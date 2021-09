IATA: l’edizione 2022 degli IATA Manuals riflette gli aggiornamenti essenziali degli standard di settore

L’International Air Transport Association (IATA) ha completato la revisione annuale dei suoi air transport industry manuals for cargo, ground handling, and operations.

Questi forniscono una guida a tutte le aziende della aviation value-chain per garantire la conformità con le ultime state and airline regulations, le tendenze del settore e le migliori pratiche. Sono stati apportati più di 350 aggiornamenti alle edizioni 2022 dei vari manuali per riflettere i cambiamenti e incorporare le modifiche apportate dal COVID-19.

Le principali parti interessate nella aviation value chain, come compagnie aeree, aeroporti, ground service providers, freight forwarders, shippers e produttori, tra gli altri, si affidano alle IATA guidelines per garantire operazioni solide ed efficienti. I manuali IATA si basano sulle raccomandazioni elaborate da organismi di definizione degli standard come l’International Civil Aviation Organization (ICAO) e altri gruppi di lavoro del settore.

“L’adesione a standard allineati e concordati a livello internazionale è essenziale per mantenere operazioni sicure e affidabili lungo la aviation value-chain. Per raggiungere questo obiettivo, come industria, l’aviazione è sempre stata in grado di adattare i processi globali in modo rapido ed efficiente. Mentre le revisioni regolari sono state a lungo le migliori pratiche del settore, la risposta al COVID-19 ha innescato cambiamenti con breve preavviso. I manuali 2022 forniscono il materiale di orientamento aggiornato che consente alle aziende di mitigare i rischi per la sicurezza sia del personale che dei passeggeri, nel rispetto delle più recenti norme e regolamenti dell’aviazione internazionale. Ciò è essenziale per mantenere l’elevato livello di sicurezza mentre l’industria si riprende dagli effetti della crisi COVID-19″, ha affermato Nick Careen, IATA’s Senior Vice President Operations, Safety and Security.

Stabilire gli standard del settore è stato uno dei pilastri di IATA sin dalla sua fondazione nel 1945. I manuali attuali sono stati pubblicati per più di 60 anni su una moltitudine di argomenti. In un recente sondaggio, il 94% degli utenti ha indicato che gli IATA Manuals hanno aiutato la propria attività, mentre l’88% degli utenti dello IATA Dangerous Goods Manual ha affermato che il manuale è essenziale per mantenere le operazioni durante la pandemia COVID-19.

(Ufficio Stampa IATA)