeri e durevoli e processi di progettazione avanzati per ridurre il peso, migliorare le performance e ridurre la manutenzione, rendendolo la best engine choice per molti long-haul flights”, afferma GE Aviation.

“GE è una grande e prestigiosa società in engine manufacturing nel mondo. La selezione dei motori GEnx per i nostri aeromobili Boeing 787-9 contribuirà ad aumentare l’efficienza operativa e la qualità del servizio di Bamboo Airways sui voli non-stop Vietnam-USA e su molte potenziali rotte internazionali”, ha affermato Dang Tat Thang, CEO di Bamboo Airways. “Oltre a consolidare ed espandere la moderna flotta della compagnia aerea, la firma di questo accordo con GE getterà solide basi per promuovere lo sviluppo di questa importante rotta in futuro”.

“GE è onorata di essere un partner strategico di Bamboo Airways”, afferma Dave Kircher, GEnx General Manager at GE Aviation. “I motori GEnx hanno dimostrato performance con quasi un decennio di voli e Bamboo Airways soddisferà la sua visione per long international routes grazie a flying power and fuel efficiencies che il motore GEnx fornisce.”

(Ufficio Stampa GE Aviation)